Nadine Gordimer
Biografia • Questioni di razza
La scrittrice Nadine Gordimer nasce il 20 novembre 1923 presso Springs, centro minerario nell'area urbana a est (East Rand) di Johannesburg (Sudafrica), nella provincia del Gauteng. I genitori Isidore e Nan Gordimer sono entrambi immigrati ebrei: il padre si era trasferito in Sudafrica dalla Lettonia, la madre da Londra.
Durante la gioventù riceve un'educazione di stampo cattolico; la madre la invita sin da bambina alla lettura, spingendola ad interessarsi al mondo che la circonda: capisce e scopre il razzismo di cui è permeata la società sudafricana, in cui vive. Nadine perfeziona gli studi iscrivendosi alla University of Witwatersrand dove segue i corsi del primo anno, ma interrompe il suo percorso senza ottenere alcun attestato. In questo ambito universitario ha modo di conoscere da molto vicino le barriere esistenti fra i giovani studenti bianchi e quelli neri. In questo periodo conosce musicisti, giornalisti e aspiranti scrittori neri, con i quali si confronta e scambia idee. In questi anni entra anche in contatto con l'African National Congress e inizia la sua personale lotta contro la discriminazione razziale.
Dal punto di vista della narrativa è un'autodidatta: si forma principalmente leggendo e studiando Cechov e Proust.
Negli anni '60 e '70 insegna in alcune università degli Stati Uniti. Nadine Gordimer si batte affinché il Sudafrica riesamini e ritratti la pluridecennale politica di apartheid. Molte delle sue opere affrontano proprio la questione delle tensioni morali e psicologiche dovute alla segregazione razziale in atto nel suo Sudafrica. In questi anni tre dei suoi libri vengono messi al bando dalla censura sudafricana.
La prima pubblicazione di Nadine Gordimer è "The Quest for Seen Gold", breve racconto per bambini apparso sul "Children's Sunday Express" nel 1937. La sua prima raccolta, "Face to Face", viene pubblicata nel 1949. Il suo primo romanzo si intitola "The Lying Days" e viene pubblicato nel 1953.
È fra i membri fondatori del Congress of South African Writers; è stata inoltre premiata con numerosi titoli onorifici, dalla laurea honoris causa all'università di Lovanio (Belgio, la prima in ordine di tempo) al titolo di "Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres".
Nel 1954 sposa in seconde nozze Reinhold Cassirer, commerciante d'arte molto rispettato che aveva fondato la sede sudafricana di Sotheby's e aperto in seguito una propria galleria. Nel 1955 nasce il figlio Hugo. Il matrimonio dura fino alla morte di lui, avvenuta nel 2001 e causata da un enfisema.
Già vincitrice nel 1974 del Booker Prize per il suo romanzo "The Conservationist", nel 1991 le viene assegnato il Premio Nobel per la Letteratura; all'inizio del 2007 le viene inoltre assegnato il Premio Grinzane Cavour per la Lettura.
Muore nella sua città natale, Johannesburg, il 13 luglio 2014 all'età di 90 anni.
Romanzi di Nadine Gordimer
- The Lying Days ( I giorni della menzogna) (1953)
- A World of Strangers (Un mondo di stranieri) (1958)
- Occasion for Loving (Occasione d'amore) (1963)
- The Late Bourgeois World (Il mondo tardoborghese) (1966)
- A Guest of Honour (Un ospite d'onore) (1970)
- The Conservationist (Il conservatore) (1974)
- Burger's Daughter (La figlia di Burger) (1979)
- July's People (Luglio) (1981)
- A Sport of Nature (Una forza della natura) (1987)
- My Son's Story (Storia di mio figlio) (1990)
- None to Accompany Me (Nessuno al mio fianco) (1994)
- The House Gun (Un'arma in casa) (1998)
- The Pickup (L'aggancio) (2001)
- Get a Life (Sveglia!) (2005)
- No Time Like The Present (Ora o mai più ) (2012)
Frasi di Nadine Gordimer
Si fallisce ovunque nel mondo cercando di tenere insieme persone diverse, ma si deve perseverare. Questo è il modo per continuare a credere che la vita valga la pena di essere vissuta.
Credo che in Sudafrica abbiamo avuto dei veri eroi, Nelson Mandela ne è l'esempio massimo, ma come lui ci sono stati molte altre persone che hanno rischiato la vita, che sono state in prigione. In misura molto minore anche gli scrittori hanno rischiato e hanno affrontato la possibilità che i loro libri fossero messi al bando e non letti a causa delle loro convinzioni.
Gli scrittori nascono con un'eccezionale capacità di osservazione: sin dall'infanzia guardano le persone, le cose, la vita, se stessi in modo incessante e piano piano cominciano a interpretare certi tratti, certe scene che non sono ovvie, che non sono in superficie.
La prima delle nostre responsabilità sia quella di scrivere meglio possibile, il primo dovere che abbiamo è nei confronti del nostro talento di scrittori, il che significa cercare di descrivere la realtà così come la percepiamo.
Prima di essere scrittori siamo esseri umani e in un paese diviso in due schieramenti si è naturalmente portati a prendere posizione. Ma nei nostri romanzi e nei nostri racconti, di questo sono convinta, non possiamo rappresentare chi la pensa come noi come angeli e tutti gli altri come diavoli.
Bisogna guardare le cose come stanno, descriverle nella loro complessità e il giudizio deve essere lasciato al lettore.
In uno dei miei primi romanzi uno dei personaggi diceva di essere nato in un paese in cui c'erano ancora eroi. Credo che ciò fosse molto insolito nel mondo, non sono più molti i paesi con eroi. Ci sono forse persone che sembrano vivere una vita da santi, ma non da eroi, i santi sono in qualche modo passivi, gli eroi affrontano rischi, sono attivi.
La responsabilità è ciò che attende fuori dell'Eden della creatività.
Abbiamo sconfitto l'apartheid ma dobbiamo ancora combattere il resto dei pregiudizi rimasti nella testa della gente.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Nadine Gordimer
Foto e immagini di Nadine Gordimer
Commenti
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Barriere Giornalisti Cechov Proust Apartheid Nobel Cavour Premi Nobel Letteratura
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1923
Caricamento in corso...
Persone famose morte nel 2014
Caricamento in corso...