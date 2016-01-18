Madalina Ghenea
Biografia
Chi è Madalina Ghenea
Madalina Diana Ghenea nasce l'8 agosto del 1988 a Slatina, in Romania. Dopo avere studiato pianoforte e danza classica per sette anni, a quindici anni intraprende la carriera di modella trasferendosi a Milano: sfila, tra gli altri, per Gattinoni, e nel frattempo si mantiene lavorando come cameriera.
Da modella, Madalina Ghenea sfila tra l'altro in Romania, in Italia, in Giappone, in Germania, in Austria, in Francia, in Spagna e in Sudafrica.
Nel 2007 viene scelta per apparire nel videoclip del brano di Eros Ramazzotti "Il tempo tra di noi", mentre l'anno successivo fa parte del novero di protagoniste del calendario "Peroni".
Nel 2010 gira uno spot tv insieme con Teresa Mannino e Raoul Bova per la compagnia telefonica 3 Italia e appare sulla copertina del mensile "Lady Sposa"; dopo essere diventata testimonial di H3G, della Mille Miglia e di DEHA, esordisce in televisione come concorrente della settima edizione di "Ballando con le stelle", il talent show presentato su Raiuno da Milly Carlucci, dove danza al fianco di Simone Di Pasquale.
Madalina Ghenea al cinema
Nello stesso periodo è al cinema con "I soliti idioti - Il film", commedia diretta da Enrico Lando in cui Madalina Ghenea veste i panni di Irina accanto ai protagonisti Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio.
Nel 2012 Madalina appare anche nella serie tv dei Soliti Idioti, interpretando sé stessa, e torna sul grande schermo con "Razzabastarda", film diretto da Alessandro Gassmann; inoltre, compare nel video della canzone di Madonna "Turn Up the Radio". A partire dal mese di maggio frequenta l'attore Gerard Butler, ma la loro storia dura poco più di un anno, concludendosi a settembre del 2013. Quell'anno Madalina Ghenea recita per Richard Shepard in "Dom Hemingway".
Nel settembre del 2013 conosce, in occasione del Toronto International Film Festival, l'attore irlandese Michael Fassbender, con il quale inizia una relazione sentimentale che, però, si conclude pochi mesi dopo.
Nel 2014 recita nella serie tv "I Borgia", dove veste i panni di Dorotea Malatesta; nel 2015 appare nello spot pubblicitario di Legacy, il profumo di Cristiano Ronaldo, ed è nel cast di "Youth - La giovinezza", il film diretto da Paolo Sorrentino con protagonisti Harvey Keitel e Michael Caine, dove interpreta Miss Universo.
Nel 2016 viene scelta da Carlo Conti per affiancarlo alla conduzione del "Festival di Sanremo" di quell'anno: con lei sul palco dell'Ariston ci saranno anche Virginia Raffaele e Gabriel Garko. Nello stesso anno, torna al cinema in due film internazionali: "Zoolander 2", per la regia di Ben Stiller, e "Smitten!", per la regia di Barry Morrow.
Vita privata e curiosità
Per un anno, ha fatto coppia con il calciatore ghanese Kevin Prince Boateng conosciuto a Dubai durante un evento promozionale. Dal 2012, fino all'estate del 2013, è stata fidanzata con l'attore Gerard Butler. Fino al gennaio 2014 ha avuto una relazione con Fassbender (come detto poco sopra). Nel 2017 fa sapere di essere in attesa di un figlio: il padre è il compagno milionario rumeno Matei Stratan. Madalina diventa mamma di Charlotte il 4 aprile 2017, nata a Bucarest. Dopo presunti tradimenti da parte di Stratan, si separano definitivamente nella primavera del 2019. All'inizio del 2021 si fanno insistenti le voci che vedrebbero una relazione nata tra Madalina Ghenea e il calciatore italiano (di 13 anni più giovane) Nicolò Zaniolo; tuttavia è la stessa Ghenea a smentire in modo inequivocabile, anche attraverso un comunicato del suo avvocato Annamaria Bernardini de Pace.
Frasi di Madalina Ghenea
Giocavo a scacchi da bambina, papà è un appassionato, e penso sempre dieci mosse avanti. Non sono però una calcolatrice fredda.
Giocavo a basket, mi hanno visto e mi hanno proposto di diventare modella. Ho accettato soprattutto perché in famiglia eravamo in una situazione difficile: rischiavamo di perdere la casa.
Più i pensieri sono positivi, più le cose migliorano. E' in sostanza l’insegnamento che mi ha dato mia madre: devi fare del bene per ricevere del bene.
Il mestiere di attrice è bello perché permette di regalare sogni ed emozioni.
Vengo da una città in cui tutto girava attorno alla fabbrica dell’alluminio, in cui c’era la povertà vera. Il profumo delle arance per me ha ancora un valore psicologico, significa Natale, festa.
Sono nata nel 1988, poco prima che crollasse il regime: i miei guadagnavano (in due) l’equivalente di 200 euro al mese, tanto che papà è andato a lavorare in Israele per nove anni. Mamma, veterinaria, non c’era mai: mio fratello mi ha fatto da padre e da madre. Ricordo che, come ninna nanna, mi recitava le poesie in onore di Ceausescu.
Ero piena di complessi, scura di carnagione, troppo secca, troppo alta... Mi hanno affibbiato ogni soprannome possibile: giraffa, Olivia... Portavo due paia di pantaloni per camuffare i difetti. Tutte noi donne ci percepiamo inadeguate, se una si sente perfetta, c’è qualcosa che non va.
Per carattere non mi adeguo a stare all’ombra. Voglio brillare di luce mia.
Mi sentivo depressa, persa, benché non ci fosse un vero motivo. A un festival ho incontrato Paul Haggis, il regista; gli ho raccontato del mio malessere. Mi ha chiesto: "Perché non vai ad Haiti a dare una mano?". Sono andata, mi sono resa utile. Indovinate chi ha ricevuto il vero vantaggio?
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Biografieonline non ha contatti diretti con Madalina Ghenea. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Madalina Ghenea.
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