Biografia

Daniele Bartocci nasce a Jesi il 26 giugno 1989. Appassionato giornalista, è noto nel suo settore professionale per essere uno dei più giovani e più premiati giornalisti. Scopriamo in questa sua breve biografia quali sono stati i suoi studi e il percorso che l'ha portato sulla strada del giornalismo.

Daniele Bartocci: la famiglia e gli studi

Alle spalle ha una famiglia di sportivi e bancari che lo proietta proprio su questa strada, indirizzandolo verso un talento che Daniele, come vedremo, ha saputo riconoscere e coltivare nel migliore dei modi. Fin da piccolo si appassiona al panorama della scrittura e del giornalismo in particolare grazie a due figure famigliari che gli trasmettono questa educazione: la nonna, ex maestra, e lo zio Giuseppe Luconi. Quest'ultimo è giornalista e storico, corrispondente Rai e di diverse altre importanti testate.

Le prime esperienze professionali

Già adolescente, quando Daniele ha solo sedici anni, mentre frequenta la scuola superiore di Ragioneria, affianca ai suoi studi la passione per il giornalismo: inizia a scrivere per house-organ, giornali e magazine cartacei e online; collabora a livello locale ma anche nazionale. Da lì a poco inizia anche a fare le sue prime esperienze come telecronista e radiocronista, nell'ambito di palinsesti sportivi nazionali.

Poco dopo aver raggiunto i 20 anni di età, firma un contratto con il Corriere Adriatico - principale quotidiano delle Marche. Qui si occupa prima di cronaca e attualità e successivamente di sport. Tra i ruoli che ricopre in questi anni c'è anche quello di responsabile ufficio stampa e speaker in ambito calcistico con la Jesina Calcio, club che ha militato in serie C e a cui è legato anche il c.t. della nazionale Roberto Mancini, anch'egli nato a Jesi.

La laurea

Dopo gli studi superiori si laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti (110 e Lode). La sua tesi magistrale, in marketing e comunicazione, si classifica al quinto posto al Premio di Laurea Nazionale Cavalier Filippo Marazzi. Daniele perfeziona poi gli studi accademici conseguendo un Master in comunicazione e marketing sportivo.

2010-2015

Daniele Bartocci diviene formalmente giornalistanel 2011, anno in cui è iscritto all’ordine. Nel novembre del 2013 viene selezionato tra i migliori 80 neo-laureati, a livello nazionale (su oltre 6.000) per entrare a far parte del Progetto Confindustria per i giovani.

All'inizio del 2014 gli viene assegnato il premio del Progetto Talenti per la crescita 2014 - eletto tra i migliori 15 laureati dell’Università Politecnica delle Marche nel 2013. Daniele ottiene così un contratto con il prestigioso gruppo di comunicazione Alceo Moretti, tra i soci fondatori della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi). L'azienda è nota nel campo delle telecomunicazioni per aver fondato la tv privata Telemilanocavo, acquisita successivamente da Silvio Berlusconi che la trasformò in Canale 5.

Sempre nello stesso anno, Daniele è vincitore del progetto nazionale Eccellenze in Digitale, progetto promosso da Google e Unioncamere con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato alla digitalizzazione delle pmi. Si ripete anche l'anno seguente con il primo posto nella graduatoria selettiva nazionale della nuova edizione del bando Google Eccellenze in Digitale.

Sempre nel 2015 viene selezionato per partecipare al Campus Mentis di Roma, evento nazionale di formazione e orientamento al lavoro, dedicato ai migliori laureati italiani under 29, promosso da un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il talento di giornalista

Considerati i traguardi raggiunti Daniele Bartocci è ritenuto dagli addetti ai lavori in campo giornalistico un profilo molto talentuoso e poliedrico. Come giornalista è esperto di comunicazione e marketing. È iscritto anche all’ordine dei consulenti finanziari. La sua è una fertile penna che gli ha permesso di vincere numerosi premi giornalistici. Quello più importante è probabilmente quello di miglior giornalista under 30, che l'ha proiettato nel mondo professionale come uno dei giovani più promettenti dello scenario giornalistico nazionale.

