Biografia

Madalina Diana Ghenea nasce l'8 agosto del 1988 a Slatina, in Romania. Dopo avere studiato pianoforte e danza classica per sette anni, a quindici anni intraprende la carriera di modella trasferendosi a Milano: sfila, tra gli altri, per Gattinoni, e nel frattempo si mantiene lavorando come cameriera.

Da modella, Madalina Ghenea sfila tra l'altro in Romania, in Italia, in Giappone, in Germania, in Austria, in Francia, in Spagna e in Sudafrica.

Nel 2007 viene scelta per apparire nel videoclip del brano di Eros Ramazzotti "Il tempo tra di noi", mentre l'anno successivo fa parte del novero di protagoniste del calendario "Peroni".

Nel 2010 gira uno spot tv insieme con Teresa Mannino e Raoul Bova per la compagnia telefonica 3 Italia e appare sulla copertina del mensile "Lady Sposa"; dopo essere diventata testimonial di H3G, della Mille Miglia e di DEHA, esordisce in televisione come concorrente della settima edizione di "Ballando con le stelle", il talent show presentato su Raiuno da Milly Carlucci, dove danza al fianco di Simone Di Pasquale.

Madalina Ghenea al cinema

Nello stesso periodo è al cinema con "I soliti idioti - Il film", commedia diretta da Enrico Lando in cui Madalina Ghenea veste i panni di Irina accanto ai protagonisti Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio.

Nel 2012 Madalina appare anche nella serie tv dei Soliti Idioti, interpretando sé stessa, e torna sul grande schermo con "Razzabastarda", film diretto da Alessandro Gassmann; inoltre, compare nel video della canzone di Madonna "Turn Up the Radio". A partire dal mese di maggio frequenta l'attore Gerard Butler, ma la loro storia dura poco più di un anno, concludendosi a settembre del 2013. Quell'anno Madalina Ghenea recita per Richard Shepard in "Dom Hemingway".

Nel settembre del 2013 conosce, in occasione del Toronto International Film Festival, l'attore irlandese Michael Fassbender, con il quale inizia una relazione sentimentale che, però, si conclude pochi mesi dopo.

Nel 2014 recita nella serie tv "I Borgia", dove veste i panni di Dorotea Malatesta; nel 2015 appare nello spot pubblicitario di Legacy, il profumo di Cristiano Ronaldo, ed è nel cast di "Youth - La giovinezza", il film diretto da Paolo Sorrentino con protagonisti Harvey Keitel e Michael Caine, dove interpreta Miss Universo.

Nel 2016 viene scelta da Carlo Conti per affiancarlo alla conduzione del "Festival di Sanremo" di quell'anno: con lei sul palco dell'Ariston ci saranno anche Virginia Raffaele e Gabriel Garko. Nello stesso anno, torna al cinema in due film internazionali: "Zoolander 2", per la regia di Ben Stiller, e "Smitten!", per la regia di Barry Morrow.

Vita privata

Per un anno, ha fatto coppia con il calciatore ghanese Kevin Prince Boateng conosciuto a Dubai durante un evento promozionale. Dal 2012, fino all'estate del 2013, è stata fidanzata con l'attore Gerard Butler. Fino al gennaio 2014 ha avuto una relazione con Fassbender. Nel 2017 fa sapere di essere in attesa di un figlio: il padre è il compagno milionario rumeno Matei Stratan.