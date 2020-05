Biografia

Daniele Bartocci nasce a Jesi il 26 giugno 1989. Appassionato giornalista, è noto nel suo settore professionale per essere uno dei più giovani e più premiati giornalisti. Scopriamo in questa sua breve biografia quali sono stati i suoi studi e il percorso che l'ha portato sulla strada del giornalismo.

Daniele Bartocci: la famiglia e gli studi

Alle spalle ha una famiglia di sportivi e bancari che lo proietta proprio su questa strada, indirizzandolo verso un talento che Daniele, come vedremo, ha saputo riconoscere e coltivare nel migliore dei modi. Fin da piccolo si appassiona al panorama della scrittura e del giornalismo in particolare grazie a due figure famigliari che gli trasmettono questa educazione: la nonna, ex maestra, e lo zio Giuseppe Luconi. Quest'ultimo è giornalista e storico, corrispondente Rai e di diverse altre importanti testate.

Le prime esperienze professionali

Già adolescente, quando Daniele ha solo sedici anni, mentre frequenta la scuola superiore di Ragioneria, affianca ai suoi studi la passione per il giornalismo: inizia a scrivere per house-organ, giornali e magazine cartacei e online; collabora a livello locale ma anche nazionale. Da lì a poco inizia anche a fare le sue prime esperienze come telecronista e radiocronista, nell'ambito di palinsesti sportivi nazionali.

Poco dopo aver raggiunto i 20 anni di età, firma un contratto con il Corriere Adriatico - principale quotidiano delle Marche. Qui si occupa prima di cronaca e attualità e successivamente di sport. Tra i ruoli che ricopre in questi anni c'è anche quello di responsabile ufficio stampa e speaker in ambito calcistico con la Jesina Calcio, club che ha militato in serie C e a cui è legato anche il c.t. della nazionale Roberto Mancini, anch'egli nato a Jesi.

La laurea

Dopo gli studi superiori si laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti (110 e Lode). La sua tesi magistrale, in marketing e comunicazione, si classifica al quinto posto al Premio di Laurea Nazionale Cavalier Filippo Marazzi. Daniele perfeziona poi gli studi accademici conseguendo un Master in comunicazione e marketing sportivo.

2010-2015

Daniele Bartocci diviene formalmente giornalistanel 2011, anno in cui è iscritto all’ordine. Nel novembre del 2013 viene selezionato tra i migliori 80 neo-laureati, a livello nazionale (su oltre 6.000) per entrare a far parte del Progetto Confindustria per i giovani.

All'inizio del 2014 gli viene assegnato il premio del Progetto Talenti per la crescita 2014 - eletto tra i migliori 15 laureati dell’Università Politecnica delle Marche nel 2013. Daniele ottiene così un contratto con il prestigioso gruppo di comunicazione Alceo Moretti, tra i soci fondatori della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi). L'azienda è nota nel campo delle telecomunicazioni per aver fondato la tv privata Telemilanocavo, acquisita successivamente da Silvio Berlusconi che la trasformò in Canale 5.

Sempre nello stesso anno, Daniele è vincitore del progetto nazionale Eccellenze in Digitale, progetto promosso da Google e Unioncamere con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato alla digitalizzazione delle pmi. Si ripete anche l'anno seguente con il primo posto nella graduatoria selettiva nazionale della nuova edizione del bando Google Eccellenze in Digitale.

Sempre nel 2015 viene selezionato per partecipare al Campus Mentis di Roma, evento nazionale di formazione e orientamento al lavoro, dedicato ai migliori laureati italiani under 29, promosso da un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il talento di giornalista

Considerati i traguardi raggiunti Daniele Bartocci è ritenuto dagli addetti ai lavori in campo giornalistico un profilo molto talentuoso e poliedrico. Come giornalista è esperto di comunicazione e marketing. E' iscritto anche all’ordine dei consulenti finanziari. La sua è una fertile penna che gli ha permesso di vincere numerosi premi giornalistici. Quello più importante è probabilmente quello di miglior giornalista under 30, che l'ha proiettato nel mondo professionale come uno dei giovani più promettenti dello scenario giornalistico nazionale.

Oltre a essere giornalista Daniele Bartocci è anche blogger e consulente finanziario iscritto all’albo.

2018-2020

In questi anni sono numerosi i premi e i riconoscimenti che riceve. Ne elenchiamo qualcuno. E' vincitore del premio Overtime Web Festival 2018 per il miglior articolo su sport individuali. Nel 2019 gli viene assegnato il premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara. Nello stesso anno è premiato al Festival Nazionale del Racconto, Etica e Giornalismo Sportivo; è inoltre tra i vincitori del premio Racconti Sportivi 2019, concorso la cui cerimonia di premiazione si è svolta in occasione del Salone del Libro di Torino. Per questo premio è tra i vincitori anche nel 2020.

A conferma del suo anno d'oro, Daniele Bartocci nel maggio del 2019 viene riconosciuto come miglior giornalista under 30 nel contesto del Premio Renato Cesarini 2019. Daniele è tra i migliori millennials d’Italia 2019, scelto da un Comitato d’Onore composto tra gli altri dal Presidente del CONI Giovanni Malagò e dal DG Presidenza Consiglio dei Ministri Francesco Tufarelli: è premiato nel prestigioso Myllennium Award 2019 all’Accademia di Francia a Roma con un saggio sportivo inedito sulla mentalità e le metodologie di lavoro del Prof. Julio Velasco.

Altre attività e premi recenti

Ha partecipato come giornalista a numerosi eventi quali Sport Digital Marketing Festival, Gran Galà del Calcio serie A Milano 2018, Gran Galà Calcio 2019, Gran Galà Calcio serie B 2018 e 2019. E' stato moderatore al convegno sportivo “L’Univpm abbraccia il grande sport” presso l’Università Politecnica delle Marche (maggio 2019).

E' intervenuto in vari convegni, sia come speaker che come docente in materia di giornalismo e comunicazione, presso università e master, in varie zone d'Italia. E’ stato tra i relatori del convegno UNIMC (ottobre 2019) “Lo sport nella comunicazione del web e della televisione: linguaggi a confronto” insieme a Gianni Mura, Angelo Carotenuto e Marino Bartoletti.

Daniele Bartocci in un programma televisivo sul basket

A Daniele Bartocci è stato conferito l’attestato di Benemerito della Cultura dal Versilia Club, in vista del Premio Internazionale città di Massa, patrocinato dalla Regione Toscana.

E’ stato definito “giornalista gentleman” da The Way magazine, testata milanese di moda, lusso e lifestyle.

Ad aprile 2020 è tra i finalisti del prestigioso Premio Inedito di Torino, favorito al Premio speciale letteratura sportiva Giovanni Arpino.

Un dettagliato elenco del suo ricco curriculum è presente sul suo profilo LinkedIn.

Oggi Daniele collabora con varie testate locali e nazionali, partecipando a vari eventi dislocati lungo il territorio nazionale.

Daniele Bartocci sul web

Il giornalista marchigiano Daniele Bartocci è presente sul web con due blog: