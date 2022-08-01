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Biografie

Emma Bonino

Emma Bonino

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Biografia

Nostra Signora delle battaglie

Deputata al Parlamento Europeo, già Commissaria EU per gli aiuti umanitari, la politica dei consumatori e la pesca, Emma Bonino per decenni si è occupata di politica con metodi che spesso hanno suscitato controversie. La sua carriera è infatti iniziata verso la metà degli anni '70 con la lotta per la legalizzazione dell'aborto in Italia e successivamente per l'affermazione del divorzio e la legalizzazione delle droghe leggere.

Nata il 9 marzo del 1948 a Bra (Cuneo), si è laureata all'Università Bocconi di Milano in lingue e letterature straniere, Emma Bonino, dopo aver iniziato la sua militanza nel Partito Radicale accanto a Marco Pannella, fonda nel 1975 il Cisa (Centro informazione, sterilizzazione e aborto) e un anno dopo viene eletta alla Camera dei Deputati. Per l'attività del Cisa, a causa della mentalità ancora arretrata relativamente a queste tematiche nell'Italia del tempo, subisce un arresto.

Nel 1979 diventa deputato del Parlamento Europeo (carica che sarà riconfermata nel 1984), e si fa portatrice in prima persona di numerose battaglie referendarie promosse dai radicali, soprattutto sui temi dei diritti civili.

Dalla metà degli anni Ottanta si fa anche promotrice, fra i pochissimi in Europa (essendo la contesa politca Italiana più concentrata sugli aspetti interni), di una serie di campagne internazionali per la difesa dei diritti umani, civili e politici nei Paesi dell'est Europeo. Nel 1991 diventa presidente del Partito Radicale transnazionale e transpartitico e nel '93 segretaria del Partito. Nel 1994, su indicazione del Governo Berlusconi, viene nominata commissario europeo alla Politica dei consumatori e agli Aiuti umanitari. Una scelta che, solo per il fatto di esser stata caldeggiata da leader di Forza Italia, ha suscitato numerose controversie, in quanto molti ritennero la collaborazione con l'industriale come un tradimento della politica radicale. Ma Emma interpreta la missione con passione e coraggio e conquista grazie alle sue capacità una notorietà internazionale.

Il 27 settembre del 1997 viene sequestrata dai Talebani in un ospedale di Kabul in Afghanistan dove era andata a verificare il funzionamento degli aiuti umanitari europei. Viene rilasciata dopo quattro ore e denuncia in tutto il mondo le terribili condizioni di vita delle donne afghane.

Nel 1999 si è autocandidata alla presidenza della Repubblica. Una posizione singolare e improbabile (non c'è l'elezione diretta del presidente), sostenuta però da una campagna martellante che l'ha aiutata ad avere un inatteso successo nelle elezioni europee dello stesso anno con un ragguardevole 9 per cento. Malgrado ciò, non ce l'ha fatta ad essere confermata nella nuova Commissione europea, presieduta da Prodi, le viene preferito Mario Monti. Si ributta sulla scena nazionale, sempre a fianco di Pannella, ma alle elezioni regionali del 16 aprile 2000 la Lista Bonino perde gran parte dei consensi fermandosi al 2 per cento.

Emma Bonino, carattere di ferro, non si scoraggia. Anzi, insieme all'inossidabile Pannella, promuove una serie di referendum su vari temi, che spaziano dal mercato del lavoro ai sindacati, dalla magistratura al sistema elettorale. Iniziative lodevoli e coraggiose che però non vengono premiate dagli elettori: il 21 maggio 2000, infatti, i referendum naufragano inesorabilmente a causa del mancato raggiungimento del quorum. Un fallimento che farà pronunciare parole amare alla Bonino, convinta che con quello sia anche finita una precisa stagione politica, quella che faceva appunto leva sui referendum e il coinvolgimento dei cittadini. Ad ogni modo, sono incombenti le politiche del 2001, a cui la Lista Bonino si presenta da sola ottenendo consensi per la verità non molto incoraggianti, solo il 2,3 per cento dei voti.

