Biografia • Temperamento verace

Ida Di Benedetto appartiene a quel nobile gruppo di attrici napoletane d'eccellenza. Nasce nel capoluogo partenopeo il 3 giugno 1946; a soli 15 anni vince un importante concorso di bellezza: comincia a pensare alla carriera artistica e si affida alle scuola di recitazione del maestro Ciampi.

Viene notata da Mico Galdieri che la scrittura: lo spettacolo teatrale del suo debutto è "Capitan Fracassa". Ida Di Benedetto inizia qui una lunga carriera durante la quale lavorerà con nomi importanti quali Mastelloni, i fratelli Santella e Roberto De Simone.

I suoi personaggi sono sempre caratterizzati dal suo temperamento naturale, dominante ed aggressivo, sono spesso personaggi ad effetto e lo spettatore non può evitare di rimanerne colpito. Ida Di Benedetto è inoltre un'attrice che riesce a imporre la sua presenza ed il suo genio recitativo.

L'esordio cinematografico avviene nel 1978 con "Il Regno di Napoli" di Werner Schroeter. L'anno successivo recita in "Immacolata e Concetta" di Salvatore Piscicelli: la sua interpretazione le vale il Nastro d'argento come Miglior attrice protagonista. Sarà diretta da Piscicelli anche in "Blues Metropolitano" (1985), "Quartetto" (2001) e "Alla fine della notte" (2002).

Nel 1980 arriva un altro Nastro d'argento, come Miglior attrice non protagonista, per il film "Fontamara", di Carlo Lizzani.

Nonostante i numerosi impegni teatrali e cinematografici Ida Di Benedetto è apparsa anche in diverse produzioni televisive (ricordiamo "Un posto al sole", su Rai Tre).

Nel 2002 è presente alla 59ma Mostra del Cinema di Venezia con il film "Rosa Funzeca" di Aurelio Grimaldi, per il quale aveva già recitato nel 1994 in "Le Buttane".

Ida Di Benedetto è inoltre fondatrice della casa di produzione Titania.

Alla fine del mese di agosto 2005 ha confessato pubblicamente la sua storia con l'ex Ministro Giuliano Urbani. "Ci amiamo da undici anni", ha dichiarato: la relazione è stata al centro di polemiche ed è valsa due querele a Vittorio Sgarbi, che aveva accusato l'attrice di aver ottenuto finanziamenti pubblici grazie al rapporto con Urbani. "Da quando si insediò io non ho mai ottenuto un centesimo", ha avuto modo di sottolineare, difendendo un sentimento che ha definito essere "semplicemente amore".