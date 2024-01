Biografia

Il suo vero nome è Marianna Mammone, in arte BigMama ed è una rapper italiana.

Marianna nasce ad Avellino il 10 marzo 2000. Si appassiona alla musica e sviluppa un talento in questo campo in modo autodidatta.

L'ho fatto io da sola, tramite i karaoke, le gare di canto, il coro del paese, il coro del teatro, il coro della scuola.

Si avvicina al rap a soli 13 anni quando registra i suoi primi freestyle sul telefono. Inizia così a scrivere le sue prime canzoni e i suoi primi testi rap.

Le tenevo per me perché ero molto timida all’inizio.

BigMama

Dopo il diploma ottenuto al liceo scientifico di Avellino, nel 2018 si trasferisce a Milano per studiare urbanistica al Politecnico, ma continua a coltivare la sua passione per la musica.

In questi anni sceglie il nome d'arte BigMama, in assonanza al suo cognome, Mammone.

La musica

L'etichetta di Massimo Pericolo è la prima ad accorgersi del talento di Big Mama. Siamo nel 2019.

Nel 2020 è in procinto di firmare un contratto quando scopre di avere un cancro. Si sottopone a una impegnativa e lunga serie di cicli di chemioterapia, tuttavia non abbandona il suo lavoro musicale, che è la sua passione.

Preferivo stare malissimo ma fare musica piuttosto che non farla proprio. Anzi, probabilmente è proprio la musica che mi ha tirato fuori da certe situazioni, che mi ha fatto andare avanti. Non so se ci sarei riuscita con la stessa carica.

Nel 2021 firma un contratto con la Sony Music Italia e pubblica il suo primo singolo, "TooMuch". Il brano ha un grande successo e permette a BigMama di farsi conoscere.

Partecipa anche al disco di "Medioego", di Inoki.

Il suo primo disco è "Next Big Thing" del 2022. Al lavoro partecipa come ospite Ensi.

Il 2022 è anche l'anno della partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma. Da questo importante palco, riferendosi agli episodi di bullismo che ha subito in precedenza, dichiara:

Mai parlare male di qualcuno, poi magari te lo ritrovi che canta sul palco del Concertone.

Nel 2023 Elodie, in gara a Sanremo, sceglie BigMama nella serata dei duetti. Insieme cantano "American Woman" di Lenny Kravitz.

Il direttore artistico e presentatore della kermess sanremese Amadeus seleziona BigMama come artista in gara per Sanremo 2024.

Il brano in gara si intitola "La rabbia non ti basta".

Il linguaggio diretto e provocatorio

BigMama è una rapper che si distingue per il suo linguaggio diretto e provocatorio. Le sue canzoni affrontano temi importanti, come il femminismo, la body positivity e la violenza sulle donne. BigMama non ha paura di dire la sua, anche quando si tratta di temi controversi.

Vita privata e curiosità

BigMama è una persona molto riservata. Non ama parlare della sua vita privata, ma si sa che è single e che vive a Milano.

È alta 170 cm. È una grande appassionata di musica e di cinema. Il suo film preferito è "Pulp Fiction" di Quentin Tarantino.