Nel corso degli anni '30 saranno molti gli psichiatri e psicoanalisti, sia europei che e statunitensi, a sperimentare l'uso delle macchie di Rorschach, standardizzate in ambito psicodiagnostico, per l'indagine della personalità: i risultati ottenuti saranno clinicamente valutati in modo molto interessante. Tra la fine degli anni '30 e l'inizio dei '40 vengono poste le prime basi dei diversi sistemi di siglatura delle macchie, ancora oggi esistenti nel Test di Rorschach.

Hermann Rorschach è figlio di un maestro d'arte, ed eredita dal padre il suo talento artistico: durante gli anni della scuola superiore si interessa alla pittura e alle scienze naturali. In questi stessi anni si appassiona al gioco della Kleksografia, all'epoca assai diffuso; il gioco consisteva nel versare macchie di inchiostro colorato sopra un foglio di carta, che veniva poi ripiegato in due per ottenere effetti simmetrici.

