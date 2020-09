Biografia

Alessio Bernabei nasce il 4 settembre del 1992 a Tarquinia, in provincia di Roma. Nel 2012 forma con Francesco Pierozzi il gruppo Dear Jack (il cui nome è ispirato a Jack Skeletron, personaggio protagonista del film "Nightmare Before Christmas"), incidendo le canzoni "Scaring Me Now" (con la collaborazione di Brian dei Vanilla Sky) e "Realized", accompagnate da lyric video ufficiali, oltre al brano "You Gotta Leave Right Away", per il quale viene realizzato un videoclip: tutti i video sono caricati sul canale ufficiale della band su Youtube.

Alessio Bernabei e i Dear Jack in tv

Nel 2013 i Dear Jack si allargano a Riccardo Ruiu, batterista, ad Alessandro Presti, bassista, e a Lorenzo Cantarini, chitarrista, e vengono scelti per il talent show di Canale 5 "Amici di Maria De Filippi". Divenuti concorrenti della tredicesima edizione del programma, Alessio e compagni riescono a guadagnarsi l'accesso alla fase finale (il cosiddetto serale) della primavera del 2014, entrando a far parte della Squadra Blu, guidata da Miguel Bosè: alla fine i Dear Jack si classificano al secondo posto e si aggiudicano il riconoscimento di 50mila euro valido per il premio della critica che viene assegnato dai giornalisti.

L'uscita del primo disco

Successivamente il gruppo pubblica il disco "Domani è un altro film (Prima parte)", che supera le 50mila copie vendute e a poco più di un mese dall'uscita è già disco di platino. Nell'album, che è pubblicato per Baraonda Edizioni Musicali - Ultrasuoni, sono presenti otto canzoni pop rock, tra le quali "Domani è un altro film", singolo già presentato ad "Amici" così come "La pioggia è uno stato d'animo".

I concerti live e la consacrazione

Kekko Silvestre dei Modà (che si è occupato della produzione del disco insieme con Diego Calvetti, Sabatino Salvati ed Enrico Palmosi), in seguito, chiama la band di Alessio Bernabei come supporter per aprire i concerti del gruppo allo Stadio "Olimpico" di Roma e allo Stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.

A giugno i Dear Jack suonano per la prima volta in diretta in prima serata su Raiuno in occasione dei "Wind Music Awards 2014", ritirando il "Premio CD Oro"; quindi prendono parte al "Coca Cola Summer Festival", rassegna canora presentata da Alessia Marcuzzi e trasmessa da Canale 5, durante il quale vengono nominati, grazie ai due singoli di "Domani è un altro film (Prima parte)", per il premio "Rtl 102.5 - Canzone dell'estate 2014".

A settembre l'album, avendo superato le 100mila copie vendute, è certificato doppio disco di platino; poco dopo Bernabei e soci intraprendono il "Domani è un altro film Tour", che li porta a esibirsi in tutta Italia. Nello stesso periodo registrano la sigla della terza stagione di "Che Dio ci aiuti", fiction con protagonista Elena Sofia Ricci in onda su Raiuno: il brano, intitolato "Breezin' Out the Door", farà parte in seguito di "Domani è un altro film (Seconda parte)".

Il secondo disco e Sanremo

Nel mese di febbraio del 2015 i Dear Jack salgono sul palco del Teatro Ariston come concorrenti del "Festival di Sanremo" presentato da Carlo Conti, proponendo la canzone "Il mondo esplode tranne noi", singolo che anticipa l'uscita del secondo album in studio, il già citato "Domani è un altro film (Seconda parte)".

A Sanremo la band si esibisce anche con il brano di Sergio Endrigo "Io che amo solo te", mentre "Il mondo esplode tranne noi" si classifica al settimo posto. A marzo viene pubblicato "Eterna", il secondo singolo; poco dopo i Dear Jack si vedono assegnare un Kids' Choice Award per la sezione "Cantante italiano preferito".

A giugno risale l'uscita di "Non importa di noi", terzo singolo che viene presentato al "Coca Cola Summer Festival".

Dopo avere partecipato come ospiti alla trasmissione di Raiuno "Gli italiani hanno sempre ragione", i Dear Jack intraprendono il tour "Domani è un altro film (Seconda parte) - Il Tour", che li porta a suonare, tra l'altro, a Rimini, a Torre del Lago, a Taormina e soprattutto all'Arena di Verona, dove duettano con The Kolors, Briga, Kekko Silvestre e Alex Britti.

La carriera da solista

Il 24 settembre Alessio Bernabei rende noto pubblicamente di avere lasciato il gruppo allo scopo di dedicarsi alla carriera da solista: una decisione che, almeno ufficialmente, è stata presa di comune accordo con tutti gli altri componenti della band (il suo posto verrà preso da Leiner Riflessi).

Il 13 dicembre del 2015 viene reso noto che Alessio Bernabei sarà uno dei concorrenti in gara dell'edizione del Festival di Sanremo del 2016, dove proporrà il brano "Noi siamo infinito". Torna poi alla manifestazione canora per il terzo anno consecutivo: a Sanremo 2017 presenta il brano "Nel mezzo di un applauso".