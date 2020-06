Nell'estate del 1996 il duo affianca Pippo Franco su Canale 5 in "Sotto a chi tocca". Mentre nel 1998 Formicola recita nel film di Alessandro Benvenuti "I miei più cari amici" (per il regista toscano aveva lavorato già quattro anni prima in "Belle al bar").

I due danno vita alla coppia comica Zuzzurro e Gaspare, comparendo in televisione per la prima volta nel 1978 nel programma di Enzo Trapani "Non stop". Fanno poi parte del cast de "La sberla", dove portano in scena gli sketch di un ingenuo commissario e del suo assistente di fiducia.