D'altronde, le posizioni espresse da Emma Bonino raramente sono concilianti ed anzi spesso fanno a pugni con quella che si vorrebbe sia la sensibilità comune, specie in un paese come l'Italia. Ad esempio, di recente si è opposta al Vaticano per la decisione della Chiesa cattolica contro la sperimentazioni sulle cosiddette cellule staminali (che darebbero speranza di guarigione a persone affette da diverse patologie), manifestando davanti a S. Pietro con cartelli contenente slogan da qualcuno ritenuti blasfemi come "No Taliban. No Vatican".

Di contro, non si contano le iniziative internazionali altamente apprezzate nel mondo. Sempre di recente, si è recata con Marco Pannella a Zagabria dove il Ministro Tonino Picula gli ha consegnato le onorificenze per l'impegno da loro dimostrato nel 1991 quando sostennero la lotta croata per l'indipendenza. Da Zagabria sono poi partiti per Tirana al Congresso del Partito Radicale da dove Emma Bonino si è poi spostata al Cairo dove vive da qualche tempo.

Grazie alle sue posizioni fortemente liberali, Emma Bonino si trova insomma ad incarnare, insieme a tutto il partito radicale e al suo leader Marco Pannella, una delle più interessanti, seppur minoritarie e poco ascoltate, alternative politiche presenti in Europa. Emma Bonino inoltre rappresenta la straordinaria forza delle donne nella politica: il suo impegno, la sua dedizione, la sua passione hanno contribuito ad un enorme accrescimento del paese sul piano dei diritti umani e civili.

Nel maggio 2006 viene nominata Ministro per gli Affari europei nel Governo Prodi.

In occasione delle elezioni politiche ad aprile 2008 si candidata e viene eletta al Senato come capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Piemonte, in base ad un accordo fra democratici e Radicali, all'interno della delegazione Radicale nel PD. Il 6 maggio 2008 è eletta vicepresidente del Senato della Repubblica.

Successivamente cura e pubblica un libro sull'innalzamento e l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne, dal titolo "Pensionata sarà lei - Le donne, la parità e la crisi economica" (marzo 2009).

Nel 2010 lancia la propria candidatura alla presidenza della Regione Lazio, appoggiata dai Radicali e successivamente dal Partito Democratico e altri partiti di centro-sinistra. Le elezioni la vedono sconfitta per soli 1,7 punti percentuali da Renata Polverini, candidata del Popolo della Libertà.

Alla fine di aprile del 2013 Emma Bonino viene nominata Ministro degli Esteri per il governo Letta.

Dopo la conclusione del suo mandato come Ministra degli Affari Esteri nel febbraio 2014, Emma Bonino prosegue un'intensa attività politica e civile. All'inizio del 2015 annuncia pubblicamente di sostenere una battaglia personale contro un tumore al polmone, affrontando la malattia con trasparenza e senza interrompere del tutto il proprio impegno pubblico.

Nel 2017 è tra i principali promotori e fondatori del movimento politico +Europa (Più Europa), una formazione di ispirazione europeista, liberale e radicale. Attraverso questa lista si candida alle elezioni politiche del 2018, venendo eletta senatrice della Repubblica. In Senato porta avanti battaglie storiche legate ai diritti civili, alla tutela dei migranti, allo Stato di diritto e all'integrazione europea.

Nel corso di questi anni riceve anche diversi riconoscimenti accademici e istituzionali, tra cui una laurea ad honorem in Scienze Politiche nel 2019 dall'Università degli Studi Internazionali di Roma. A partire dal 2020 amplia la sua presenza nel dibattito pubblico firmando interventi come editorialista per diverse testate giornalistiche, come *Il Riformista* e *Linkiesta*.

Gli anni 2020

Alle elezioni politiche del 2022 guida nuovamente la forza politica +Europa, confermandosi come una delle figure di riferimento del panorama liberale e dirittista italiano. Nel settembre del 2023 annuncia di essere completamente guarita dal tumore, segnando il lieto epilogo della lunga battaglia medica iniziata anni prima.

