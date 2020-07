Biografia

Hubert Reeves nasce il 13 luglio del 1932 a Montreal, in Canada.

Dopo avere studiato al Collège "Jean de Brébeuf" della sua città natale, nel 1953 si laurea in fisica all'Università di Montreal, mentre due anni più tardi alla McGill University consegue un MSc degree con una tesi intitolata "Formazione del positrone nell'idrogeno e nell'elio".

Nel 1960, dopo un PhD degree alla Cornell University di New York, inizia a insegnare fisica all'Università di Montreal e lavora come consulente per la Nasa.

Dal 1965, mentre insegna fisica nucleare all'Universitè Libre de Bruxelles, in Belgio, è direttore di ricerca al Centre national de la recherche scientifique, mentre tre anni più tardi dà alle stampe "Stellar evolution and nucleosynthesis".

Dopo avere pubblicato, nel 1971, "Nuclear Reactions in Stellar Surfaces and Their Relations with Stellar Evolution", nel 1976 Hubert Reeves viene nominato, in Francia, Cavaliere dell'Ordre National du Mérite.

Nel 1981 scrive "Patience dans l'azur: l'évolution cosmique", mentre cinque anni dopo, ancora in Francia, diventa Cavaliere della Légion d'Honneur; nel 1986 pubblica "L'heure de s'envirer: l'univers a-t-il un sens?". A partire dallo stesso anno, insegna cosmologia all'Université Paris VII.

Dopo avere ricevuto la carica di Ufficiale dell'Order of Canada nel 1991 ed essere diventato docente di cosmologia all'Università di Tolosa due anni più tardi, Hubert Reeves intraprende un ciclo di conferenze relative alla storia dell'universo alla Sorbona; nel 1994, invece, dà alle stampe "Dernieères nouvelles du cosmos" ed è Ufficiale del National Order of Quebec.

Inoltre, viene promosso Ufficiale della Légion d'Honneur.

Nel 1998 pubblica "Origins: Speculations on the Cosmos, Earth and Mandkind". Nel 2003 diventa Companion dell'Order of Canada e Commander della Légion d'Honneur; due anni più tardi pubblica "Chroniques du ciel et de la vie", mentre al 2007 risale l'uscita di "Chroniques des atomes et des galaxies".

Nel 2010 Hubert Reeves riceve un dottorato ad honorem dall'Université du Quebec di Montreal, mentre l'anno successivo si vede assegnare lo stesso riconoscimento dall'Università di Sherbrooke, sempre in Canada.