Oltre a essere giornalista Daniele Bartocci è anche blogger e consulente finanziario iscritto all’albo.

2018-2019

In questi anni sono numerosi i premi e i riconoscimenti che riceve. Ne elenchiamo qualcuno. È vincitore del premio Overtime Web Festival 2018 per il miglior articolo su sport individuali. Nel 2019 gli viene assegnato il premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara. Nello stesso anno è premiato al Festival Nazionale del Racconto, Etica e Giornalismo Sportivo; è inoltre tra i vincitori del premio Racconti Sportivi 2019, concorso la cui cerimonia di premiazione si è svolta in occasione del Salone del Libro di Torino. Per questo premio è tra i vincitori anche nel 2020.

A conferma del suo anno d'oro, Daniele Bartocci nel maggio del 2019 viene riconosciuto come miglior giornalista under 30 nel contesto del Premio Renato Cesarini 2019. Daniele è tra i migliori millennials d’Italia 2019, scelto da un Comitato d’Onore composto tra gli altri dal Presidente del CONI Giovanni Malagò e dal DG Presidenza Consiglio dei Ministri Francesco Tufarelli: è premiato nel prestigioso Myllennium Award 2019 all’Accademia di Francia a Roma con un saggio sportivo inedito sulla mentalità e le metodologie di lavoro del Prof. Julio Velasco.

Altre attività e premi

Ha partecipato come giornalista a numerosi eventi quali Sport Digital Marketing Festival, Gran Galà del Calcio serie A Milano 2018, Gran Galà Calcio 2019, Gran Galà Calcio serie B 2018 e 2019. È stato moderatore al convegno sportivo “L’Univpm abbraccia il grande sport” presso l’Università Politecnica delle Marche (maggio 2019).

È intervenuto in vari convegni, sia come speaker che come docente in materia di giornalismo e comunicazione, presso università e master, in varie zone d'Italia. E’ stato tra i relatori del convegno UNIMC (ottobre 2019) “Lo sport nella comunicazione del web e della televisione: linguaggi a confronto” insieme a Gianni Mura, Angelo Carotenuto e Marino Bartoletti.

Daniele Bartocci in un programma televisivo sul basket

A Daniele Bartocci è stato conferito l’attestato di Benemerito della Cultura dal Versilia Club, in vista del Premio Internazionale città di Massa, patrocinato dalla Regione Toscana.

E’ stato definito “giornalista gentleman” da The Way magazine, testata milanese di moda, lusso e lifestyle.

L'anno 2020

All'inizio del 2020 raggiunge il terzo posto nella classifica del premio internazionale giornalismo Otto milioni, organizzato ad Ischia.

Alla fine del mese di maggio 2020 è vincitore del prestigioso Premio InediTO di Torino, Premio speciale nella sezione letteratura sportiva Giovanni Arpino.

Dopo la vittoria del MYLLENNIUM AWARD 2019, viene insignito a Roma anche del premio MYLLENNIUM AWARD 2020. Alla consegna del premio, istituito con la collaborazione del CONI, erano presenti il Presidente Giovanni Malagò e Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Daniele Bartocci con il Ministro Spadafora e il Presidente del CONI Malagò

The Way Magazine ha inserito il giovane giornalista nella top five "Best Young Journalist", tra i migliori giovani giornalisti italiani.

All'inizio del mese di agosto 2020 riceve anche il Premio speciale Renato Cesarini 2020 come miglior giovane giornalista, premiato sul palco da Sandro Sabatini (Sky) e Guido D' Ubaldo (segretario nazionale dell'ordine dei giornalisti), Piercarlo Presutti (Ansa) e Simona Rolandi (Rai).

Durante l'estate è ideatore e organizzatore del Premio Giornalistico Nazionale Giuseppe Luconi.