Continua la propria attività di leadership politica e civile, intervenendo con regolarità sui temi dell'attualità politica italiana, europea e internazionale, con un'attenzione costante alla difesa della democrazia, alle libertà individuali e al rafforzamento delle istituzioni dell'Unione Europea.

Emma Bonino muore a Roma il giorno 11 settembre 2026, all'età di 78 anni.

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Lunedì 1 agosto 2022 09:24:18

Troppo evidente il gioco sporco di Renzi


Volevo votare +Europa /A zione. Se vi alleate con Renzi, ovviamente non vi voterò, sceglierò il PD.

Visto che non c'è più niente da vincere per Renzi (questo fatto vede tutta L'italia), lui vuole che perdete anche voi e il PD, e proprio per questo lui vuole il 3° polo. Troppo evidente il gioco sporco di Renzi. Se persino per l'elettore ordinario questo gioco disgustoso è evidente, è possibile che voi politici non lo vedete? Sarei troppo delusa di un'alleanza con renzi.

Vi auguro buon lavoro!

Da: Monika Huber
Martedì 25 gennaio 2022 22:30:32

Sei grande, grande, grande.
Come te sei grande solamente tu.

Da: Michelina Bicchetti
Giovedì 3 settembre 2020 13:08:07

Salve.
Ma insomma! State facendo qualcosa per fermare i disastri che sta combinando la ministra AZZOLINA?
Dice che assumerà migliaia di docenti e intanto si dimentica dei diplomati magistrali ante 2001 che rischiano il licenziamento. Assumerà anche studenti delle scienze di formazione e fa licenziare docenti con esperienza pluriennale, madri e padri di famiglia. Fa arrivare alle scuole banchi che non si sa se sono a norma. Vuole che i genitori degli alunni misurino la temperatura corporea a casa, invece di far installare dispositivi a scuola per misurare la temperatura. Non parliamo poi delle graduatorie dei docenti: tanti errori e confusione totale.

Saluti.
Chiara Novak

Da: Chiara Novak
Martedì 4 agosto 2020 03:13:20

Salve.
vorrei solo che lei rispondesse alle numerose email che le ho inviato al suo indirizzo di posta elettronica.
da anni simpatizzo per lei e per il partito radicale, in quanto mi sembra l'unico partito che tutela i diritti civili, tra cui il diritto di parola.

chiara novak

Da: Chiara Novak
Lunedì 20 maggio 2019 19:09:51

Gent. ma Onorevole Bonino, sono una Sua ammiratrice dalla provincia di Bologna (Porretta Terme), ho 58 anni e la prima volta che andai a votare, votai Partito Radicale, come poi ho sempre fatto. Ammiro il Suo essere Donna in Politica e Donna nella Vita: anche se non si è mai parlato, ovviamente, della Sua vita privata, ho letto la Sua storia di mamma adottiva, commovente e bellissima. Come è Lei. Ammiro la coerenza del Partito Radicale, sempre e comunque, anche nelle condizioni estreme con le quali vi battevate insieme all'Onorevole Pannella E le Grandi Battaglie, Le Promesse Mantenute DAVVERO. Ora è Lei la Sola Voce in un Governo Corrotto, l'unica persona coraggiosa, preparata, coltissima, forte nonostante tutto... Vorrei tanto averLa conosciuta di persona, credo sia un privilegio potere parlare con Lei... condivido pienamente quello che ho letto nelle Sue interviste: la volgarità di questa epoca, la mancanza di dialogo nelle famiglie, l'ossessione e la dipendenza dai Social (io non sono su Facebook, non ho wats'upp, ecc), la violenza verbale e fisica. Io amo le cartoline e i biglietti di Auguri, qui a Porretta penso di essere l'unica a scriverli ancora. Sono orgogliosamente antica. Mi piace così. Come mi piace pensare che i fiori della Sua terrazza siano talmente belli grazie alle Sue parole, e che Le facciano compagnia come dei buoni Amici... Ho scritto di getto questa mail. sono stata sincera mi creda, non è stata mera adulazione,. .. forse ho tralasciato qualcosa... Le Auguro Le cose più Belle... Tanta Serenità... con grande stima e affetto... un grande Abbraccio... se posso... Mi auguro Le arrivi la mia mail e, soprattutto, Le sia gradita.. Grazie di tutto ciò che ha fatto e che fa per noi Italiani.
M. Cristina Sinibaldi

Da: Maria Cristina Sinibaldi
Venerdì 1 marzo 2019 15:13:50

Emma Bonino è una politica brava ha saputo fare il suo dovere con massima trasparenza solare. Di MAIO E SALVINI devono prendere gli insegnamenti da queste belle persone.

