Biografia

Nesli, il cui vero nome è Francesco Tarducci, nasce il 29 dicembre del 1980 a Senigallia, nelle Marche, ultimo di tre fratelli: gli altri due sono Federica e Fabrizio (che diventerà famoso come Fabri Fibra). Cresciuto con il soprannome di Lines (celebre marca di pannolini) affibbiatogli dal fratello (Nesli è, appunto, l'anagramma di Lines), nel 1997, a soli diciassette anni, entra in possesso di una pistola, con la quale spara a un amico per sbaglio, riducendolo in fin di vita: per questo motivo, passerà sei mesi in riformatorio.

Nel frattempo si appassiona al rap, e nel 1999 realizza insieme con il fratello Fabrizio la demo "Fitte da latte", che sulla scena locale gli permette di ottenere un discreto successo: forte di questo riscontro positivo, decide di proseguire nella carriera, adottando il nome d'arte di Nesly Rice.

Collabora, in seguito, con gli Uomini di mare e con Kaso & Maxi B. Marya, oltre che con Mente e soprattutto con i Sottotono, grazie ai quali si fa conoscere nel brano "Da me", che fa parte del disco del duo " In teoria".

Gli anni 2000

Nel 2000 prende parte al mixtape del collettivo Teste Mobili "Dinamite", mentre l'anno successivo collabora con il gruppo Piante Grasse (che deriva dalla fusione del collettivo di dj Men in Skratch con le Teste Mobili) per il disco "Cactus". Nello stesso periodo, partecipa alla realizzazione della canzone "Dico a voi" dei Basley Click presente in "Basley Click - The Album".

Continuando a farsi conoscere e apprezzare a suon di collaborazioni, nel 2003 l'artista marchigiano riesce finalmente a pubblicare il proprio disco di esordio, intitolato "Ego" e prodotto da DJ Myke: un album innovativo perché basato su musiche suonate dal vivo e non su campionamenti sonori, che rimanda nei testi a una dimensione fortemente introspettiva.

Nel 2004 arriva il secondo disco in studio, intitolato "Home": per l'occasione, Nesli si cimenta anche in qualità di produttore musicale e torna a collaborare con il fratello Fabrizio, oltre che con Maxi B e Diego Mancino. La cooperazione con Fabri Fibra prosegue anche nel 2006, quando Nesli si occupa della produzione della maggior parte delle canzoni presenti nel terzo disco del fratello, "Tradimento".

In questo periodo, per altro, egli viene attaccato da Marracash nel brano "Popolare", molto critico nei suoi confronti.

A marzo del 2007 esce, invece, il suo terzo album, "Le verità nascoste", pubblicato dalla Universal e anticipato dai singoli "Riot" e "Nesli Park": in occasione dell'Hip Hop Mei, "Repubblica XL" sancisce che "Le verità nascoste" è il migliore album hip hop del 2007.

Nello stesso anno, Nesli collabora con il fratello per il brano "Le ragazze", presente nel disco "Bugiardo", e dà vita ai FOBC, una crew che vede anche la partecipazione di Vacca, con la realizzazione dei pezzi "Tu che ne sai", "Spara", "Il verdetto" e "Non mi butto giù". Dopo avere collaborato nel 2008 con Mondo Marcio per "Tagliami le vene", canzone contenuta nel mixtape "In cosa credi", a maggio del 2009 il rapper marchigiano pubblica il mixtape "Nesliving Vol.1", distribuito gratuitamente attraverso il suo profilo Myspace ufficiale.

In questo periodo, rompe ogni rapporto con il fratello Fabri Fibra (anche se i motivi non saranno mai svelati).

Successivamente collabora con i Two Fingerz per "Finto", pezzo contenuto ne "Il disco finto", e con Daniele Vit per "Per sempre". Nel mese di novembre del 2009 pubblica "Fragile - Nesliving Vol. 2", il suo quarto disco in studio, distribuito dalla Doner Music: benché non venga estratto alcun singolo, per i brani "Fragile", "Una vita non basta", "Non tornerò" e "La fine" vengono realizzati dei videoclip.

Gli anni 2010

Nel 2010 Nesli è in tour per l'Italia (ad aprile apre il concerto di Mika al Forum di Assago) e pubblica "L'amore è qui", il suo quinto disco, che è anticipato dai singoli "Notte vera" e "L'amore è qui": l'album include undici brani, e si fa notare anche per la presenza di "Capricorno", singolo che ottiene un discreto successo.

Nel 2011 Tiziano Ferro reinterpreta il brano di Nesli "La fine" nel suo disco "L'amore è una cosa semplice"; nel frattempo il cantante di Senigallia collabora con Danti e Mondo Marcio per la canzone "Easy", inclusa nel disco "Musica da serial killer".

Dopo avere siglato un contratto con la casa discografica Carosello, nel 2012 pubblica "Nesliving Vol. 3 - Voglio", il suo sesto disco in studio: un album nel quale saluta definitivamente il rap per concedersi al pop. I singoli "Perdo via", "Partirò" e "Ti sposerò" contribuiscono al successo di questo lavoro, che nella prima settimana di uscita è in prima posizione nella classifica degli album più venduti in Italia.

A dicembre del 2012 Nesli pubblica "Come a Natale - Chitarra e voce 1", EP che propone cinque canzoni di "Nesliving Vol. 3 - Voglio" rivisitate in chiave acustica.

Nel 2013 scrive "Dimentico tutto", canzone contenuta nel disco "Schiena" di Emma Marrone, e partecipa al "Music Summer Festival", rassegna musicale in onda su Canale 5. Nello stesso periodo, si vede assegnare il Premio Lunezia Pop grazie a "Voglio di + - Nesliving Vol. 3", riedizione di "Nesliving Vol. 3 - Voglio", che contiene gli inediti "È una vita" e "Un bacio a te".

Nel 2014 firma un contratto per la Universal Music Group, etichetta con la quale pubblicherà l'anno successivo "Andrà tutto bene", prodotto da Brando: il singolo che ne anticipa l'uscita è "Andrà tutto bene", il cui videoclip viene diffuso a partire da novembre.

A Sanremo

Nel febbraio del 2015, Nesli partecipa per la prima volta al "Festival di Sanremo", presentando il brano "Buona fortuna amore".

Torna sul palco sanremese per l'edizione del 2017: questa volta è in coppia con Alice Paba e canta il brano "Do retta a te".