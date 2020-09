Biografia

George Robert Lazenby nasce il 5 settembre del 1939 a Goulburn (New South Wales, Australia). E' figlio di un ferroviere. Dopo avere frequentato la Goulburn Public School si iscrive alla Goulburn High, che lascia nel 1954. All'età di quattordici anni e mezzo, infatti, insieme con il resto della famiglia si trasferisce a Queanbeyan, dove il padre apre un negozio.

George lavora dapprima come venditore di auto e poi come meccanico; quindi entra a far parte dell'esercito australiano. Nel 1963, tuttavia, si sposta a Londra per seguire una donna di cui si è innamorato. George Lazenby torna quindi, a vendere auto, prima a Finchley e poi a Park Lane.

La carriera di modello

In seguito viene notato da un talent scout, che lo invita a lavorare come modello: nel giro di breve tempo si ritrova a guadagnare 25mila sterline all'anno. Dopo aver preso parte come protagonista allo spot di Big Fry Chocolate, nel 1966 si vede assegnare il titolo di Top Model of the Year.

Nel 1968, dopo che Sean Connery ha lasciato il ruolo di James Bond, incontra il produttore Albert R. Broccoli casualmente, mentre entrambi si trovano dal parrucchiere a farsi tagliare i capelli: Broccoli successivamente lo riconosce nella pubblicità del Big Fry, e inizia a pensare a lui come un possibile interprete di Bond.

Il ruolo di James Bond

Per questo motivo, lo chiama a svolgere un provino: Lazenby viene scelto. Nel luglio del 1969 il modello australiano torna a casa a Queanbeyan per rivedere i suoi genitori: in quel momento ha sul tavolo ben diciotto proposte per film da interpretare.

Accetta, ovviamente, il ruolo per il film "Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà" (On Her Majesty's Secret Service). E' questa la pellicola che vede George Lazenby indossare i panni di James Bond. Prima che il film venga distribuito, tuttavia, egli annuncia che non interpreterà più quel ruolo a causa del trattamento ricevuto dai produttori, che lo hanno disprezzato.

Gli anni '70

Nel 1970 lavora ad Hong Kong con Bruce Lee senza tuttavia produrre niente di concreto a causa della morte improvvisa di quest'ultimo. Nel 1971 George fa parte del cast di "Universal Soldier", mentre l'anno successivo compare nel film di Aldo Lado "Chi l'ha vista morire?". Al 1974 risale "Stoner", seguito dal film tv "Is there anybody there?" e dalla pellicola "Agguato a Hong Kong".

Nella seconda metà degli anni Settanta, Lazenby torna sul grande schermo con "Ridere per ridere" (The Kentucky Fried Movie, di John Landis, con Donald Sutherland) e con "The Newman shame", lavorando anche al film tv "Cover girls" e, sempre in televisione, alla miniserie "Evening in Byzantium".

George Lazenby negli anni '80

Dopo aver preso parte a "Gli amici del drago" e a "Saint Jack", nel 1980 è protagonista di un cameo nei panni di James Bond in "The nude bomb". Quindi lavora a "L'ultimo harem" ed entra nel cast della serie tv "General Hospital".

Nel 1986 recita in "Hell Hunters" e "Mai troppo giovane per morire", mentre un paio di anni più tardi appare in un episodio della serie tv "Alfred Hitchcock presenta", intitolato "Il mio nome è James B".

Gli anni '90 e 2000

Nei primi anni Novanta prende parte a diversi capitoli della saga di "Emmanuelle", tra i quali "Emmanuelle's secret", "Emmanuelle's revenge" ed "Emmanuelle's perfume". Dopo aver recitato nel film "Fatally yours", nel 1998 lavora a "The path of the dragon", mentre nel 1999 interpreta il padre di Jarod nella serie tv "Jarod il camaleonte".

Nel 2002 si sposa con Pam Shriver, ex tennista americana, che lo rende padre nel 2004. I due, però, divorziano nel 2011.