Da: Anna Vanni
Venerdì 1 marzo 2019 14:12:32

Gentile Signora Bonino,
le auguro ogni bene per la sua salute, ma, pur non essendo una cattolica praticante e non certo un' estimatrice di Papa Bergoglio, sono estremamante contraria all'aborto che considero comunque un infanticidio.

Da: Paola Ballanti
Venerdì 1 marzo 2019 13:23:56

è una persona vera che ha dato la sua vita alla bella politica sono sempre stata di sinistra, quella che non c'è più. voterò emma bonino alle europee perché è l'unica che ha una visione reale della storia dell'unione europea. vorrei fare una proposta pubblica
mi piacerebbe molto fosse la nostra presidentessa della repubblica dopo mattarella. conosce e rispetta la costituzione sa come si fa politica e saprebbe essere come donna superpartes per l'interesse italiano. buona vita a emma. 😉😊

Da: Maura Padovani
Lunedì 26 febbraio 2018 17:44:47

Emma Bonino la trovo una persona seria, dice cose da prendere in considerazione, di politica ne sa molto, quando ne parla lo fa senza essere arrogante e presuntuosa come pochi, non guardo assolutamente che religione lei professi, spesso e volentieri chi si etichetta di una religione e' sicuro di essere il meglio del meglio in tutto cio' che fa e che dice? Ci sono persone che pur non professando nessuna religione sono meglio di altri che...

Da: Donegana Gabriella
Lunedì 26 febbraio 2018 13:12:08

Signora, ma mi sa spiegare perché dei cattolici dovrebbero votare per lei, quando con i valori cristiani lei non ha proprio niente da spartire nel presente, ma soprattutto nel passato? Grazie

Da: Willy Volonté
Giovedì 22 febbraio 2018 21:41:37

Brava,brava come sempre! A te e a voi Radicali dobbiamo tutti i diritti civili che ci rendono accettabile la vita che viviamo ! Con affetto Matilde (dopo la visione del programma di Lilli Gruber del 22 febbraio 2018)

Da: Matilde Neri
Sabato 3 giugno 2017 08:34:51

Carissima Emma, tutti i giorni ascolto l'inviperimento dei politici, sono tutti contro Renzi, anche da parte di chi ha governato per tanto tempo, mi chiedo sempre se questo e' solo odio per chi tenta di governare, sicuramente sbagliando, invece di una differenza di idee? Se devo essere sincera per me sembra solo odio verso i politici giovani che cercano di rammendare la nostra politica difficile da attuare. Cara Emma manchi tu in questo groviglio terribile, certo che una persona come te, intelligente e perseverante da anni, ti lascerebbero parlare in questo mondo di arroganti? Scusami se oso darti del tu, non dovrei farlo, ma mi viene cosi, ciao e cerca di star bene!

Da: Gabriella
Domenica 14 maggio 2017 19:26:22

Cara Emma.Sei una donna meravigliosa.Anch'io ho provato la malattia operata sottoposta a chemioterapia e Radio terapia.Sono Cattolica e praticante, nei momenti di sconforto c'è sempre la mano del Buon Dio.La mia idea politica è di Sinistra Cattolica mi vanto a dirlo ho incontrato nella mia vita persone di Sinistra veramente tanto brave e oneste trasparenti in tutto.... Cara Emma la rivoglio vedere presto in politica sono certa che c'è la faràààà.
Un caro saluto da.
Anna di Rimini.

Da: Anna Vanni
Domenica 14 maggio 2017 15:33:22

CARA Emma; ricordo la stima di Enrico Letta che ha sempre avuto per lei Emma e continua ad averla. Ach'io ho molta stima e fiducia di Enrico Letta ci auguriamo per il bene del paese che Enrico Letta ritorni in Parlamento.
Un abbraccio sincero da.
Anna.

