Biografia • Saper dimagrire (?)

Pierre Dukan è un dottore e nutrizionista francese, creatore della celebre dieta Dukan. Nato l'8 luglio 1941 ad Algeri, a partire dal 1975, quando per la prima volta è entrato in contatto con diversi casi di obesità, ha pensato a un modo alternativo per aiutare i pazienti a perdere peso. In particolare, a quel tempo la soluzione al sovrappeso veniva individuata nella riduzione del numero di calorie introdotte nel corpo e della quantità di pasti: Pierre, invece, desiderava trovare un modo che permettesse alle persone, una volta perso peso, di non recuperarlo al termine della dieta. Pertanto, progettò un nuovo approccio composto da quattro fasi, incluse una fase di stabilizzazione e una fase di consolidamento.

Dopo circa vent'anni di ricerche, nel 2000 ha pubblicato le sue scoperte nel libro "Je ne sais pas maigrir" ("Non so dimagrire"), divenuto nel giro di breve tempo un best seller in Francia. Il volume, però, ha raggiunto una fama mondiale solo dopo che nel Regno Unito Carole Middleton, mamma di Kate (ai tempi fidanzata del Principe William) consigliò la dieta Dukan alla figlia in vista del matrimonio con il rampollo Windsor. Kate, grazie alla dieta, riuscì a perdere due taglie, e in breve tempo gli effetti miracolosi del regime alimentare inventato dal nutrizionista francese si diffusero in ogni angolo del globo.

Nel mese di marzo 2012, Dukan è stato radiato dall'Ordine dei Medici francesi: la radiazione, tuttavia, è stata richiesta da lui stesso, per evitare (almeno questa è l'accusa che gli muovono i responsabili dell'Albo) i procedimenti disciplinari instaurati nei suoi confronti (gli viene imputata la violazione del codice deontologico). In ogni caso, eventuali azioni disciplinari nei suoi confronti non verrebbero sospese in quanto risalenti a un momento precedente alla radiazione. Nello specifico, Dukan è accusato di aver esercitato la medicina come un vero e proprio mestiere, di essersi fatto pubblicità e di aver rilasciato dichiarazioni avventate.

La radiazione cui è andato incontro, per altro, non ha avuto effetti diretti sull'esercizio della sua professione, visto che egli è andato in pensione nel 2008, e da allora ha solo sporadicamente svolto attività di consulenza.

Il suo libro ha venduto circa quattro milioni e mezzo di copie solo in Francia, ma ormai in tutto il pianeta il suo metodo alimentare, fondato sull'eliminazione totale di carboidrati e zuccheri a favore delle proteine, è conosciuto e contestato (a causa degli squilibri nutrizionali che potrebbe provocare). Dukan, insomma, ha costruito un impero importante, ed è diventato un personaggio molto famoso: ogni sua dichiarazione suscita polemiche. Basti pensare a quando, nel 2011, ha chiesto di permettere agli studenti laureandi di vedere i propri voti aumentati nel caso in cui non aumentino di peso. Accusato di discriminazione, il nutrizionista per questa opinione ha ricevuto molte critiche, specialmente da parte del Consiglio transalpino dell'Ordine dei Medici, che l'ha ritenuto colpevole di non aver preso in considerazione il potenziale impatto delle sue dichiarazioni su ragazzi in sovrappeso o anoressici.

Come detto, la dieta Dukan si basa su quattro fasi. La prima, quella dell'attacco, prevede che il paziente si nutra per una settimana solo con proteine pure, bevendo al contempo almeno un litro e mezzo di acqua iposodico al giorno, e lasciando come unica concessione lo yogurt, che costituisce un eccellente tappa-buchi per la fame. La seconda fase, invece, è quella della crociera, e prevede di estendere il menù anche alle verdure, escludendo però mais, carciofi e patate. La terza fase rappresenta il consolidamento della dieta, e dura dieci giorni per ciascun chilo perso nel corso delle prime due fasi; si possono introdurre formaggi, frutta, carboidrati e pane integrale, mangiando, però, solo proteine una volta a settimana. Infine la quarta fase è quella della stabilizzazione, e prevede di mantenere un giorno alla settimana come dedicato unicamente alle proteine, ricordandosi di consumare tre cucchiai al giorno di crusca d'avena.

Tra i vantaggi della dieta Dukan, non si può non citare, naturalmente, la perdita di peso, che si abbina a una purificazione dell'organismo resa possibile dalla crusca di avena.

Tra gli svantaggi, invece, va segnalata la perdita di tono muscolare, che si rivela particolarmente evidente soprattutto nelle persone che non manifestano una condizione di sovrappeso evidente. Non va dimenticato, inoltre, che un simile regime alimentare presuppone anche un importante sforzo psicologico: non sempre, insomma, le persone hanno la forza di volontà per prolungare la dieta fino a ottenere i risultati desiderati.