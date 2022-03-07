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Biografie

Francesca Fialdini

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Biografia

Francesca Fialdini è una conduttrice tv e radiofonica, un volto televisivo molto amato dal pubblico che segue i programmi di approfondimento e attualità. Si è fatta strada dai primi anni Duemila con tenacia, tanto da aver convinto anche i direttori dei palinsesti ad affidarle sempre più incarichi.

Nata a Massa il giorno 11 ottobre del 1979, scopriamo di più sulla sua vita privata e professionale.

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Francesca Fialdini: esordi nel mondo della radio e della televisione

Sin da quando è giovane si mostra particolarmente interessata ai temi legati alla comunicazione, che decide di approfondire durante gli studi universitari presso l'ateneo romano La Sapienza.

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione con ottimi voti all'università, comincia a ricercare attivamente collaborazioni con emittenti radiofoniche. Viene scelta per ricoprire il ruolo di collaboratrice per la redazione esteri, nonché come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana.

Francesca Fialdini esplora le sue potenzialità con un'ulteriore qualifica professionale, ovvero quella di inviata e conduttrice televisiva, rimanendo per questi ruoli legata alle testate sensibili alle esigenze del mondo cattolico. Si tratta del programma A sua immagine, in onda su Rai 1, che la vede protagonista fino al 2013.

Nel frattempo viene scelta anche per guidare la rubrica di cinema e serie televisive in onda sul canale Fox dal titolo Videozine. Si occupa di questi argomenti sul piccolo schermo dal 2008 al 2012, mentre dall'inizio del 2010 le viene affidata la conduzione di un programma di cultura letteraria trasmesso da Rai Due.

Francesca Fialdini

Nell'estate dello stesso anno Francesca Fialdini approda a Rai Radio 1, dove commenta assieme a Roberto Zampa fatti di attualità, nel programma radiofonico Un'estate fa.

Per il canale tematico Rai Premium diventa inviata della trasmissione settimanale Fiction Mania a partire dal novembre 2012. Nello stesso anno presenta il Premio Strega, tra i più importanti del mondo letterario italiano, al quale rimane regata nei mesi successivi affiancando Fabio Volo alla conduzione di Volo in diretta sul terzo canale dell'emittente pubblica.

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La consacrazione e il legame con la Rai

Gli impegni con la Rai proseguono fitti, includendo apparizioni anche su Rai Movie. Si concretizzano in particolar modo dall'ottobre del 2013, quando Francesca Fialdini viene chiamata ad affiancare Tiberio Timperi alla guida di Unomattina in famiglia su Rai 1.

Il suo talento viene sicuramente apprezzato e a partire dalla stagione seguente conduce assieme al veterano Franco Di Mare, per tre stagioni, il programma principale Uno Mattina.

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Parallelamente Francesca Fialdini esplora le sue doti di scrittura, arrivando a pubblicare un romanzo: Il sogno di un venditore di accendini; è il novembre del 2016.

Qualche giorno dopo viene chiamata a condurre lo Zecchino d'Oro assieme al cantante Giovanni Caccamo. Tale è l'apprezzamento nei confronti della conduttrice che il suo ruolo viene confermato anche per le edizioni seguenti della storica trasmissione per bambini.

Nella stagione televisiva a cavallo tra 2017 e 2018 viene promossa alla conduzione de La vita in diretta, dove affianca Marco Liorni. Fialdini rimane poi saldamente al timone del programma, cambiando compagno di viaggio e ritrovando il collega Tiberio Timperi.

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Gli anni 2020

Tra il 2019 e il 2020 conduce uno speciale di Rai Uno dal titolo Tutti a scuola e sulla stessa rete guida il programma Da noi... a ruota libera. Francesca Fialdini dimostra una notevole attenzione ai temi legati ai disturbi alimentari quando conduce in seconda serata su Rai Tre Fame d'amore: quattro episodi che seguono da vicino i percorsi di recupero delle persone affette da tali disturbi, all'interno di una comunità.

L'esperienza si ripete per i due anni successivi in concomitanza con la Giornata Mondiale, sempre in seconda serata su Rai Tre.

Nel 2019 pubblica il suo secondo libro, intitolato Charlie e l'ocarina, destinato al pubblico dei giovanissimi.

Nell'autunno del 2021 viene riconfermata per il terzo anno consecutivo alla guida del programma Da noi... a ruota libera; approda intanto a Radio 2 portando alcuni degli elementi che rendono il programma televisivo così apprezzato. La trasmissione Radio2 a ruota libera la vede in onda il sabato in fascia preserale con Valerio Scarponi.

Per l'Earth Day del 2021 conduce uno speciale sulla piattaforma digitale Rai Play dal titolo One People, One Planet.

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Per il 2022 è prevista (in aprile) la conduzione di nuovo programma: il titolo è Ci vuole un fiore e ad affiancarla c'è l'amico cantautore Francesco Gabbani.

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Vita privata e curiosità su Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è legata sentimentalmente a Milo Brunetti, odontoiatra di Lecco. I due mantengono un grande riserbo sulla loro vita privata, facendo in modo che la relazione rimanga al riparo dai riflettori.

Nel 2019 è apparsa in un episodio della serie tv Un passo dal cielo (2° episodio della 5ª stagione).

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