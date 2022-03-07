Francesca Fialdini
Biografia
Francesca Fialdini è una conduttrice tv e radiofonica, un volto televisivo molto amato dal pubblico che segue i programmi di approfondimento e attualità. Si è fatta strada dai primi anni Duemila con tenacia, tanto da aver convinto anche i direttori dei palinsesti ad affidarle sempre più incarichi.
Nata a Massa il giorno 11 ottobre del 1979, scopriamo di più sulla sua vita privata e professionale.
Francesca Fialdini: esordi nel mondo della radio e della televisione
Sin da quando è giovane si mostra particolarmente interessata ai temi legati alla comunicazione, che decide di approfondire durante gli studi universitari presso l'ateneo romano La Sapienza.
Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione con ottimi voti all'università, comincia a ricercare attivamente collaborazioni con emittenti radiofoniche. Viene scelta per ricoprire il ruolo di collaboratrice per la redazione esteri, nonché come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana.
Francesca Fialdini esplora le sue potenzialità con un'ulteriore qualifica professionale, ovvero quella di inviata e conduttrice televisiva, rimanendo per questi ruoli legata alle testate sensibili alle esigenze del mondo cattolico. Si tratta del programma A sua immagine, in onda su Rai 1, che la vede protagonista fino al 2013.
Nel frattempo viene scelta anche per guidare la rubrica di cinema e serie televisive in onda sul canale Fox dal titolo Videozine. Si occupa di questi argomenti sul piccolo schermo dal 2008 al 2012, mentre dall'inizio del 2010 le viene affidata la conduzione di un programma di cultura letteraria trasmesso da Rai Due.
Nell'estate dello stesso anno Francesca Fialdini approda a Rai Radio 1, dove commenta assieme a Roberto Zampa fatti di attualità, nel programma radiofonico Un'estate fa.
Per il canale tematico Rai Premium diventa inviata della trasmissione settimanale Fiction Mania a partire dal novembre 2012. Nello stesso anno presenta il Premio Strega, tra i più importanti del mondo letterario italiano, al quale rimane regata nei mesi successivi affiancando Fabio Volo alla conduzione di Volo in diretta sul terzo canale dell'emittente pubblica.
La consacrazione e il legame con la Rai
Gli impegni con la Rai proseguono fitti, includendo apparizioni anche su Rai Movie. Si concretizzano in particolar modo dall'ottobre del 2013, quando Francesca Fialdini viene chiamata ad affiancare Tiberio Timperi alla guida di Unomattina in famiglia su Rai 1.
Il suo talento viene sicuramente apprezzato e a partire dalla stagione seguente conduce assieme al veterano Franco Di Mare, per tre stagioni, il programma principale Uno Mattina.
Parallelamente Francesca Fialdini esplora le sue doti di scrittura, arrivando a pubblicare un romanzo: Il sogno di un venditore di accendini; è il novembre del 2016.
Qualche giorno dopo viene chiamata a condurre lo Zecchino d'Oro assieme al cantante Giovanni Caccamo. Tale è l'apprezzamento nei confronti della conduttrice che il suo ruolo viene confermato anche per le edizioni seguenti della storica trasmissione per bambini.
Nella stagione televisiva a cavallo tra 2017 e 2018 viene promossa alla conduzione de La vita in diretta, dove affianca Marco Liorni. Fialdini rimane poi saldamente al timone del programma, cambiando compagno di viaggio e ritrovando il collega Tiberio Timperi.
Gli anni 2020
Tra il 2019 e il 2020 conduce uno speciale di Rai Uno dal titolo Tutti a scuola e sulla stessa rete guida il programma Da noi... a ruota libera. Francesca Fialdini dimostra una notevole attenzione ai temi legati ai disturbi alimentari quando conduce in seconda serata su Rai Tre Fame d'amore: quattro episodi che seguono da vicino i percorsi di recupero delle persone affette da tali disturbi, all'interno di una comunità.
L'esperienza si ripete per i due anni successivi in concomitanza con la Giornata Mondiale, sempre in seconda serata su Rai Tre.
Nel 2019 pubblica il suo secondo libro, intitolato Charlie e l'ocarina, destinato al pubblico dei giovanissimi.
Nell'autunno del 2021 viene riconfermata per il terzo anno consecutivo alla guida del programma Da noi... a ruota libera; approda intanto a Radio 2 portando alcuni degli elementi che rendono il programma televisivo così apprezzato. La trasmissione Radio2 a ruota libera la vede in onda il sabato in fascia preserale con Valerio Scarponi.
Per l'Earth Day del 2021 conduce uno speciale sulla piattaforma digitale Rai Play dal titolo One People, One Planet.
Per il 2022 è prevista (in aprile) la conduzione di nuovo programma: il titolo è Ci vuole un fiore e ad affiancarla c'è l'amico cantautore Francesco Gabbani.
