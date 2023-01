Biografia

È tra i rapper più apprezzati della scena musicale italiana dei primi anni 2020: Rosa Chemical è un artista che propone un mix di hip hop e trap e che ha collezionato numerose collaborazioni nel corso della sua carriera. Rosa Chemical, che ama definirsi un trapper politicamente scorretto, è chiamato a confrontarsi con il pubblico più generalista, ovvero quello che intende seguire la 73ª edizione del Festival di Sanremo 2023. Ha diversi tatuaggi sul volto, ama vestirsi da donna e i suoi testi sono spesso considerati "al limite". Scopriamo di seguito quali sono i momenti salienti della vita privata e professionale del trapper torinese di origini russe.

Rosa Chemical: il suo vero nome è Manuel Franco Rocati

Formazione ed esordi

Rosa Chemical è il nome d'arte di Manuel Franco Rocati. Nasce a Rivoli (Torino) il 30 gennaio 1998.

Sin da piccolo coltiva numerosi interessi artistici che si ritrovano in un approccio particolarmente trasversale anche nella carriera destinata a esplodere in un secondo momento.

Il piccolo Manuel trascorre la propria infanzia nei pressi di Alpignano, non lontano da Torino. È molto legato alla madre Rosa, alla quale sceglie di rendere tributo adottando lo pseudonimo Rosa Chemical. Il secondo termine rappresenta invece un omaggio al gruppo musicale statunitense My Chemical Romance.

Muove i primi passi in ambito musicale riuscendo a pubblicare un singolo nel 2018.

Il brano Kournikova rappresenta un chiaro riferimento alla tennista di origini russe Anna Kournikova. Nello stesso anno il ragazzo viene notato per la bella presenza, tanto da diventare un modello per il noto marchio di moda Made in Italy Gucci.

Nel frattempo il brano riscuote un buon successo e ciò consente al ragazzo di aprire la strada a diverse collaborazioni che sono destinate a rappresentare il focus della sua attività negli anni a venire.

Il primo album

Una particolare importanza riveste il lavoro svolto assieme a Greg Willen nel febbraio 2019, che culmina con la pubblicazione del singolo Rovesciata e con il primo album registrato in studio OKAY OKAY !!.

Nel corso dei mesi successivi continua a collaborare con Greg Willen e inizia un progetto anche con Taxi B.

Tali scelte artistiche culminano nella pubblicazione di due singoli e nella partecipazione al primo disco del gruppo musicale trap italiano, FSK satellite.

Con questa formazione Rosa Chemical incide il brano 4L, pubblicato nel mese di luglio 2019.

Il 2019 si conferma un anno particolarmente produttivo per il ragazzo, che fa ritorno nel mese di settembre con il brano Tik Tok, realizzato a quattro mani con Radical.

Pochi giorni dopo pubblica anche il singolo Fatass.

Entrambe le canzoni raggiungono un discreto successo sulle piattaforme di streaming.

Rosa Chemical negli anni 2020

Nei primi giorni del 2020 torna a far sentire la propria voce nel singolo Alieno, realizzato in collaborazione con UncleBac, mentre tre mesi più tardi pubblica il brano Polka.

Nell'estate dello stesso anno esce il suo secondo album dal titolo Forever, anticipato dai singoli Lobby Way e Bohème.

Nel febbraio dell'anno successivo inizia una collaborazione con Mambolosco, che porta alla pubblicazione di Britney.

Pochi giorni più tardi viene annunciata una nuova edizione dell'album Forever, in cui sono presenti cinque tracce inedite.

Nel febbraio del 2022 risulta tra gli ospiti della serata cover del Festival di Sanremo, dove si esibisce assieme a Tananai in una versione molto particolare di "A far l'amore comincia tu" (di Raffaella Carrà).

Nel dicembre dello stesso anno viene rivelato il ritorno di Rosa Chemical sul palco dell'Ariston: sarà in gara assieme agli altri big al Festival di Sanremo 2023.

La canzone con cui partecipa si intitola "Made in Italy".

Rosa Chemical: vita privata e curiosità

Sin da giovane quest'artista mostra una notevole versatilità per quanto riguarda le diverse espressioni della sua personalità estrosa. Infatti, prima di dimostrare un interesse crescente per la musica hip hop, Rosa Chemical era conosciuto come autore di graffiti di discreto successo, tanto da arrivare a prendere parte al programma televisivo Yo! MTV Raps in giovane età.

Dopo aver concluso quest'esperienza che lo ha portato a girare per l'Europa, l'artista continua tutt'oggi a curare il proprio profilo Instagram che mostra i lavori realizzati.

Dal punto di vista sentimentale, l'artista è stato a lungo legato con una modella di nome Barbara.