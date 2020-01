Biografia

Chiara Nasti nasce il 22 gennaio del 1998 a Materdei, rione di Napoli, sotto il segno zodiacale del Capricorno, figlia di Enzo Nasti e Gabriella Argento, due commercianti napoletani.

All'età di quindici anni apre un blog, chiaranasti.it, che nel giro di breve tempo raggiunge un successo clamoroso: nei suoi post la ragazza parla della sua vita di tutti i giorni, e al contempo offre suggerimenti di bellezza e moda.

Il clamore suscitato permette a Chiara Nasti di arrivare anche in televisione, dove è ospite del programma Mediaset "Chiambretti Night", condotto da Piero Chiambretti.

Nel 2014, ad appena sedici anni, pubblica per Mondadori il libro "@nastilove - Diario di una fashion blogger", in cui propone consigli di stile e abbigliamento e dritte di outfit per le lettrici.

Dopo avere presentato gli "Italian Mtv Awards", viene scelta come reporter per gli "European Music Awards" dopo un sondaggio su Instagram. E' stata fidanzata di Emanuele Borriello, fratello del calciatore Marco. Nel 2018 il suo compagno è Ugo M. Abbamonte. In questi anni è considerata a pieno titolo, insieme a Chiara Ferragni, una delle web influencer più importanti in Italia.

Sempre nel 2018 è una delle concorrenti dell'"Isola dei Famosi", reality show di Canale 5 presentato da Alessia Marcuzzi, insieme - tra gli altri - a Marco Ferri, Nadia Rinaldi e Nino Formicola.

Chiara Nasti sui canali social

Chiara Nasti è ovviamente molto attiva su tutti i social network più popolari, di cui riportiamo i link di seguito.