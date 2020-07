Biografia • Tra torbidi amori e fantastiche avventure

Alexandre Dumas nasce a Parigi il 27 luglio 1824. Figlio di Alexandre Dumas, come il padre è stato un autore di grandissimo successo. Scrittore e drammaturgo, il suo romanzo più noto è "La signora delle camelie"; le sue opere teatrali più importanti sono "Le Fils naturel" e "Un Père prodigue". Può essere considerato il padre del teatro realista se non addirittura di quello verista.

La madre, Catherine Laure Labay (1793-1868), era vicina di casa del padre; il piccolo Alexandre viene dichiarato figlio naturale di padre e madre sconosciuti. Fin da piccolo viene messo in collegio. I genitori lo riconoscono solo nel marzo 1831, quando il piccolo ha sette anni. Dopo una complicata battaglia legale per la custodia, il figlio sarà assegnato al padre.

Si potrà riscontrare nell'opera del figlio, come per tutta la vita questi abbia conservato un profondo rancore nei confronti del padre: ricorrenti saranno i temi della morale e della disgregazione famigliare.

Dumas abbandona il collegio a diciassette anni; si lascia trascinare dai modi, i metodi e le abitudini di quella "bella vita" che il padre condice.

Nel 1844 conosce a Parigi Marie Duplessis: la relazione dura solo uno anno. Morta nel 1847, ella ispirerà il suo più importante e noto lavoro, il già citato "La signora dalle camelie" (1848), da cui poi quattro anni più tardi trarrà l'omonimo dramma.

Con il suo tipico stile di scrittura brillante, negli anni successivi Dumas affronta argomenti come la posizione sociale della donna, il divorzio e l'adulterio, temi assai controversi per quel periodo. Portavoce delle cause particolari, Dumas figlio denuncia gli avvenimenti incresciosi della società. Per queste sue posizioni viene classificato tra gli autori scandaloso.

Altre opere di questo periodo sono "La società equivoca" (1855), "L'amico delle donne" (1864), "Le idee della signora Aubray" (1867), "La moglie di Claudio" (1873), "Francillon" (1887).

Grande ammiratore di "George Sand" (che chiama con l'appellativo di "cara mamma"), Dumas trascorre molto tempo ospite nella sua proprietà di Nohant; qui cura inoltre l'allestimento delle scene del suo romanzo "Le Marquis de Villemer".

Fra i riconoscimenti ricevuti vi sono la Legion d'Onore e l'elezione all'Académie française (1874).

Alexandre Dumas muore il 27 novembre 1895 a Marly-le-Roi nella sua proprietà di Yvelines. E' sepolto nel cimitero di Montmartre a Parigi.

Opere (romanzi) principali:

- Aventures de quatre femmes et d'un perroquet (1847)

- Césarine (1848)

- La Dame aux camélias (1848)

- Le Docteur Servan (1849)

- Antonine (1849)

- Le Roman d'une femme (1849)

- Les Quatre Restaurations (1849-1851)

- Tristan le Roux (1850)

- Trois Hommes forts (1850)

- Histoire de la loterie du lingot d'or (1851)

- Diane de Lys (1851)

- Le Régent Mustel (1852)

- Contes et Nouvelles (1853)

- La Dame aux perles (1854)

- L'Affaire Clémenceau, Mémoire de l'accusé (1866)