Sempre nello stesso anno riceve:

il Premio Internazionale Città di Sarzana (patrocinato dalla Camera dei Deputati, Regione Liguria e Ordine dei Giornalisti della Liguria, menzione di merito), per il suo saggio su Julio Velasco [*];

il premio per il Miglior articolo sportivo sul web all'Overtime Festival di Macerata;

il Premio internazionale di Giornalismo "Otto Milioni", di Ischia (secondo posto).

[*] ...Bartocci ha tracciato un profilo umano legato agli esordi nel professionismo avvalendosi di reperti storici e documenti del tempo.



La Nazione, 15 novembre 2020

Un dettagliato elenco del suo ricco curriculum è presente sul suo profilo LinkedIn.

Oggi Daniele collabora con varie testate locali e nazionali, partecipando a vari eventi dislocati lungo il territorio nazionale.

Daniele Bartocci sul web

Il giornalista marchigiano Daniele Bartocci è presente sul web con due blog:

Alla fine del 2020 vince anche il premio Blog dell'anno 2020, il più importante riconoscimento nazionale per blogger sportivi (ben 700 concorrenti) ideato da Superscommesse.it (1° comparatore in Italia di quote per scommesse sportive).

In seguito vince il premio giornalismo Simona Cigana 2020 (giornalismo sportivo) in Friuli Venezia Giulia. Nel 2021 arriva il suo nuovo libro Happy Hour da fuoriclasse al BarTocci.

Viene premiato al festival letterario di Arezzo Santucce Storm Festival con una menzione in ambito storytelling sportivo. È stato ribattezzato dal celebre magazine Millionaire come il "giovane giornalista italiano pluripremiato". Sempre nel 2021 è entrato a far parte della giuria del premio Calciobidone riservato al peggior calciatore della Serie A, partecipando nello stesso tempo al Privé Vip Master Tennis di Milano Marittima e alle Olimpiadi del Cuore 2021 di Forte dei Marmi. Nel medesimo anno ottiene altri importanti riconoscimenti, come il premio di giornalismo Salvatore Mancuso in Sicilia e il Premio Jessie White - Rossi in Veneto, confermandosi tra i migliori giornalisti italiani giovani in circolazione. A dicembre 2021 vince anche il Premio Giornalismo Internazionale Campania Terra Felix, patrocinato dal Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, con l'Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Campania.

Daniele Bartocci è anche giornalista giudice del programma Sky King of Pizza 2022, insieme a Edoardo Raspelli.

2021-2022

A novembre 2021, presso l'Hotel Principe di Savoia di Milano, si aggiudica il premio di miglior giornalista dell'anno, LE FONTI AWARDS (uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello internazionale): è lui il Giornalista dell'anno 2021/Professionista dell'Anno Giornalismo Sport & food. Nel 2021 è stato spesso ospite in radiovisione su RTL 102.5.

Daniele Bartocci miglior giornalista dell'anno 2021

Nel 2022 alla Borsa Italiana (Piazza Affari Milano) viene eletto Professionista dell'anno 2022 Giornalismo & Comunicazione in occasione del prestigioso premio Innovation&Leadership Le Fonti Awards 2022, riservato alle eccellenze italiane.

Daniele Bartocci nel 2022

Sempre nel 2022 è sul podio del premio giornalistico Ussi (racconti sportivi): top 3 nazionale under 40 con cerimonia premiazione al Salone d'Onore del Coni.

A maggio 2022 Daniele Bartocci riceve il Premio Pizza d'Oro (Premio professionista del food e del giornalismo), prestigioso riconoscimento assegnato durante l'evento World Masterchef - Nip Milano Marittima 2022 alle eccellenze italiane che si sono distinte per elevata specializzazione, competenza e resilienza in tempi di pandemia.

Nello stesso mese viene eletto miglior giornalista under 35 a Morrovalle (MC) in occasione della Cena di Gala del Premio Renato Cesarini, premiato sul palco da mister Zdenek Zeman e venendo invitato in tv, le ore successive al Premio, prima dalla nota Tv Rtv38 (Canale 10 Toscana) ospite di Tadà insieme a Sébastien Frey, poi a Milano da Go-Tv (canale 68) in un talk-show tv con Emilio Fede, ex Direttore Tg4.

