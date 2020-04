A partire dagli anni Novanta Leo Nucci diventa uno dei volti fissi dell'Arena di Verona, nei ruoli di Rigoletto e Nabucco. Nel 2001, è impegnato con produzioni verdiane in tutto il mondo (è il centesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi ): lo si trova a Zurigo con "Attila", a Vienna con "Un ballo in maschera", "Nabucco" e "Il Trovatore", a Parigi con " Macbeth " e nella patria del compositore italiano, a Parma, in un concerto diretto da Zubin Mehta e intitolato "Verdi 100".

La carriera in continua ascesa lo porta a esordire nel teatro meneghino il 30 gennaio del 1977, quando prende il posto di Angelo Romero, ancora una volta come Figaro. Più tardi Leo Nucci ha modo di esibirsi a Londra alla Royal Opera House (con "Luisa Miller", nel 1978), ma anche a New York al Metropolitan (con "Un ballo in maschera", nel 1980, al fianco di Luciano Pavarotti ) e a Parigi all'Opera. Nel 1987 interpreta " Macbeth ", film opera che viene presentato al Festival di Cannes , mentre due anni dopo viene diretto da Herbert von Karajan a Salisburgo.

