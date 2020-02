Biografia

Ed Sheeran, il cui nome completo è Edward Christopher Sheeran, nasce il 17 febbraio del 1991 ad Halifax, in Inghilterra. Trascorre i primi anni della propria vita nel West Yorkshire, a Hebden Bridge, per poi trasferirsi nel Suffolk, a Framlingham. Figlio di John, un curatore d'arte, e di Imogen, una designer di gioielli, viene educato secondo un'istruzione cattolica, e sin da piccolo impara a suonare la chitarra.

Mentre frequenta la Thomas Mills High School di Framlingham inizia a scrivere canzoni.

I primi lavori discografici

Nel 2005 comincia a registrare, e nello stesso anno pubblica "The Orange Room EP", il suo EP di debutto, seguito da "Ed Sheeran" e "Want Some?", i suoi due primi dischi in studio, che escono tramite la Sheeran Lock nel 2006 e nel 2007.

L'anno successivo Ed Sheeran si trasferisce a Londra. Nella capitale britannica tiene numerosi concerti, spesso in locali di piccole dimensioni o per un numero molto ristretto di persone. Dopo aver preso parte a un'audizione per "Britannia High", una serie tv, nel 2009 registra "You Need Me EP" e intraprende un tour con Just Jack.

Nel 2010

Nel 2010, invece, riceve dal rapper Example l'invito a realizzare un tour in sua compagnia. Dopo aver pubblicato "Loose Change EP", Ed Sheeran abbandona la sua vecchia casa discografica e si sposta negli Stati Uniti, dove si esibisce in numerosi locali. In una di queste occasioni si fa notare da Jamie Foxx, il quale gli permette di restare a casa sua, consentendogli di rimanere in California per registrare.

Nel frattempo, i video di Ed Sheeran pubblicati su Youtube cominciano a ottenere un numero di visualizzazioni sempre più elevato, con la fan-base che aumenta progressivamente. Il cantante anglosassone pubblica, quindi, "Ed Sheeran: Live at the Bedford" e una raccolta di canzoni d'amore, "Songs I Wrote with Amy", scritte insieme con Amy Wadge, attrice e cantautrice, in Galles.

Nel 2011 realizza "No.5 Collaboration Projects", il suo ultimo EP indipendente, che vede la partecipazione di diversi artisti, tra i quali Devlin e Wiley. Questo lavoro gli permette di arrivare al primo posto su iTunes, pur non essendo stato promosso da alcuna etichetta, e vende nella sola prima settimana più di 7mila copie.

Il passaggio a un'etichetta discografica importante

Dopo aver sottoscritto un accordo con la Asylum Records, nella primavera del 2011 Ed Sheeran partecipa a "Later with Jools Holland", programma tv musicale. Pubblica poi il singolo per il download digitale "The A Team", primo estratto del suo terzo album in studio, "+". "The A Team" diventa il singolo di esordio più venduto di quell'anno, ed è seguito da "You need me", diffuso a partire da agosto.

Intanto Sheeran collabora con gli One Direction scrivendo la canzone "Moments", che entra a far parte del disco "Up all night". Nel 2012 si esibisce davanti a Buckingham Palace, in occasione del concerto del giubileo di diamante della Regina Elisabetta II. Canta, inoltre, a Bristol per la raccolta di fonti per un ente di beneficenza dedicato alle prostitute, ottenendo più di 40mila sterline. Nel corso della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Londra 2012, propone il brano dei Pink Floyd "Wish you were here".

Protagonista dell'iTunes Festival 2012, Ed Sheeran viene nominato per la categoria Best Uk & Ireland Act agli Mtv Europe Music Awards, prima che "The A Team" venga candidato ai Grammy Awards 2013 come canzone dell'anno.

Più tardi, scrive la canzone "I See Fire", che fa parte della colonna sonora del film "Lo Hobbit - La desolazione di Smaug". Accompagna Taylor Swift in tournée per il Red Tour, cantando in quasi 80 tappe tra il Canada e gli Stati Uniti. Nel 2014 è ancora l'artista di apertura del tour in Germania e in Gran Bretagna.

Di lui Taylor Swift ha detto:

Il 23 giugno 2014, il suo quarto disco in studio, intitolato "X" e anticipato dal singolo "Sing". Ospite di "The Voice of Italy", scrive "All of the Stars", brano che caratterizza la colonna sonora di "Colpa delle stelle", per poi pubblicare per il download digitale "Make it Rain", che è il brano principale di una puntata della serie tv "Sons of Anarchy".

Ed Sheeran nel 2015

Dopo essersi esibito con "Thinking Out Loud" al Victoria's Secret Fashion Show, nel 2015 ottiene due candidature ai Grammy per "X", nominato come Best Pop Vocal Album e come Album of the Year. Vince il premio di migliore artista maschile ai Teen Choice Award, conquistando anche il riconoscimento per il miglior brano maschile grazie a "Thinking Out Loud".

Dopo essere stato ospite dell'ultima serata del "Festival di Sanremo" condotto da Carlo Conti, Ed registra con i Rudimental, una band drum and bass inglese, una nuova versione di "Bloodstream". Poi collabora con lo stesso gruppo per "Lay It All on Me". Insieme con Justin Bieber, invece, compone la canzone "Love Yourself". Nell'autunno del 2015 è, insieme con Ruby Rose, il presentatore degli Mtv Europe Music Awards, manifestazione nella quale, per altro, è vincitore di due riconoscimenti. Poco dopo è protagonista di "Jumpers for Goalposts", un documentario realizzato nei tre concerti che ha tenuto a Wembley.

Il 7 dicembre dello stesso anno diventa l'artista più ascoltato della storia di tutti i tempi su Spotify, grazie ai tre miliardi di streaming ottenuti. Pochi giorni più tardi rende noto di avere intenzione di prendere un periodo di break.

2016 e 2017

La pausa dura quasi un anno: Ed torna sulle scene il 30 novembre del 2016, prendendo parte a una manifestazione benefica organizzata a favore dei bambini ricoverati presso l'East Anglia's Children's Hospices di Londra. A gennaio del 2017 pubblica i singoli "Shape of You" e "Castle on the Hill", mentre a febbraio è uno degli ospiti d'onore del terzo "Festival di Sanremo" presentato da Carlo Conti.