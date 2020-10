Biografia • Il tramonto dell'Ancien Régime

Carlo, conte di Artois, nasce a Versailles il 9 ottobre 1757 da Luigi Ferdinando, Delfino di Francia in quanto figlio del re Luigi XV, e da Maria Giuseppina di Sassonia. Fratello di due re di Francia, Luigi XVI e Luigi XVIII, nel 1773 sposa Maria Teresa di Savoia, figlia del re di Sardegna Vittorio Amedeo III e di Maria Antonietta di Borbone-Spagna, nonché sorella di Maria Giuseppina Luisa, moglie del citato Luigi XVIII.

Capo della fazione aristocratica (Ultras), allo scoppio della rivoluzione francese del 1789 è costretto a lasciare la Francia per rientrarvi con gli alleati nel 1814, quando la restaurazione borbonica rimette sul trono Luigi XVIII. Succede al fratello e sale al trono nel 1824 e per l'incoronazione, avvenuta a Reims, esige il pomposo cerimoniale dell'Ancien Regime.

Questo primo episodio è un po' il suo manifesto politico, perché la dice lunga sul radicamento di Carlo X su posizioni reazionarie ed infatti si lancia subito in un'opera di restaurazione del regime assolutistico che determina un allargamento ed un'accentuazione dell'opposizione al regime borbonico.

Istituisce il "fondo del miliardo", per rifondere ai nobili i danni subiti a causa della Rivoluzione, incoraggia il ripristino delle congregazioni religiose soppresse e reintroduce la pena di morte per chi si rende responsabile di sacrilegio. Sostiene il governo del monarchico oltranzista Jean Baptiste Guillaume Joseph, conte di Villèle, molto inviso ed impopolare. Nel 1829 affida il governo a Jules de Polignac, anch'egli ultrarealista ed ancor più detestato dal popolo. Cresciuta l'opposizione antiborbonica alla Camera, con le elezioni del luglio 1830, Carlo X emette le "quattro ordinanze di Sant Cloud", con le quali scioglie il Parlamento, sospende la libertà di stampa e riduce il numero degli elettori, andando a violare gravemente le libertà garantite dalla Carta Costituzionale e ponendo sostanzialmente in essere un colpo di Stato.

La brillante conquista dell'Algeria, iniziata a maggio 1830 e conclusasi il successivo 5 luglio, non serve però a distogliere i francesi dal risentimento e dal desiderio di rivolta: il 27, 28 e 29 luglio Parigi insorge dando vita alle "Trois Glorieuses" e costringendo il re a riparare a Rambouillet, dove abdica - inutilmente, dato che sarà proclamato re dei Francesi il duca d'Orleans Luigi Filippo I - in favore del nipote Henri d'Artois, duca di Bordeaux (Enrico V). Si trasferisce subito dopo in Scozia e, successivamente, a Praga. Sei anni dopo, nel corso di un temporaneo soggiorno a Gorizia, viene colto da colera avviandosi rapidamente alla fine.

Carlo X di Francia si spegne il 6 novembre 1836, a Gorizia (allora parte dell'impero austriaco) all'età di 79 anni.

Con la morte di Carlo X, oltre ad estinguersi il ramo principale dei Borbone di Francia, si chiude l'era della Restaurazione, si archivia definitivamente l'Ancien Régime e si apre per l'Europa una nuova pagina di fermenti costituzionali che porteranno ad insurrezioni prima locali ma che si espanderanno a macchia d'olio fino agli straordinari eventi del 1848-1849.