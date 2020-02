Biografia • Invincibile leggenda

Vincent Francis Papale nasce nella città di Glenolden, in Pennsylvania (USA) il giorno 9 febbraio 1946. Frequenta la Interboro High School che lo vede eccellere in molte discipline sportive, come ad esempio nel football, nel basket e in atletica dove ottiene ottimi risultati e riconoscimenti.

Grazie ad una borsa di studio vinta per i suoi meriti sportivi si iscrive al St. Joseph's College (che poi diverrà una università) dove dimostra le sue notevoli capacità nel salto con l'asta, salto in lungo e salto triplo. Oltre allo sport, Vince Papale si dedica anche allo studio riuscendo così nel 1968 a conseguire una laurea in Scienze del Marketing e Management.

Nel 1974 mentre cerca di sopravvivere con i suoi due lavori - barman presso il locale di un amico e supplente nella sua vecchia scuola - Papale partecipa alle selezioni per il ruolo di "wide receiver" nei Philadelphia Bell, squadra della lega dilettantistica americana di football. Le sue prestazioni in campo non lasciano adito a dubbi: grazie al suo talento entra così a far parte della squadra come titolare. Questo contesto segna il suo debutto ufficiale nel mondo del football e il preludio alla sua carriera di giocatore professionista.

Durante le due stagioni di gioco con i Philadelphia Bell, Vince Papale viene notato dal manager dei Philadelphia Eagles e, sucessivamente, invitato a dare prova della sua abilità di fronte al loro coach Dick Vermeil: questa occasione gli aprirà le porte per la "National Football League", la più grande lega di football a livello professionistico.

Vince Papale, all'età di 30 anni, diventa così la più vecchia matricola nella storia del football che gioca senza tutti quegli anni di esperienza del college alle spalle, che normalmente un giocatore professionista ha. Il dato però non sembra penalizzarlo, gioca infatti con "le aquile" dal 1976 al 1978; e nel 1978 Papale viene votato "uomo dell'anno" dai suoi compagni per le sue innumerevoli attività caritatevoli.

Durante le tre stagioni con i Philadelphia Eagles fa registrare una carriera molto prolifica che viene però brutalmente conclusa nel 1979 da una ferita alla spalla.

Dopo aver lasciato il mondo del football, Papale lavora come cronista presso radio e televisioni per otto anni, decidendo solo in seguito di uscire definitivamente di scena per dedicarsi a tutt'altro. Nel 2001 gli viene diagnosticato un cancro al colon: Vincent, dopo essersi rimesso completamente, diventa un portavoce della campagna di prevenzione contro il cancro incoraggiando le persone a sottoporsi a controlli regolari.

Oggi l'ex campione lavora come direttore impiegato nel campo dei mutui bancari, risiede nel New Jersey con la moglie Janet Cantwell (ex campionessa di ginnastica artistica) e i loro due figli Gabriella e Vincent Jr. Vince e Janet al 2008 sono l'unica coppia sposata ad essere stata inclusa nella speciale classifica "Pennsylvania Sports Hall of Fame".

Sulla sua carriera, che ha raggiunto il periodo di massima gloria con gli "Eagles", si basano due film entrambi realizzati dalla Disney: "The Garbage Picking Field Goal Kicking Philadelphia Phenomenon" (1998, di Tony Danza, film per la tv) e "Imbattibile" ("Invincible") uscito al cinema nel 2006 (per la regia di Ericson Core), in cui Vince Papale è interpretato da Mark Wahlberg, lavori che hanno contribuito a rendere Vince Papale e la sua maglia numero 83 una vera leggenda.