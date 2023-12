Biografia

Sara Croce è una modella italiana. È divenuta celebre tra gli anni 2010 e 2020 grazie alle sue partecipazioni televisive.

I programmi tv per i quali è divenuta molto nota sono soprattutto "Ciao Darwin" e "Avanti un altro".

Sara Croce

Formazione, studi e la carriera di modella

Sara Croce nasce il 1° giugno 1998 a Garlasco, in provincia di Pavia.

Tra le sue prime passioni in gioventù ci sono i cavalli e l’equitazione.

Inizia a lavorare come modella mentre frequenta le scuole superiori presso l’Istituto Maserati di Voghera.

Dopo aver conseguito il diploma, nel 2017 partecipa al concorso di bellezza di Miss Italia: Sara arriva al 4° posto; ottiene inoltre il titolo di Miss Tricologica.

Questa esperienza di carattere nazionale le porta grande visibilità nell'ambiente: è così Sara Croce lancia la sua carriera.

La fama televisiva

Inizia a lavorare per grandi brand di moda. Poi nel 2019 veste i panni di Madre Natura all'interno di "Ciao Darwin", il programma tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

L’anno seguente torna a collaborare con Bonolis, questa volta per la trasmissione "Avanti un altro", dove ricopre il ruolo della Bonas.

Sara Croce negli anni 2020

Nel 2022 si laurea in Comunicazione d’Impresa all’Università IULM di Milano; successivamente entra a far parte del cast fisso del "Maurizio Costanzo Show".

Nell’estate del 2023 iniziano a circolare voci della sua presunta partecipazione al Grande Fratello; in realtà, nonostante l’insistente richiesta da parte del conduttore Alfonso Signorini la giovane, non entusiasta per l’opportunità, sceglie esperienze diverse.

Nell’ottobre dello stesso anno partecipa infatti come concorrente a "Ballando con le Stelle", di Milly Carlucci, arrivando poi in finale in coppia con il ballerino Luca Favilla.

Vita privata e curiosità

Tra le prime relazioni di Sara Croce note ai tabloid c’è quella, breve, con il musicista Andrea Damante.

Nel 2019 la modella inizia a frequentare Hormoz Vasfi, petroliere iraniano: i due trascorrono il primo periodo della pandemia insieme ma nell’estate del 2020 annunciano la rottura. In seguito l’uomo denuncia la ex fidanzata chiedendo un risarcimento di 1 milione di dollari, la cifra che avrebbe speso per lei durante la loro relazione, tra affitti, regali e viaggi. Sara Croce si difende denunciando a sua volta il petroliere per stalking.

Dopo questa storia finita in malo modo, trova di nuovo l’amore in uno sportivo: il nuovo compagno di Sara è il calciatore Gianmarco Fiory, portiere del Bari. La relazione termina però nel 2023.

Su Instagram è una influencer da oltre 1 milione di follower.

È tifosa del Milan.