Biografia

Federico Palana - questo è il vero nome di Fred De Palma - nasce a Torino il 3 novembre 1989. Fred De Palma, simbolo della musica reggaeton in versione italiana, dalla fine degli anni 2010 si è imposto sulla scena musicale, soprattutto grazie a una sapiente strategia commerciale. Scopriamo di seguito le tappe più importanti che definiscono il percorso personale e professionale di questo giovane artista torinese.

Fred De Palma, la giovinezza e gli esordi musicali

Sin da piccolo mostra una notevole attitudine per la scena musicale hip hop e, come avviene per altri ragazzi torinesi, dimostra una particolare affinità con il freestyle. Le sue capacità gli consentono di entrare in contatto con alcune tra le personalità più note della fervente scena locale, fino a guadagnarsi un ottimo nome nell'ambiente. La gavetta di Fred De Palma passa attraverso la partecipazione a molti contest di freestyle fra le due città più rappresentative di questo genere, ovvero Torino e Milano.

In uno di questi eventi, viene a contatto con Dirty C, artista con il quale forma il gruppo Royal Rhymes, dando vita anche alle prime esperienze in studio.

Fred De Palma

Gli anni 2010

Nei primi mesi del 2010 i due arrivano a firmare un contratto discografico con l'etichetta indipendente Trumen Records. Grazie a questo importante passo, conosce anche altri produttori, con i quali è destinato ad attivare collaborazioni successive. Tra il 2010 e il 2012 si mantiene attivo partecipando a molti concorsi di freestyle, che rappresentano un metodo valido per riuscire a essere notati.

Il suo talento viene riconosciuto con la vittoria allo Zelig Urban Talent 2011, ma anche con l'importante terzo posto ottenuto nel 2012 al programma televisivo MTV Spit. In questo caso si classifica dietro a nomi noti, come Nitro e Shade. A fine 2011, con il gruppo Royal Rhymes pubblica l'album di debutto omonimo, al quale fa seguito l'EP God Save the Royal, uscito nel luglio dell'anno successivo.

La consacrazione di Fred De Palma

Già nel 2012 matura la consapevolezza di voler iniziare a tentare la carriera da solista, un percorso comune per un genere musicale fluido come quello di Fred De Palma. L'artista incide nell'arco di due settimane il primo album, intitolato F.D.P., che debutta nelle classifiche il 6 novembre 2012. Nel giugno dell'anno seguente viene pubblicato il video del singolo Passa il microfono, una collaborazione tra Fred De Palma e i rapper Moreno, Clementino, Marracash e Shade, tutti conosciuti durante le varie partecipazioni ai concorsi.

Verso la fine del 2013, Marracash lo invita a far parte del collettivo Roccia Music: con gli artisti afferenti a questo circolo De Palma realizza l'album collettivo Genesi. La partecipazione del giovane torinese si nota in particolar modo in quattro brani, tra i quali spicca Lettera al Successo, nome che De Palma riprende per dare il titolo al suo secondo album da solista, che esce nel 2014.

Verso la fine dello stesso anno, rende pubblica la volontà di staccarsi dal collettivo Roccia Music, adducendo motivazioni personali.

Verso il reggaeton

L'anno successivo arriva la svolta destinata a condurlo verso un ambito più commerciale, quando firma un contratto discografico con l'etichetta Warner Music Italy, per la quale pubblica il terzo album BoyFred. A questo fa seguito, nel settembre 2017, il quarto album: Hanglover. Da questo momento De Palma inizia a convertirsi nel nome di riferimento per il reggaeton italiano, grazie al fatto che le sonorità vengono influenzate dalla collaborazione con produttori come Takagi e Ketra.

Nel giugno 2018 pubblica un singolo destinato a diventare un tormentone, D'estate non vale, realizzato in collaborazione con l'artista spagnola Ana Mena. La partnership si rinnova l'anno seguente con il singolo Una volta ancora. Nella primavera del 2019 esce anche il brano Dio benedica il reggaeton, in cui Fred ospita Baby K.

Fred De Palma: curiosità e vita privata

Dal punto di vista sentimentale Fred De Palma matura una discreta riservatezza a seguito della pubblica rottura con la fidanzata storica, nonché fashion blogger di Bergamo, Valentina Fradegrada. I due, conosciutisi nel 2016, dopo due anni di unione si trovano al centro di una polemica social che certamente non giova all'immagine di entrambi. Per questo motivo oggi Fred De Palma preferisce mantenere un maggiore riserbo sulla sua vita privata.

Le sue passioni, tuttavia, sono molto pubbliche, in particolar modo quelle che hanno a che fare con le ispirazioni d'oltreoceano. Il suo artista preferito è Drake ed è noto che è Fred De Palma sogna di poter realizzare una collaborazione con artisti della sua etichetta.