Biografia

Annalena Baerbock nasce ad Hannover il 15 dicembre 1980. In attesa della conferma formale al congresso dei Verdi in programma per giugno 2021, Baerbock è la seconda donna a essere investita dal proprio partito per conquistare il cancellierato in Germania. Oltre a essere il candidato più giovane della storia a correre per la carica, è una leader carismatica, che vanta un'ascesa vertiginosa. In questa breve biografia scopriamo di più su questa giovane e talentuosa politica tedesca.

Annalena Baerbock

Annalena Baerbock: esordi di una stella della politica

La madre è un'assistente sociale, il padre è ingegnere meccanico. Annalena cresce assieme alle due sorelle e ai cugini in una fattoria vicino ad Hannover, dove frequenta la Humboldt School. A sedici anni, completa uno scambio culturale di un anno in un liceo della Florida. Oltre a essere molto studiosa, Baerbock pratica ginnastica artistica, aggiudicandosi il bronzo tre volte nei campionati nazionali.

Si iscrive a scienze politiche all'Università di Amburgo e, dopo aver conseguito la laurea, ottiene un master presso la London School of Economics. Parallelamente agli studi, lavora come giornalista, scrivendo articoli per il quotidiano Hannoversche Allgemeine Zeitung. Per tre anni a partire dal 2005 lavora come collaboratrice di Elisabeth Schroedter al Parlamento europeo.

Nel 2008 opera come consulente di politica estera per i Verdi. Nell'ottobre dello stesso anno viene eletta all'interno del consiglio esecutivo del partito. Grazie alla sua determinazione riesce ad affermarsi in breve tempo e a farsi eleggere presidente del consiglio l'anno successivo, carica che ricopre fino al 2013.

Annalena Baerbock: la brillante carriera politica in patria

Gli anni a cavallo tra il 2009 e il 2013 sono fondamentali per Annalena Baerbock, anche se non tutti costellati da successi. Proprio nel 2009 la giovane si candida per accedere alla lista elettorale del suo partito per le elezioni federali, ma viene scartata. Quattro anni più tardi, in virtù della sua evoluzione come politica, viene candidata dai Verdi al collegio elettorale di Potsdam: è il primo nominativo per lo stato di Brandeburgo.

Riesce così ad essere eletta per il suo primo mandato al Parlamento tedesco. Qui diventa membro della commissione per gli affari economici e l'energia e di quella per gli affari europei. In qualità di portavoce per le politiche climatiche dei Verdi, ha l'occasione di prendere parte alle Conferenze delle Nazioni Unite dedicate all'individuazione delle strategie per contrastare il riscaldamento globale: questi appuntamenti le permettono di entrare a contatto con leader globali e imparare sempre più.

Alle elezioni del 2017, Baerbock mantiene con un ampio margine il proprio seggio, anche se i risultati generali sono molto meno chiari. Per questo motivo viene scelta dal partito come rappresentante negoziale per un contratto di governo con le altre forze politiche.

L'ascesa di Annalena Baerbock e dei Verdi

Verso la fine del mese di gennaio 2018, durante il congresso nazionale dei Verdi, Annalena viene eletta presidente federale, a pari merito con Robert Habeck, un altro esponente molto carismatico. A una convention del partito tenutasi quasi due anni dopo, i membri le confermano la fiducia: viene rieletta con il 97,1%: si tratta di un record assoluto per il presidente di una formazione politica.

A partire dal 2020 è parte del programma Young Global Leaders del World Economic Forum. Il 19 aprile 2021, Baerbock e Habeck annunciano in modo congiunto che i Verdi hanno intenzione di proporre Annalena Baerbock come candidato cancelliere per le elezioni federali del 2021. Si tratta di una decisione che sancisce da un lato la predominanza del partito nella scena politica tedesca, dall'altro la consacrazione di Annalena, che diventa l'astro nascente a livello nazionale. Lo scenario politico tedesco vede il partito della cancelliera uscente Angela Merkel, CDU (Unione Cristiano-Democratica) in difficoltà, soprattutto perché la stessa Merkel ha dichiarato di non volersi candidare per un quinto mandato consecutivo. Così le possibilità per Baerbock appaiono maggiori.

Dal punto di vista della politica europea, di cui la Germania rimane uno dei decisori più importanti, Annalena Baerbock ha reso note in svariate occasioni le proprie idee, soprattutto per quanto concerne la linea di difesa condivisa. Baerbock vede infatti come una debolezza la mancanza di un esercito comune, sulla cui istituzione sarebbe favorevole.

Vita privata e curiosità

Annalena Baerbock è legata da anni a Daniel Holefleisch, che opera in veste di consulente politico. I due sono sposati e hanno due figlie, nate nel 2011 e nel 2015. Il nucleo familiare ha messo le proprie basi a Potsdam, non lontano da Berlino. Per quanto riguarda le posizioni religiose, Baerbock è stata educata secondo i principi della Chiesa evangelica, molto diffusa in Germania. Oggi si descrive come una persona agnostica, anche se frequenta spesso la chiesa per la sua importante funzione di coesione sociale e di legami con la comunità.