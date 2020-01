Biografia • Macabri toni cupi

Ian McEwan nasce nella città di Aldershot, nella zona dell'Hampshire in Inghilterra, il giorno 21 giugno 1948. Studia presso le Università del Sussex e dell'East Anglia, dove è il primo studente a diplomarsi nell'innovativo corso di scrittura creativa di Malcolm Bradbury.

La carriera di scrittore inizia nel 1975 con una raccolta di brevi racconti dal titolo di "Primo amore, ultimi riti".

Il suo lavoro del 1997 "L'amore fatale" (Enduring Love), che parla di su una persona affetta dalla Sindrome di de Clerambault, viene da molti critici considerato un capolavoro. Anche il suo romanzo "Espiazione" (2001), ha ricevuto critiche egualmente favorevoli.

Nel 1998 fa discutere la sua premiazione al Booker Prize per il romanzo "Amsterdam".

Per i toni cupi di molte delle sue narrazioni gli è stato affibbiato il soprannome "Ian Macabre".

Nella primavera del 2004, solo qualche mese dopo che il governo britannico lo aveva invitato a presenziare a una cena in onore della First Lady americana Laura Bush, a Ian McEwan è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti dal Dipartimento per la Homeland Security non essendo provvisto del visto corretto per un soggiorno di lavoro: lo scrittore si accingeva a tenere una serie di lezioni universitarie dietro compenso.

Solo dopo diversi giorni di esposizione del caso sulla stampa britannica a McEwan è stato concesso l'ingresso, a ragione del fatto che, come illustrato da un funzionario di frontiera, "siamo ancora dell'avviso che lei non dovrebbe entrare, ma il suo caso ci sta procurando un danno di immagine".

"Chesil Beach" è il suo romanzo che viene pubblicato il 6 novembre 2007.

Diverse sono le trasposizioni sul grande schermo delle sue opere.

Tra le sue ultime fatiche ricordiamo "Solar", romanzo uscito nel 2010, "Miele" (2012), "La ballata di Adam Henry" (2014).

Romanzi di Ian McEwan