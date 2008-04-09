Jodie Foster
Biografia
Alicia Christian Foster nasce a Los Angeles (California, USA) il giorno 19 novembre 1962.
Bambina prodigio
Inizia la sua carriera nel mondo dello show business alla tenera età di tre anni, comparendo nella nota pubblicità della crema solare Coppertone.
Subito dopo parte a lavorare in alcune serie televisive.
Per il suo talento, appare chiaro che si tratta di una bambina prodigio: senza mai aver preso lezioni di recitazione, nel 1972 appare sul grande schermo interpretando alcuni film per ragazzi.
Due anni dopo, nel 1974, recita in una piccola parte "Alice non abita più qui" di Martin Scorsese. Lo stesso regista due anni più tardi le affida il ruolo della giovane prostituta Iris, in uno dei suoi capolavori più noti, "Taxi driver" (1976).
Per quest'ultima parte Jodie Foster, appena quattordicenne, viene candidata all'Oscar quale miglior attrice non protagonista.
Gli anni '80
L'attrice si diploma al Liceo Francese di Los Angeles nel 1980 e consegue con lode una laurea in Letteratura inglese presso l'Università di Yale nel 1985.
Jodie Foster è la prima attrice a ricevere ben due premi Oscar prima di compiere trent'anni.
Il primo arriva nel 1988 con il film "Sotto accusa", di Jonathan Kaplan; il secondo è del 1991 per il suo ruolo di Clarice Starling nel celeberrimo "Il silenzio degli innocenti" di Jonathan Demme, tratto dal romanzo di Thomas Harris. Questa pellicola consacra Jodie Foster definitivamente al ruolo di star internazionale.
Gli anni '90 e 2000
Nel 1990 fonda una propria casa di produzione, la "Egg Pictures", con la quale nel 1995 produce e interpreta "Nell", di Michael Apted, film con cui riceve un David di Donatello.
Debutta alla regia cinematografica nel 1991 con "Il mio piccolo genio".
Successivamente abbandona l'attività di produttrice per concentrarsi sulla regia e sulle interpretazioni.
Gli anni 2010 e 2020
Nel 2010 torna dietro la macchina da presa per dirigere se stessa e Mel Gibson nel film "Mr. Beaver".
L'anno seguente recita nel film "Carnage" di Roman Polański, al fianco di Kate Winslet, Christoph Waltz e John C. Reilly.
Nel 2013 riceve il premio Golden Globe alla carriera, diventando di fatto la più giovane attrice (a 50 anni) a ricevere questo premio dopo Judy Garland - la quale lo vinse nel 1962 a 39 anni.
Dopo il thriller fantascientifico "Elysium" (2013) scritto e diretto da Neill Blomkamp, accanto a Matt Damon, dirada sempre più le sue apparizioni nei film per il cinema.
Jodie Foster si concentra sulla sua attività di regista di serie tv; tra queste vi sono episodi di:
- House of Cards;
- Orange Is the New Black;
- Black Mirror;
- Loop.
Nel 2016 dirige "Money Monster - L'altra faccia del denaro", film su cui lavora a lungo:
è un puzzle da migliaia di tasselli, una sfida intellettuale in cui si incrociano in tempo reale storie diverse. Una faccenda complicata, insomma: ci ho lavorato quattro anni.
Il 4 maggio 2016 riceve la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, la n. 2580.
Passano due anni e la ritroviamo attrice nel thriller fantascientifico "Hotel Artemis" diretto da Drew Pearce.
Nel 2021 recita nel legal drama "The Mauritanian", adattamento cinematografico delle memorie del 2015 "Guantanamo Diary" di Mohamedou Ould Slahi, detenuto nel campo di prigionia di Guantánamo dal 2002 al 2016. Per questo riceve il premio Golden Globe come migliore attrice non protagonista.
Sempre nel 2021 riceve la prestigiosa Palma d'oro alla carriera, assegnato nel contesto del Festival di Cannes.
