Biografia • Il gioco delle macchie

Lo psichiatra svizzero Hermann Rorschach deve la sua fama ad un originale metodo psicodiagnostico da lui creato, che ha la caratteristica di essere indipendente dai presupposti freudiani.

Questo metodo è chiamato appunto "Test di Rorschach" e si avvale di una serie di dieci tavole coperte di macchie d'inchiostro nere o policrome che vengono sottoposte al paziente e che questi deve interpretare.

Nasce l'8 novembre 1884 a Zurigo, la città che si può in qualche modo definire la "capitale della psichiatria" dell'epoca, proprio perchè in quei decenni operarono presso il celebre Burgholzli (l'Ospedale Psichiatrico della città), psichiatri di fama mondiale quali Eugen Bleuler e Carl Gustav Jung.

Hermann Rorschach è figlio di un maestro d'arte, ed eredita dal padre il suo talento artistico: durante gli anni della scuola superiore si interessa alla pittura e alle scienze naturali. In questi stessi anni si appassiona al gioco della Kleksografia, all'epoca assai diffuso; il gioco consisteva nel versare macchie di inchiostro colorato sopra un foglio di carta, che veniva poi ripiegato in due per ottenere effetti simmetrici.

Terminati gli studi rimane a lungo in dubbio sulla carriera da perseguire. Si indirizza verso la Medicina: consegue la laurea nel 1909 specializzandosi successivamente in Psichiatria; tra i suoi professori vi è Eugen Bleuler.

Negli anni seguenti si avvicina ai circoli psicoanalitici, allora particolarmente attivi in Svizzera e nella vicina Austria. Iniziano in questo periodo i primi esperimenti di Kleksografia: Rorschach registra, valuta e analizza le differenti percezioni che soggetti diversi hanno davanti alle macchie colorate. Rorschach si chiede se i diversi modi di interpretare le macchie dei pazienti sottoposti, possano essere legati a differenti dinamismi di personalità o problematiche psicopatologiche. Avvia quindi un estensivo programma di ricerche sperimentali che durerà molti anni: prova molti tipi e diverse sequenze di macchie di inchiostro, raccogliendo sistematicamente i risultati e le reazioni.

Pubblica la sintesi delle sue ricerche nel 1921 insieme ad una relativa proposta di standardizzazione del sistema: il volume si intitola "Psychodiagnostik" e all'inizio passa quasi inosservato.

Hermann Rorschach muore prematuramente, a soli 38 anni, il 2 aprile 1922 nella città di Herisau a causa di una peritonite mal diagnosticata.

Nel corso degli anni '30 saranno molti gli psichiatri e psicoanalisti, sia europei che e statunitensi, a sperimentare l'uso delle macchie di Rorschach, standardizzate in ambito psicodiagnostico, per l'indagine della personalità: i risultati ottenuti saranno clinicamente valutati in modo molto interessante. Tra la fine degli anni '30 e l'inizio dei '40 vengono poste le prime basi dei diversi sistemi di siglatura delle macchie, ancora oggi esistenti nel Test di Rorschach.

Nonostante la sua complessità applicativa il test si diffonde notevolmente in ambito psichiatrico e psicologico-clinico, fino a diventare di fatto uno dei reattivi psicologici più usati al mondo.