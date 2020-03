Nel 2015 esordisce come protagonista al cinema, nel film di Ruggero Deodato "Il giorno dopo". Nel 2016, dopo essersi esibito in occasione della " Bocelli & Zanetti Night" in coppia con Rossella Brescia, entra nella casa del " Grande Fratello Vip ", reality show in onda su Canale 5, presentato da Ilary Blasi .

Dopo avere ampliato il proprio bagaglio artistico presso l'Alvin Ailey, Gabriele Rossi torna in Italia e si perfeziona, con la direzione di Paola Jorio, presso la scuola del Teatro dell'Opera di Roma. Nel 2007 arriva al primo posto nel concorso internazionale Rieti Dance Festival come solista, e un paio di anni più tardi, sempre nello stesso concorso, conquista la prima posizione anche come solista.

