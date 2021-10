Biografia

Conosciuto come Federico Fashion Style, il suo vero nome è Federico Lauri. Nasce il 5 ottobre 1989 ad Anzio, in provincia di Roma. Dall'apertura di molti saloni di parrucchieri nelle località più prestigiose d'Italia, fino al successo mediatico con Il Salone delle Meraviglie, Federico è destinato a diventare ancora più noto al grande pubblico con la partecipazione all'edizione 2021 di Ballando con le stelle. Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style.

Federico Fashion Style

Le prime esperienze

Sin da quando è molto piccolo si diverte a pettinare i capelli della madre, utilizzando stuzzicadenti al posto delle classiche forcine. Questa passione non svanisce con il passare del tempo e a soli 13 anni, Federico sceglie di andare a lavorare presso il salone di parrucchieri di proprietà di un amico del padre. Qui inizia a prendere confidenza con gli strumenti del mestiere.

Durante la classica gavetta appare evidente la predisposizione del giovane, tanto che il proprietario del salone ne riconosce il talento.

Le origini di un impero

Grazie a una determinazione non comune, a 18 anni Federico Lauri riesce ad aprire il suo primo salone nel paese natale. Tale è il successo della sua avventura imprenditoriale, anche grazie all'incontro con Valeria Marini - che ne apprezza le qualità professionali, che dopo pochi anni arriva ad inaugurare due saloni: a Milano e in Sardegna.

Sono proprio i VIP a generare un passaparola positivo che di riflesso porta sempre più clienti con disponibilità economica elevata a visitare i saloni di Federico Fashion Style. Essi si caratterizzano per uno stile sopra le righe.

Da hair stylist Federico diventa un vero e proprio imprenditore, arrivando ad aprire altri saloni, tra cui quello nell'ambita Piazza di Spagna, a Roma.

Federico Fashion Style e il Salone delle Meraviglie

Dal momento in cui la sua attività inizia a spiccare il volo, Federico attira anche l'interesse del canale tematico Real Time, che lo contatta per dar vita a un progetto che declina quello particolarmente fortunato del Castello delle Meraviglie. Con gli stessi eccessi di stile e la personalità irriverente del protagonista, il Salone delle Meraviglie si rivela un successo di pubblico sin dalle prime puntate.

Le telecamere seguono Federico, le sue dipendenti e le sue clienti: si tratta di un'ottima occasione per aumentare la visibilità del locale, mettendo in mostra le tecniche più particolari che lo caratterizzano, come ad esempio la tinta che contiene Nutella e la pratica del Fly to sky.

Fly to sky

Con quest'ultima tecnica, ideata proprio da Federico, i capelli vengono divisi in ciocche e scenograficamente appesi a dei palloncini gonfiati con l'elio per una decolorazione con effetto particolare.

Nel corso delle varie edizioni del programma oltre alle clienti storiche si alternano sullo schermo tantissime personalità del mondo dello spettacolo; tutti trovano in Federico Fashion Style un riferimento per la propria bellezza, ma anche un amico. Tra questi volti spiccano quello di Giulia De Lellis, che condivide con il parrucchiere le origini romane, Aida Yespica, Guendalina Canessa, ma anche tanti altri.

Il debutto in Rai

Nel giugno del 2020 apre un altro salone nel lussuoso contesto della Rinascente di Roma, alla presenza di Valeria Marini, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Un anno dopo Federico si trova al centro di numerose polemiche per aver organizzato un evento a Napoli trasgredendo le regole di distanziamento sociale imposte dal Covid-19.

Dopo aver seguito da vicino le avventure del salone per 14 anni e aver costruito un impero, Federico decide di mettersi definitivamente alla prova nel mondo dello spettacolo. Accetta dunque di entrare a far parte del cast dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle. La trasmissione prevede un notevole impegno, ma ciò non spaventa Federico Fashion Style. Oltre ad amare il fatto di essere il protagonista della scena, l'imprenditore romano è da sempre appassionato di ballo. In tv balla in coppia con Anastasia Kuzmina.

Vita privata e curiosità su Federico Fashion Style

Nonostante le molte speculazioni riguardo al suo orientamento sessuale, Federico Fashion Style ha scelto di mantenere il riserbo più totale sulla propria vita privata, di fatto contribuendo ad alimentare diverse congetture. Tuttavia, il parrucchiere e influencer ha deciso di rendere nota la propria situazione sentimentale nel 2021, confermando il matrimonio con Letizia Porcu, avvenuto quando i due erano particolarmente giovani.

La moglie gestisce uno shop online in cui è possibile acquistare capi di abbigliamento che si ispirano a uno stile non diverso da quello che Federico Fashion Style declina sulle capigliature delle clienti.

La coppia ha una figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017 grazie all'inseminazione artificiale.