A luglio 2022, in Lazio riceve il Premio Giornalismo Culturale Argenpic, patrocinato da Comune e Università Agraria di Tarquinia, in partnership con Bcc Roma e Instituto Cultural Latinoamericano di Buenos Aires; ciò grazie ad un reportage giornalistico tecnico e di approfondimento in ambito food. Si sposa a luglio 2022 con un matrimonio seguito in esclusiva e in diretta nazionale radio/tv da Radio Studio Più, di cui parlano numerosi e illustri media.

A settembre 2022 viene nominato tra i migliori 30 professionisti d'Italia food&beverage (Top10) al premio Bar Awards 2022. A ottobre 2022, a Ugento, viene eletto tra le eccellenze italiane del 2022 al prestigioso premio Food&Travel Awards 2022 e riceve nell'occasione il Premio Giornalista dell'anno 2022.

Inoltre a ottobre Bartocci, nello storico Castello della Regina Margherita di Savoia, ha ringraziato la regione Valle D'Aosta e la Nazionale Pizzaioli per avergli consegnato il Premio Margherita, in onore della Regina D'Italia, per il food e il giornalismo d'eccellenza. Sempre a inizio ottobre riceve il terzo premio in 5 giorni facendo registrare un nuovo record, ricevendo durante una tavola rotonda andata in scena all'Unimc (Università di Macerata) il premio Overtime Festival 2022 (Festival Nazionale Racconto e Giornalismo Sportivo) per il miglior articolo sportivo sul web.

A fine ottobre riceve il premio speciale al Premio Giornalistico Nazionale Mimmo Ferrara per la brillante e proficua attività giornalistica svolta negli anni.

A dicembre 2022 il giornalista Daniele Bartocci, giudice del programma televisivo King of Pizza su Sky, ha ideato la Pizza Walid Cheddira per celebrare l'attaccante marchigiano del Marocco, protagonista ai Mondiali Qatar 2022. Una pizza che ha fatto il giro d'Italia finendo in poche ore anche sul Tg1. Sempre a dicembre 2022 Daniele Bartocci vince il premio miglior blogger sportivo italiano (Blog dell'anno 2022) e viene invitato su Sportitalia (canale 60) nel programma calcistico condotto da Jolanda De Rienzo.

2023-2025

A marzo 2023 Daniele Bartocci riceve in Friuli la menzione speciale del prestigioso Premio Nazionale Giornalismo Simona Cigana 2023, patrocinato da Ordine dei giornalisti, Assostampa e Ussi del Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia, Coni, Coldiretti.

Sempre nello stesso periodo riceve a Cervia il premio Penna d'Oro agli International Awards World Masterchef Nip 2023. Un premio riservato alle eccellenze italiane del food e dell'Ho.Re.Ca., ricevuto da Bartocci per la rigorosa attività giornalistica e per la professionale comunicazione in ambito food e nel Normal Trade.

Ad aprile 2023 Daniele Bartocci riceve il Premio di Eccellenza Professionista dell'Anno 2023 Food Business, Communication & Journalism a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano durante il Gran Galà Le Fonti Awards, con tanto di menzione speciale per essersi contraddistinto tra le eccellenze professionali e imprenditoriali italiane per il terzo anno consecutivo.

A poche settimane dal premio di Food Manager dell'Anno 2023 viene invitato da Rai Isoradio (103.3) per parlare di food e ristorazione insieme allo chef stellato Michelin Davide Oldani e al Presidente Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo. In tema food trend, farine di insetti e sostenibilità (concetto molto in voga nel nuovo anno) si era anche espresso in varie interviste quali Tgcom24 e come ospite ai Green Vision Awards 2022, invitato all'evento presso Enterprise Hotel di Milano. Sport e food rappresentano tuttora il mix vincente di Bartocci. A giugno 2023 Daniele Bartocci vince un altro premio: viene eletto miglior giornalista giovane 2023 al 'Cesarini', confermandosi nella classifica dei migliori giornalisti sportivi italiani anche per il 2023.

