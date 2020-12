Biografia

Umberto Vattani nasce a Skopje, in Macedonia, il 5 dicembre 1938. Rappresenta la più brillante carriera nella storia della diplomazia italiana: infatti è l'unico ambasciatore a essere stato nominato per ben due volte segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, massimo incarico della diplomazia italiana.

Vattani è poliglotta: parla perfettamente italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il suo percorso di studi lo porta in Francia, Inghilterra e negli Stati Uniti. Si laurea all'Università La Sapienza di Roma in Giurisprudenza nel 1960 e in Scienze Politiche nel 1962, in entrambe i casi con 110 e lode.

Entra in diplomazia nel 1962, e le prime esperienze lo portano a New York alla Rappresentanza d'Italia presso le Nazioni Unite, poi alla Rappresentanza d'Italia presso l'OCSE a Parigi, e all'Ambasciata d'Italia a Londra. Umberto Vattani è stato anche ambasciatore in Germania e presso la Rappresentanza Permanente all'Unione Europea a Bruxelles.

Al rientro in Italia assume incarichi molto importanti come quello di consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri con personalità come Giulio Andreotti, Giuliano Amato, Ciriaco De Mita.

Diviene segretario generale del Ministero degli Esteri la prima volta nel 1996; la seconda nel 2004.

Umberto Vattani

Tra le molte sue iniziative alla guida della Farnesina, viene ricordata la creazione della Collezione di Arte Contemporanea, composta da 250 opere di artisti italiani del XX e XXI secolo, una vera e propria pinacoteca dentro il Ministero degli Esteri.

Per dieci anni, dal 2005, in seguito agli incarichi diplomatici, Umberto Vattani ricopre la carica di presidente dell'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero. E' presidente dal 2001 della Venice International University che ha sede sull'Isola di San Servolo a Venezia, e raggruppa decine di prestigiosi istituti universitari di tutto il mondo.

E' anche presidente della Fondazione Italia Giappone, e consigliere generale della Fondazione Italia USA.

Tra le curiosità si ricorda che nel 2001, durante la costituzione del governo Berlusconi, Vattani è stato indicato da tutti i media e dagli ambienti politici come futuro ministro degli Esteri, anche se poi l'incarico non gli è stato conferito.