Vita privata e curiosità su Jodie Foster
Il soprannome "Jodie" le è stato dato dai suoi fratelli e sorelle, dovuto alla compagna di sua madre, una donna di nome Jo Dominique, la quale veniva chiamata, affettuosamente Zia Jo D.
Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2007 ha reso nota la sua omosessualità.
È stata legata sentimentalmente alla produttrice Cydney Bernard (conosciuta nel 1993, sul set del film "Sommersby") sino al 2007.
Jodie Foster ha concepito due figli: Charles, nato nel 1998 e Kit nel 2001, nati entrambi mediante inseminazione artificiale.
Ai tempi del college è stata legata per un anno alla drammaturga Tina Landau.
Dal 2013 ha una relazione con l'attrice e fotografa Alexandra Hedison; si sono sposate nell'aprile del 2014.
John Hinckley Jr., un suo fan poco più che ventenne, nutrì una forte ossessione per l'attrice dopo averla vista in "Taxi Driver". Foster fu più volte perseguitata da Hinckley nel periodo in cui studiava all'Università Yale. Il 30 marzo 1981 Hinckley come sfogo della sua inquietudine e insoddisfazione sparò al Presidente USA Ronald Reagan; rimasero gravemente ferite quattro persone, tra cui il Presidente. Hinckley venne immediatamente arrestato e processato; sostenne che il suo gesto serviva per attirare l'attenzione di Jodie Foster.
L'attrice parla così bene il francese, grazie ai suoi studi primari, che è solita doppiare se stessa nelle versioni francesi dei suoi film; sempre grazie alle sue competenze linguistiche parla anche l'italiano.
Fa parte del "Mensa", associazione internazionale di cui sono membri persone con un altissimo QI (quoziente intellettivo).
Frasi di Jodie Foster
Essenzialmente ritengo che i film rispetto alla realtà siano intessuti in maniera più fitta per via del tempo ristretto previsto per un lungometraggio. Presentare situazioni sconvolgenti e vestirle attraverso una storia narrata in un film è come porle in un'arena tranquilla, più serena, che permette allo spettatore di affrontare le proprie paure.
Quando si vuole portare avanti un discorso soggettivo e comunicare al pubblico certe informazioni si crea sempre un ambiente sullo stile di Hitchcock, perché la suspense è proprio questo.
Ho imparato che sono felice solo da quando divido nettamente la vita privata dal lavoro, sono felice quando giro pochi film, quando lavoro con registi simpatici e intelligenti, la mia vita privata è al primo posto. Ho iniziato a lavorare a tre anni, il mio punto di vista è cambiato con il tempo e la mia famiglia viene prima di tutto, è una lezione che Hollywood ti insegna.
Mi piacerebbe interpretare delle commedie romantiche ma in America nessuno mi vede romantica.
Ho iniziato a lavorare a tre anni e certo che il mio approccio è cambiato, con il passare del tempo capisci cosa ti rende veramente felice e cosa no. Ho scelto di tenere ben separate la vita professionale e quella personale, faccio sempre meno film, scegliendoli con maggiore attenzione. Spero di lavorare ancora a 70 anni ma spero soprattutto di portare avanti la mia carriera di regista.
Mi ritengo una persona molto solare, che cerca sempre il lato divertente delle cose, non melodrammatica come i personaggi che mi trovo a interpretare.
Quando scelgo un film lo faccio su due elementi fondamentali: la storia e il regista. La storia la devo "sentire" da subito e il regista deve essere uno capace di ottenere il mio rispetto: non recito con registi mediocri perché so che ne risentirebbe anche la mia prestazione.
È un piacere lavorare con i bambini perché ti spingono alla semplicità e alla naturalezza. Un bambino non lo puoi costringere a stare seduto in un certo modo o a fare cose innaturali perché non durerebbe cinque minuti.
Non vorrei che i miei figli facessero gli attori, anzi faccio di tutto per tenerli lontani dal mio lavoro. Certo se uno di loro venisse da me e mi dicesse "mamma, voglio fare l'attore" non glielo impedirei, ma vorrei che lo facesse in modo del tutto indipendente da me. Devono essere liberi di fare le loro scelte professionali.
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