Bartocci a ottobre 2023 viene premiato all'Università di Macerata insieme a Marco Michelin, manager Cosenza Calcio, per il grande lavoro svolto nel tempio dell'informazione sportiva (Festival Nazionale Giornalismo Sportivo). Sempre nello stesso mese è tra i finalisti del prestigioso premio nazionale di giornalismo "Cigana", tra gli storici a livello italiano; viene altresì eletto tra i migliori 30 professionisti italiani del food&beverage impegnati nello sviluppo brand canale horeca (BarAwards 2023).

A novembre 2023 vince il premio Cucina della Nonna per il food storytelling durante il prestigioso evento Excellence Food Innovation 2023 alla Tribuna Autorità Stadio Olimpico di Roma. Sempre a novembre riceve la menzione speciale al Premio Internazionale di Giornalismo Campania Terra Felix 2023 e soprattutto viene eletto, grazie al grande lavoro tra food e comunicazione, tra le migliori 100 ECCELLENZE ITALIANE 2023 in occasione dell'illustre cerimonia di premiazione a Montecitorio, sede Camera dei Deputati, alla presenza del Vice Presidente On. Giorgio Mulè.

Daniele Bartocci è inserito nelle 100 eccellenze italiane 2023 insieme a grandi personaggi come Pino Insegno, Paolo Bonolis, Loris Capirossi e Gigi Buffon.

A marzo 2024 a Lecce, in una cerimonia patrocinata da Regione Puglia alla presenza del Presidente Michele Emiliano, riceve il prestigioso premio 5 Stelle d'Oro della Cucina Italiana per la sua attività professionale d'eccellenza inserita all'interno di una giovane carriera ricca di successi.

Ad aprile 2024 riceve a Milano un riconoscimento speciale, grazie ad un reportage molto puntuale e preciso in tema food, durante la cerimonia del Premio La Rosa D'Oro 2024.

A maggio 2024 riceve a Jesi, la sua città natale, il premio Renato Cesarini come miglior giornalista italiano 2024 (sezione giovani), alla presenza di Sky, Rai e di big del calcio come l'ex sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e il ct della nazionale di calcio italiana Luciano Spalletti.

Nell'estate 2024 entra a far parte, come giornalista e pluripremiato professionista food, della giuria del premio "Spaghetti alle Arselle Awards" riservato al miglior spaghetto alle arselle della Versilia (Forte dei Marmi e Viareggio). È ospite nel mese di giugno, per il quinto anno consecutivo, della splendida cornice delle Olimpiadi del Cuore Forte dei Marmi, in compagnia dell'ideatore Paolo Brosio e di numerosi big dello sport e della tv come Michela Persico, Giancarlo Antognoni, Enzo Miccio, Matilde Brandi, Valeria Marini nonché del Ministro Turismo Daniela Santanchè. A luglio 2024 è ospite a Roma della cerimonia e cena di gala del premio Myllennium Awards a Roma (Il Decennale), prestigioso premio destinato ai migliori talenti italiani del millennio.

Ospite negli ultimi tempi di varie rubriche radio e tv, a poche settimane di distanza dal Processo di Biscardi - a cui ha partecipato in studio a Roma come opinionista con interessanti spunti di riflessione - riceve il premio speciale al Festival Nazionale Giornalismo Sportivo 2024 a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche Federico Buffa e Lele Adani.

Sempre a ottobre 2024, Bartocci riceve a Bologna il diploma di merito al 'Premio Giorgio Minarelli Giornalismo e Libertà', istituito dall'autorevole Istituto Bruno Leoni presieduto da Franco Debenedetti; riconoscimento riservato ai migliori articoli italiani ispirati ai valori della libera iniziativa.

