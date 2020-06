Biografia • Le meraviglie della vista

Marco Abbondanza, medico italiano, nasce il 27 giugno 1953 a Napoli, figlio del noto ingegnere Osvaldo. Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1983, per poi specializzarsi nello stesso ateneo sia in Patologia Generale sia in Clinica Oculistica e Oftalmologia, dedicandosi da subito alla chirurgia dell'occhio.

Sempre attento alla ricerca e all'innovazione, è uno dei pochissimi medici occidentali ad aver frequentato l'Istituto per la Microchirurgia dell'Occhio di Mosca, URSS, diretto dal luminare Fyodorov, dove ha ottenuto ulteriori specializzazioni. Rientrato in patria, mette a frutto le sue esperienze e contribuisce ad introdurre il laser ad eccimeri in Italia.

Nel 1994 elabora una nuova tecnica chirurgica, poi perfezionata nel 2005, denominata Mini Cheratotomia Radiale Asimmetrica (Mini Asymmetric Radial Keratotomy - M.A.R.K.), in grado di correggere l'astigmatismo e capace di curare il cheratocono, rara malattia degenerativa che se non trattata porta al trapianto di cornea.

Pioniere nella cura di cataratta, miopia e astigmatismo, continua negli anni il suo impegno per evitare il ricorso al trapianto di cornea, impegno sempre diretto alla cura del cheratocono.

Nei primi anni del duemila intuisce l'importanza di una invenzione fatta a Dresda, in Germania, riguardante il cross-linking, una tecnica parachirurgica capace di bloccare l'avanzata del cheratocono e che Abbondanza ha fortemente sostenuto introducendola in Italia.

Esperto di microchirurgia oftalmica e chirurgia refrattiva, Marco Abbondanza ne ha arricchito negli anni l'impostazione chirurgica, al fine di rendere la vista un diritto più accessibile per tutti.