Da: Anna Vanni
Domenica 14 maggio 2017 08:00:11

Carissima Emma come manchi nella politica dove trovo una grande arroganza e un continuo rimproverarsi a vicenda senza trarne conclusione su tutto cio' che succede in Italia e fuori d'Italia. Tu, cara Emma sei al di sopra di questo continuo denigrare a vicenda. Spero tu riesca a
guarire al piu' presto e facci vedere come si fa a far politica con intelligenza e grande sapienza,
come sai fare tu, Un abbraccio Gabriella

Da: Donegana Gabriella
Lunedì 24 aprile 2017 20:42:10

Buonasera Sig.ra Emma Bonino, ritengo che responsabilità e scelte siano esaminate a fondo con il diritto di rispettare la scelta della persona a noi cara; cooperando per dovere al valore della vita umana.

Da: Antonella
Lunedì 24 aprile 2017 19:51:02

Condivido agli elogi che lei Sig.ra Bonino riceve, anche se io la penso diversamente come le ho detto. Ho sempre votato per il Partito Democratico e continuo a votarlo.Non sono per l'aborto e ancora di più non accetto il testamento biologico. C'è da avere paura!!! Dove ci porterà tutto questo.Il Signore sa lui quando portarci via la vita.La vita è sacra è un grande dono che ci è stato donato.
(non distruggiamola) le auguro di vero cuore a lei Onorevole Emma Bonino tanta salute e tanta fortuna. Saluti da.A.V

Da: Anna Vanni
Lunedì 24 aprile 2017 18:24:04

Carissima Emma Bonino, spero di trovarti bene, vorrei tanto tu apparissi piu' spesso in televisione
a dire la tua sulla politica ma anche su tante altre cose importanti dove sicuramente hai l'intelligenza per farlo, dandoci, come fai sempre, i tuoi suggerimenti intelligenti, senza sbraitare, ma con
il tuo modo di esprimerti pacato e sicuro, un in bocca al lupo, Gabriella

Da: Donegana Gabriella
Lunedì 24 aprile 2017 17:26:25

Sono Cattolica e praticante,anche se politicamente faccio parte del partito democratico.Sono per la persona onesta seria capace.Ho rispetto per la deputata Emma Bonino,persona intelligente brava.Non condivido tutto sui Radicali A proposito del testamento biologico sono contraria. Non siamo padroni noi della vita.E' il buon DIO sa quando portarcela via.Comunque c'è la libertà di scelta.Tutti abbiamo una coscienza, quello che conta è il tribunale di DIO.
Buona fortuna a tutti da.
A.V

Da: Anna Vanni
Martedì 8 marzo 2016 09:30:57

Buongiorno, Le scrivo in questo per comunicarLe che Lei è per me il sostegno quotidiano nelle difficoltà da affrontare; per mezzo di un lavoro composto da impegno e rapporti umani.

Da: antonella

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Criminale italiano, boss mafioso di Cosa Nostra
α 4 giugno 1938
ω 2 marzo 2026
Peppino Di Capri

Peppino Di Capri

Cantante italiano
α 27 luglio 1939
ω 11 luglio 2026
Robert Duvall

Robert Duvall

Attore statunitense
α 5 gennaio 1931
ω 15 febbraio 2026
Sam Neill

Sam Neill

Attore neozelandese
α 14 settembre 1947
ω 13 luglio 2026
Sandro Mazzola

Sandro Mazzola

Ex calciatore italiano
α 8 novembre 1942
ω 19 settembre 2026
Ted Turner

Ted Turner

Imprenditore statunitense
α 19 novembre 1938
ω 6 maggio 2026
Tony Dallara

Tony Dallara

Cantante italiano
α 30 giugno 1936
ω 16 gennaio 2026
Umberto Bossi

Umberto Bossi

Politico italiano
α 19 settembre 1941
ω 19 marzo 2026

Chi l'ha detto?

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
Aforismi

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