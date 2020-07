Successivamente arrivano altre esperienze televisive come il galà "Microfono d'argento" e lo speciale "Sotto l'albero". Ma è nel 1989 che gli viene affidata la conduzione di un programma la cui fascia oraria - quella notturna - lo identificherà negli anni come un simbolo; il programma si chiama "Mezzanotte e dintorni". Questo è un talk show notturno fatto di interviste uno a no: nei quattro anni seguenti saranno centinaia i personaggi famosi che si sottoporranno alle domande di Gigi Marzullo. L'ambiente può sembrare una sorta di terzo grado, anche perchè data l'ora notturna, risulta facile fare domande intime e personale, tuttavia è da sottlineare che una delle qualità di Marzullo è il fatto di essere sempre garbato, discreto e delicato: Marzullo cerca sempre di mettere a suo agio - e non in difficoltà - il suo interlucotare, creando i presupposti per una piacevole chiacchierata, piuttosto che un'intervista.