Vita privata e curiosità su Francesca Fialdini
Francesca Fialdini è legata sentimentalmente a Milo Brunetti, odontoiatra di Lecco. I due mantengono un grande riserbo sulla loro vita privata, facendo in modo che la relazione rimanga al riparo dai riflettori.
Nel 2019 è apparsa in un episodio della serie tv Un passo dal cielo (2° episodio della 5ª stagione).
Frasi di Francesca Fialdini
I disturbi alimentari sono dei lenti suicidi, accettiamo di farci aiutare.
Siamo figli di una cultura dell'immagine che tutto il Novecento ci ha imposto e che oggi abbiamo digitalizzato a tal punto che la sola cosa che conta è la percezione che diamo di noi attraverso i social. I nostri figli sono figli di questa realtà, in cui la percezione che gli altri hanno di te conta più di quello che sei. Nello specifico il problema riguarda il corpo delle donne, che è un vero e proprio campo di battaglia. [«Su quel fronte siamo ancora lontani da un equilibrio?»] Lontanissimi, perché se da una parte si portano avanti battaglie per tutti, dall'altra il corpo della donna continua ad essere ossessivamente e ancestralmente una questione di desiderio. Se il tuo desiderio devi stimolarlo in qualche modo, la donna deve avere quei canoni, ma vuol dire ancora rispondere a un concetto di desiderio che va in una sola direzione. Perché dobbiamo ancora sentirci oggetto del desiderio di un pensiero maschilista? Questa è una cosa che non accetto delle strategie di marketing che ci sono dietro al corpo delle donne.
[«Non avverti il pericolo di un femminismo troppo fondamentalista e del rischio che questa asimmetria finisca per riproporsi, un giorno, al contrario?»] Il rischio c'è, per non parlare di donne che hanno interiorizzato così tanto il modo di fare e pensare maschile, che pur collocate in ruoli di potere riproducono esattamente lo stesso schema.
Noi abbiamo parlato di maschi e femmine per secoli ed è vero, i maschi e le femmine ci sono, ma non è che ci sia un territorio che definisca cosa è maschile e cosa è femminile a tutti i costi. Dobbiamo liberare il femminile e il maschile che abitano in ciascuno di noi, questi concetti devono mischiarsi, scoprirsi, rinnovarsi e trasformarsi insieme. Così nasce una società che ha l'impronta di entrambi i sessi e non si basa su un semplice schema simmetrico, su una semantica ideologica maschio/femmina che ci siamo creati nel nostro cervello.
Durante il mio percorso ho quasi sempre seguito una vocazione giornalistica, tranne quando mi hanno chiesto di condurre programmi più d'intrattenimento [...]. Quando mi posso occupare di approfondimento sono molto felice. Quando posso usare un linguaggio di sintesi per dare più spazio alla narrazione di un fenomeno [...], mi trovo nei miei panni e corrisponde all'immagine che ho io di questo mestiere. Quando mi chiamano per fare intrattenimento cerco di mettermi di più in gioco. La prendo quasi come una sfida con me stessa per tirare fuori delle corde che sono abituata a suonare di meno.
Nel mio mestiere devi imparare a fare le cose che ti chiedono di fare. Per carattere tendo a essere timida e defilata, ma il mio lavoro mi porta a essere molto esposta. È un continuo allenamento per andare d'accordo con tutti gli aspetti della mia personalità.
Con questo mestiere diventiamo facilmente preda di giudizi e di modelli. Io tento sempre di spogliarmi delle sovrastrutture per essere il più naturale e spontanea possibile.
[Che rapporto hai con le critiche?] Se sono critiche pertinenti al mio programma, quindi pertinenti al lavoro, le accetto molto volentieri. Se sono giudizi sulla persona è diverso. Se giudichi le mie scarpe o la mia pettinatura non me ne frega niente. Arrivare a 40 anni servirà pur a qualcosa.
Dobbiamo dire chiaro e tondo a chi ci ascolta che le donne in tv, e altrove, non fanno carriera prendendo scorciatoie [...]. Iniziamo a valorizzare e a valorizzarci, a sottolineare le competenze e le fatiche di ogni giorno, a lottare contro gli stereotipi e le categorizzazioni. Solo così possiamo sperare di cambiare le cose. [«Donne e tv: davvero sente ancora odore di luoghi comuni?»] Si parla di noi attraverso i cliché, purtroppo: la bruna, la bionda, la sexy, la dolce. Il tema è culturale, la nostra rappresentazione continua a passare attraverso stereotipi senza fondamento.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Francesca Fialdini
Foto e immagini di Francesca Fialdini
Video Francesca Fialdini
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Francesca Fialdini.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Francesca Fialdini. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Francesca Fialdini.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Fabio Volo Franco di Mare Giovanni Caccamo Marco Liorni Francesco Gabbani Conduttrici TV TV