Biografia

Carolina Crescentini nasce a Roma il 18 aprile 1980. Attrice e modella, quello di Caterina è un volto amato dal grande pubblico, che ne apprezza la versatilità. Dal debutto cinematografico in "Notte prima degli esami - Oggi" fino alla partecipazione nell'attesa serie televisiva "I bastardi di Pizzoleone", in onda su Rai Uno, la carriera di quest'attrice è molto varia. Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Carolina Crescentini.

Carolina Crescentini

Giovinezza ed esordi

L'ambiente familiare borghese consente a Carolina di trascorrere un'infanzia serena e agiata. Sceglie di iscriversi all'Istituto Massimiliano Massimo, dove consegue la maturità scientifica, per poi optare invece per una prosecuzione degli studi volta maggiormente alle materie umanistiche, frequentando la Facoltà di Lettere a indirizzo spettacolo. Tuttavia Carolina Crescentini comprende fin da molto giovane che per farsi largo in questo mondo è necessario studiare con le persone che conoscono a fondo il settore.

Ecco perché frequenta molti laboratori teatrali, nonché il corso di recitazione Teatro Azione. Al termine di queste importanti esperienze viene ammessa a prendere parte al Centro sperimentale di cinematografia, ente presso il quale consegue diploma nel novembre del 2006.

Nel frattempo inizia a muovere i primi passi collezionando piccoli ruoli al teatro, al cinema e anche in televisione, dimostrando una notevole versatilità. Una tra le più importanti fra queste piccole parti è quella nella miniserie trasmessa da Canale 5 "Carabinieri sotto copertura".

Una forma d'arte verso la quale è particolarmente attirata, soprattutto nei suoi anni di gioventù, è quella del cortometraggio. Prende parte perciò a numerosi progetti sperimentali tra cui spicca "Fib 1477", diretto da Lorenzo Sportiello e presentato anche alla Mostra del cinema di Venezia. Un altro cortometraggio che attira l'attenzione della critica è "Thermae" di Christian Filippella, che viene proiettato a Hollywood ed entra in concorso alla manifestazione Screamfest, il più importante evento del genere horror negli Stati Uniti.

Carolina Crescentini: il successo al cinema

Anche se la prima parte in un lungometraggio è nel film del 2006 "H2Odio" (thriller horror di Alex Infascelli), il ruolo che è destinato a cambiar la vita di Carolina Crescentini è quello della protagonista del sequel di "Notte prima degli esami" (di Fausto Brizzi) citato all'inizio.

Il mio primissimo film è stato “H2Odio” di Alex Infascelli, con la sua pioggia di sangue surreale, e subito dopo è uscito “Notte prima degli esami - Oggi”, e mi sono ritrovata da un giorno all’altro con la mia faccia sugli autobus.

La pellicola uscita nel 2007 vede Carolina interpretare il ruolo di Azzurra, assieme a Nicolas Vaporidis. Con l'attore di origine greca si trova a recitare sempre nel 2007 anche nella pellicola "Cemento armato" (di Marco Martani). Il suo look particolare e le sue doti attoriali, permettono a Carolina Crescentini di farsi notare immediatamente.

L'anno d'oro 2007

Dimostra un ampio spettro di potenzialità accettando il ruolo di Corinna nella serie comica "Boris", in onda sul canale satellitare Fox e destinato ad avere un fedele seguito per il decennio successivo. In questa fase l'attrice romana alterna partecipazioni in televisione nella miniserie televisiva "Provaci ancora prof" di Raiuno, a collaborazioni in teatro.

Sempre nel 2007, anno davvero prolifico per la giovane Carolina, rientra nell'iniziativa teatrale "Dignità autonome di prostituzione", che la vede impegnata anche l'anno successivo.

La consacrazione della critica cinematografica

Approfittando del momento di popolarità, fa il suo ritorno già nel 2008 sul grande schermo nel film "Parlami d'amore"; esso rappresenta anche l'esordio alla regia di Silvio Muccino, il quale della pellicola è anche sceneggiatore e protagonista. L'interpretazione particolarmente intensa di Carolina Crescentini riceve il plauso della critica che la candida come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello.

Sempre nel 2008 gira anche la pellicola storica "I demoni di San Pietroburgo" e partecipa al videoclip "Non c'è contatto" (canzone interpretata da Silvia Mezzanotte).

Dopo aver detto addio al ruolo di Corinna Negri nella seconda stagione di "Boris", Carolina Crescentini nel 2009 è particolarmente impegnata al cinema, dove esce con ben tre film:

Oggi sposi, di Luca Lucini

Generazione 1000 Euro, di Massimo Venier

Due partite, di Enzo Monteleone

Nell'estate dello stesso anno il suo impegno viene riconosciuto: Carolina Crescentini riceve il premio Giuseppe De Santis come migliore attrice emergente dell'anno.

Gli anni successivi la vedono confermare la propria attitudine versatile, tra la recitazione in un videoclip dei Baustelle e il film del 2011 "Ti amo troppo per dirtelo", di Marco Ponti.

Altri film importanti degli anni 2010 a cui partecipa sono: "Mine vaganti" (2010, di Ferzan Ozpetek); "Boris - Il film" (2011), lungometraggio ispirato alla serie tv; "Una famiglia perfetta" (2012, di Paolo Genovese); "Fratelli unici" (2014, di Alessio Maria Federici).

Nel 2014 è nuovamente chiamata da Ferzan Ozpetek per il suo nuovo lavoro: "Allacciate le cinture". Seguono poi "Assolo" (2016, di Laura Morante), "Beata ignoranza" (2017, di Massimiliano Bruno) e "A casa tutti bene" (2018, di Gabriele Muccino).

Nel 2018 Carolina Crescentini prende parte alla giuria speciale della 75esima Mostra del cinema di Venezia.

Vita privata e curiosità

Carolina Crescentini si è sposata in gran segreto con il cantautore Francesco Motta - conosciuto in ambito artistico solo con il cognome. La relazione tra i due, nata nel 2017, è culminata proprio con il matrimonio avvenuto il 7 settembre 2019 all'insegna della privacy.

Carolina Crescentini con Motta