Daniele Bartocci a ottobre 2024 riceve il premio Global Recognition Award 2024 (inserito da forbes nella top 10 dei programmi - premi a livello mondiale) per la straordinaria attività comunicativa e performance raggiunte nel campo food e sport. Nello stesso mese viene inserito nella top30 dei professionisti bar awards 2024 (food/coffee/beverage, professionisti impegnati nello sviluppo brand canale horeca - normal trade, con cerimonia di premiazione a Milano 2025). Bartocci vince in Campania anche il premio internazionale Pietro Mennea 2024 ('riscatto e resilienza'), l'unico ufficialmente riconosciuto dalla famiglia Mennea (premio che vanta il patrocinio, tra gli altri, di Università degli studi Gabriele d'Annunzio).

Riceve il diploma di merito per il giornalismo e saggistica al Premio Pannunzio (Concorso a cura dell'autorevole Centro Pannunzio) in occasione della cerimonia di fine novembre 2024 a Torino. Al Football Film Festival 2024 di Milano (Offside Festival) Bartocci viene inviato a novembre 2024 tra i finalisti premiati per i migliori articoli calcistici e racconti calcistici online dell'anno 2024.

Riceve lo Star People Award 2024 al Teatro delle Muse di Roma a novembre, contraddistinguendosi per l'eccellente attività professionale nel campo food&sport.

A dicembre 2024 riceve il Premio Giovani al Salone d'Onore del Coni, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, in occasione della XV edizione del Premio Andrea Fortunato. Sempre nello stesso mese riceve in Friuli il primo premio giornalismo sportivo nazionale Simona Cigana 2024 (XV edizione).

A febbraio 2025, durante la settimana del Festival della Canzone, viene premiato a Vivi Sanremo 2025 per la sua brillante attività professionale in tema di comunicazione food.

Al Campidoglio Daniele Bartocci riceve a febbraio 2025 il Premio Parola d’Oro (col patrocinio Regione Lazio) per la sua eccellenza nel settore food alla presenza di eccellenze del mondo culturale, imprenditoriale e televisivo come Andrea Roncato. In Versilia, sempre a febbraio 2025, riceve un riconoscimento al Premio Michelangelo Buonarroti 2025, patrocinato tra gli altri da Regione Toscana.

A marzo 2025 viene premiato tra le eccellenze horeca 2025 ai Nip International Awards al Centro Congressi di Rimini; nello stesso mese è finalista del Premio Nazionale di Filosofia 2025 nella sezione Saggistica (Certaldo - 'Le Figure del Pensiero').

È tra i vincitori di "Racconti Sportivi 2025" (Historica) al Teatro Mazzacorati di Bologna (maggio 2025) ed è tra i protagonisti in giuria al celebre Premio Emergente 2025 (Monza), una vetrina d'eccellenza (dedicata al mondo chef, pizza e responsabili di sala) dalla quale sono usciti nel corso degli anni vari chef stellati Michelin.

Viene inserito anche per il 2025 tra le eccellenze food&sport dal prestigioso Global Award Recognition 2025.

Ad aprile 2025, in Campidoglio, è tra i vincitori del Premio Alberoandronico 2025 (sezione sport), premiato insieme all'arbitro di Serie A Federico La Penna alla 18^ edizione del premio che vanta il patrocinio di Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e Consiglio regionale del Lazio.

È tra i premiati del premio letterario nazionale Città di Grottammare "Franco Loi" 2025.

Vince il Premio Internazionale Business Elite Awards 2025, uno dei più prestigiosi al mondo per manager e imprenditori under 40. Inserito nella Top 40 Under 40 dei migliori professionisti under 40 dell'anno 2025 con cerimonia di premiazione Top40 a novembre 2025 a Roma dopo l'edizione 2024 al Four Seasons George V (Paris).

Daniele Bartocci

A giugno 2025 riceve a Certaldo (storico borgo patria del Boccaccio in Toscana) il premio speciale di Filosofia 2025 (premio Filosofia nazionale al palazzo pretorio).

Sempre a giugno 2025 Bartocci è tra i premiati, presso la Biblioteca delle Oblate di Firenze, durante la cerimonia "Premio Letterario Nazionale La Ginestra 2025" (Terzo Posto).

