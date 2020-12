Biografia

Futura conduttrice del programma La canzone segreta su Rai Uno, Serena Rossi è nota al grande pubblico come poliedrica attrice e cantante, la cui carriera spazia da Un posto al sole ai film indipendenti, fino al mondo del doppiaggio. Nel 2019 ha interpretato Mia Martini nel film TV biografico Io sono Mia, facendo commuovere il pubblico. Scopriamo di più nella seguente biografia di Serena Rossi, sulla vita privata e professionale.

Serena Rossi

Serena Rossi: gli esordi nel mondo dello spettacolo

Serena Rossi nasce a Napoli il 31 agosto 1985. Fin da bambina mostra un'innata predisposizione per le arti teatrali e musicali. Esordisce giovanissima nel 2002 nel ruolo di cantante all'interno della produzione C'era una volta - Scugnizzi. Il musical, messo in scena da grandi nomi del settore, è la piattaforma di lancio ideale per la giovane, che l'anno successivo viene scritturata in Un posto al sole. Il legame con la produzione napoletana si dimostra proficuo e duraturo, tanto che Serena Rossi, pur con qualche pausa, ricopre il proprio ruolo nella soap opera fino alla fine del decennio.

Serena Rossi

Questo debutto le permette di entrare di diritto nel mondo dello spettacolo; ed è così che Serena Rossi torna a teatro, stavolta nei panni della protagonista. Nel 2005 recita nel musical Mal'aria, una versione napoletana di Romeo e Giulietta di Shakespeare. Parallelamente continua a coltivare le proprie doti canore, che trovano sbocco nell'uscita del suo primo EP, in cui si trovano brani in stile folk che Serena canta in Un posto al sole.

Serena Rossi e i tanti ruoli televisivi

Nei primi anni Duemila, Serena appare in molte produzioni televisive importanti tra cui Salvo D'Acquisto, Virginia - La Monaca di Monza e La moglie cinese. Deve attendere il 2007 per ottenere il suo primo ruolo in una pellicola destinata al grande schermo.

Grazie alla sua partecipazione a Liberarsi - Figli di una rivoluzione minore, per la regia di Salvatore Romano, la giovane riesce a farsi notare anche dalla critica, che le assegna il Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito. A novembre del 2008 rientra all'interno del cast de La vampa d'agosto, episodio dell'acclamata serie Il commissario Montalbano. Due anni più tardi i suoi impegni con la televisione si infittiscono: recita infatti sia nella miniserie televisiva Sant'Agostino, sia nei panni dell'agente scelto Barbara Castello nella seconda stagione della fiction Ho sposato uno sbirro. Sempre per Rai Uno, nel 2011 è uno dei volti protagonisti della stagione d'esordio della serie Che Dio ci aiuti.

L'approdo al cinema e al doppiaggio

Nel 2013 inizia la collaborazione con i Manetti Bros, nella pellicola Song'e Napule. Con lo stesso cast, con cui trova una sintonia vincente, Serena Rossi viene chiamata a partecipare alla serie tv L'ispettore Coliandro. Nello stesso anno Enrico Brignano la sceglie per interpretare Rosetta nella propria versione della commedia teatrale Rugantino.

Il 2013 si conferma un anno davvero molto fortunato per l'attrice napoletana, che approda anche al mondo del doppiaggio. Presta infatti la voce al personaggio di Anna nel film d'animazione campione di incassi Frozen, in cui canta alcuni brani assieme all'attrice partenopea Serena Autieri. L'anno successivo prende parte alla trasmissione Tale e Quale Show in veste di concorrente: si aggiudica la vittoria della quarta edizione. Inoltre, al debutto della serie fantasy C'era una volta, il pubblico ritrova la voce di Serena Rossi per la principessa Anna. A fine anno registra in duetto con il vincitore della seconda edizione di X Factor, Matteo Becucci, una versione di Vorrei incontrarti fra cent'anni (canzone che vinse Sanremo, cantata da Ron e Tosca).

Serena Rossi e la consacrazione di carriera

Nel 2015 viene scelta per entrare nella produzione di Squadra mobile, serie tv che nasce come spin-off del fortunato Distretto di polizia; presta poi la propria voce al personaggio di Cenerentola nel musical Into the Woods, per la regia di Rob Marshall. Dopo una piccola pausa per la maternità del primo figlio, nel 2017 riprende la collaborazione con i Manetti Bros nella pellicola Ammore malavita, che viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. In seguito, una delle interpretazioni più importanti che Serena Rossi mette a segno è quella nel 2019 nei panni della compianta cantante Mia Martini, nella produzione biografica Io sono Mia. Parallelamente il cinema dimostra di apprezzare sempre più l'attrice napoletana, che nel 2020 prende parte a 7 ore per farti innamorare e Lasciami andare (quest'ultimo presentato nuovamente alla Mostra del Cinema di Venezia). Presta di nuovo la voce per il doppiaggio in Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.

Per la primavera del 2021 la Rai ha pensato a Serena Rossi per condurre La Canzone Segreta (sabato sera su Rai 1), adattamento del format francese La chanson secrète.

Vita privata e curiosità

Sin dal 2008 Serena Rossi è impegnata in una relazione sentimentale con il collega Davide Devenuto. I due si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e sono divenuti genitori di un bimbo nel 2016, Diego Devenuto.