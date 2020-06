Biografia • Romantica eleganza

Anthony Patrick Hadley, nasce a Londra il 2 giugno 1960. Frequenta la "Owen's Grammar School" di Islington.

Sotto l'influsso della madre Josephine si avvicina alla musica fin da piccolo: a 14 anni vince un concorso di canto eseguendo i brani soul "You are the sunshine of my life" di Stevie Wonder e "With a little help from my friends" dei Beatles. E' ancora un teen ager quando tenta la carriera artistica.

Il suo volto fotogenico e la sua prestanza fisica permettono a Tony Hadley di partecipare al fotoromanzo in tre puntate "Sister Blackmail" per la rivista "My Guy": Tony ha diciotto anni. I numeri della rivista sono ormai introvabili.

Ma la sua aspirazione rimane la musica.

E' il 1979 quando i fratelli Gary e Martin Kemp formano con i loro compagni di scuola John Keeble (batteria), Steve Norman (chitarra e sax) e Tony Hadley, gli Spandau Ballet. Il gruppo si affaccia sulla scena londinese in cui il punk stava tramontando: il singolo di debutto "To cut a long story short" entra subito nelle classifiche e la fama è immediata. Nel 1981 esce il primo album "Journeys to glory". Non passa molto tempo e il singolo "Chant NR.1" entra in classifica negli USA.

Con l'album "Diamond" e i singoli "True" e "Gold", il gruppo è proiettato in testa alle classifiche europee. Il popolo dei fans inglesi prima, e un po' di tutta Europa poi, determinano una rivalità tra i due gruppi più voga del momento: Spandau Ballet e i Duran Duran. Si tratta di un evento generazionale che segue la romantica "lotta" dei Beatles contro i Rolling Stones.

Nel 1986, dopo una fortunatissima raccolta di singoli, esce un disco storico "Through the barricades". Il successo è enorme: ancora oggi il nome di Tony Hadley è legato a doppio filo alla title-track del disco, dolce ed elegante come la voce del cantante.

Il lungo tour successivo, le dispute all'interno del gruppo e il cambiamento di gusto del pubblico contribuiscono a un inaspettato scioglimento dopo "Heart like a sky" del 1988.

Mentre da allora i fratelli Kemp si sono dedicati al cinema, Tony Hadley ha continuato l'attività come solista incidendo due album: "The state of play" nel 1992 e l'omonimo "Tony Hadley" nel 1997.

Nel febbraio del 2008, prende parte al Festival di Sanremo, duettando sia in inglese che in italiano, con Paolo Meneguzzi, in una canzone di questi intitolata "Grande".

Il 25 marzo 2009 gli Spandau Ballet dopo 20 anni dal loro scioglimento si sono riformati, facendo uscire dopo 20 anni un album intitolato "Once More", dove ripropongono i loro più importanti successi rivisitati in chiave contemporanea con l'aggiunta di due nuove canzoni.

---

Discografia essenziale

Spandau Ballet:

Journeys to glory - 1981 EMI

Diamond - 1982 EMI

Parade - 1984 EMI

The Singles - 1985 EMI

Through the barricades - 1986 EMI

Heart like a sky 1988 - EMI

Tony Hadley:

The state of play - 1992 EMI

Tony Hadley - 1997 Polydor