È tra i vincitori Premio Internazionale Letteratura Italiana Contemporanea 2025 con cerimonia in Campidoglio.

Riceve il premio "altri mondi", insieme al Presidente Assoenologi Riccardo Cotarella, durante l'illustre cerimonia 2025 celebrativa della Zona Cesarini (Renato Cesarini, presso Eurosuole Forum di Civitanova Marche).

Vince l'International Elite 100 Global Award (Food & Sports Journalist of The Year - Europe) nonché i Global Leaders Awards 2025 (Enterprise Edition con cerimonia di premiazione in Asia - Journalism & Food).

È premiato con i Visionary Leadership Awards 2025 (Young Leader of the Year in Food & Sport Communication 2025 - Italy).

Invitato al Football Film Offside Festival 2025 di Milano, all'Arena Civica Gianni Brera è tra i premiati (per il secondo anno consecutivo) nella classifica top 40 dei miglior articoli giornalismo sportivo online anno 2025.

Viene inserito nella Top30 del premio Bar Awards 2025 (premio Brand Ambassador Food&Beverage/Coffee... dell'anno 2025), con cerimonia a gennaio 2026 a Milano.

Nell'estate 2025 ha scritto la prefazione del libro "Mezzo secolo di sport a Jesi (1976-2025)" col patrocinio di Coni Marche e Comune di Jesi. A ottobre 2025 riceve il Premio Overtime Festival 2025 (Web) nelle Marche per aver raccontato lo sport con grande passione, stile e rigore. Cerimonia di premiazione avvenuta in piazza a Macerata con Pierluigi Pardo, in occasione del gran finale Festival Giornalismo Sportivo e Racconto Sportivo 2025 e lancio di Overtime Festival 2026.

A dicembre 2025 riceve in Friuli il riconoscimento speciale al Premio Giornalismo Simona Cigana 2025 (sez. giornalismo sportivo). Sempre a dicembre 2025 riceve il premio speciale durante la cerimonia del prestigioso Premio Eccellenza Italiana 2025 in Senato (Sala Zuccari), premiato insieme a personaggi d'eccellenza come Giuseppe Brindisi (Zona Bianca).

Vince International Elite 100 Global Award 2026 (eletto Food & Sports Journalist of The Year 2026 - Europe).

Riceve il premio Miglior Blogger Sportivo 2026 ad assisi al Gran Gala' Calcio Top 11 Umbria 2026.

Ai Global Business Awards 2026 viene incoronato con un duplice premio, lo "Sports Journalism Excellence Award 2026" e "Most Innovative Food Industry Leadership Expert 2026 (Italy – CorporateVision)".

Nell'estate 2026 il giornalista Daniele Bartocci di Jesi vince un importante riconoscimento al Premio Nazionale Cesare Guasti 2026 in Toscana, un premio col patrocinio tra gli altri di Regione Toscana, Ministero della Cultura e Parlamento Europeo (Miglior Abstract di Monografia 2026).

Ottiene la Menzione d'onore al Premio Casentino 2026 in Toscana (51^ edizione; tra i premiati Aldo Cazzullo).

Il marchigiano Bartocci Daniele viene premiato food manager dell’anno 2026 ai FOOD & DRINKS AWARDS 2026, inserito tra le eccellenze internazionali food dal celebre magazine britannico LuxLife magazine.

Vince poi il prestigioso premio EFPM (European Fair Play Movement) “FAIR PLAY VOX” AWARD 2026 (sotto il patrocinio AIPS Europe) con cerimonia a dicembre 2026 presso la Casa dello Sport Francese CNOSF (Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese) – Auditorium Pierre de Coubertin, Parigi.

Invitato al Football Film Festival 2024, 2025 e 2026 Milano (Offside Festival 2024, 2025, 2026) è tra i premiati per i migliori articoli e racconti calcistici online anno 2024, 2025 e 26 (per 3 anni consecutivi).

A fine 2026 Bartocci riceve il Premio alla Carriera al Museo Michetti in Abruzzo, nel ricordo del grande artista Domenico Milillo.