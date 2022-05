Biografia

Vera e propria leggenda del mondo dello spettacolo, Tom Jones è un cantante che ha saputo attraversare quasi sessant'anni di storia musicale adattandosi alle evoluzioni dei gusti del pubblico, pur mantenendo la propria cifra stilistica che unisce diverse influenze stilistiche. Scopriamo di seguito i fatti importanti della carriera e della vita privata di Tom Jones.

Tom Jones

Tom Jones: gli esordi nel mondo dello spettacolo

Tom Jones, che all'anagrafe è registrato con il nome Thomas Jones Woodward, nasce nella cittadina gallese di Pontypridd. Come tanti altri abitanti della città, il padre lavora come minatore, mentre la madre è casalinga.

Nel contesto locale il piccolo Tom diventa ben presto noto per le proprie abilità canore, che mette in mostra esibendosi in chiesa e nel coro della scuola.

Dopo essersi ammalato di tubercolosi a soli dodici anni, trascorre il biennio successivo in convalescenza, avendo però l'occasione di approfondire la propria cultura musicale.

Essendo di umili origini, prima di intraprendere in modo serio la carriera musicale, lavora come operaio e muratore nonché in qualità di rappresentante porta a porta per mantenere la famiglia.

Nel frattempo si esibisce la sera in pub e discoteche della zona, mostrando uno stile che unisce rock, gospel e country.

Nel 1963 il cantante, all'epoca conosciuto con lo pseudonimo Tommy Scott, guida una band beat con la quale inizia a farsi conoscere nel Galles.

Il successo

La difficoltà maggiore incontrata dal cantante Tom Jones è quella di trovare case discografiche intenzionate a firmare con lui un contratto, poiché le sue esibizioni ispirate allo stile di Elvis Presley vengono considerate troppo trasgressive.

Nel 1964 viene notato da Gordon Mills, destinato a diventare il suo manager. Egli convince Tom e tutto il gruppo a trasferirsi a Londra per ottenere maggiori opportunità nel settore. L'intuizione si rivela valida, tanto che dopo qualche mese Tom Jones registra il suo primo singolo Chills and Fever.

Il manager crede moltissimo nelle potenzialità del suo cliente; il secondo brano inciso con il gruppo, It's not unusual, diventa un grandissimo successo negli Stati Uniti.

Per non perdere l'occasione di consolidare la notorietà acquisita, segue il primo album intitolato Along came Tom Jones (esce il 21 maggio 1965). Sempre nello stesso anno il cantante gallese incide il brano della colonna sonora della pellicola di James Bond, Thunderball (la canzone è omonima).

Sono gli anni della British Invasion negli Stati Uniti e Tom Jones sfrutta in pieno questo contesto favorevole, aggiudicandosi un Grammy Award.

Tom Jones e l'abilità di reinventarsi

A cavallo tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta vengono pubblicati alcuni dei brani più famosi di Tom Jones, tra cui spicca senza dubbio Delilah.

Nel frattempo esordisce anche in uno show televisivo della BBC, in cui compaiono diverse personalità del mondo della musica. La trasmissione permette a Tom Jones di venire nominato ai Golden Globe.

Per cogliere tutte le opportunità presenti nel mercato americano decide di trasferirsi definitivamente negli USA nel 1974; ma negli anni successivi inizia un periodo di stallo per Jones, la cui popolarità comincia a declinare.

Una svolta avviene quando muore il manager storico Gordon Mills: subentra in questo ruolo suo figlio, Mark Woodward, avuto da Melinda Trenchard. Questi gioca un ruolo cruciale nel rilanciare la carriera del padre, il quale nel 1989 riceve la stella sulla Walk of Fame.

A partire dagli anni Novanta dimostra una grande capacità di leggere i cambiamenti e anticiparli, collaborando con numerose personalità in voga, tra cui Robbie Williams. Partecipa anche al Festival di Glastonbury.

Nel 2000 realizza il brano Sex Bomb assieme al DJ Mousse T. La canzone diventa un successo planetario.

Un'altra tappa importante arriva nel 2002, con la pubblicazione dell'album Mr Jones, che riscuote un notevole successo.

Dal 2012 Tom Jones entra a far parte del talent show The Voice UK in qualità di coach.

Vita privata e curiosità su Tom Jones

La sua personalità espansiva lo porta ad avere un grande successo con le donne, tanto che decide di sposarsi il 2 marzo 1957 a soli sedici anni con quella che è destinata a essere l'unica moglie, Melinda Rosa Trenchard. La coppia diventa una famiglia dopo appena un mese con l'arrivo del figlio Mark.

Nel momento in cui la carriera musicale di Tom Jones decolla, il cantante inizia a essere considerato un vero e proprio sex symbol. Nonostante l'unione con Melinda sia attraversata nel corso del tempo da diversi scossoni, dovuti in gran parte alle numerose scappatelle attribuite in modo più o meno ufficiale al cantante gallese, il matrimonio rimane in piedi fino alla morte della donna, avvenuta nel 2016.

L'anno successivo Tom Jones si avvicina sempre più a Priscilla Presley (vero nome Priscilla Ann Wagner), ex moglie del suo idolo d'infanzia Elvis.

Nel marzo 2006, dopo oltre 40 anni di carriera alle spalle, riceve il titolo di Sir dalla regina Elisabetta II.

Una curiosità: oltre che fan di Elvis, Tom Jones è sempre stato un ammiratore di Jerry Lee Lewis, con cui duettò nel programma This is Tom Jones nel 1969; in anni recenti Tom ha dichiarato che al suo funerale vorrebbe venisse suonata Great Balls of Fire, classico dei classici di Jerry Lee Lewis.