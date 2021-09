Biografia

Tommaso Eletti nasce a Roma nel 2000. La data di nascita esatta dovrebbe essere il 30 aprile. Alcuni siti web di gossip riportano il 1999 o il 2004 come anno di nascita. Volto noto al pubblico appassionato di reality show, Tommaso è stato il protagonista di una storia di Temptation Island molto chiacchierata. In virtù di essa si è guadagnato la possibilità di partecipare al Grande Fratello VIP 6. Scopriamo di seguito i momenti più importanti della vita di Tommaso Eletti, per cui la sfera privata e quella pubblica sono intrinsecamente legate.

Giovinezza e studi

La famiglia d'origine è mista e, nonostante Tommaso Eletti sia nato nella capitale d'Italia, ha una sorella più grande di nome Sara che vive a Miami. Per via della composizione familiare, può essere considerato italo-americano ed è anche per questo motivo che i genitori decidono di iscriverlo alla Saint Francis International School di Roma.

Presso l'istituto, tuttavia, emergono alcuni turbamenti tipici dell'età adolescenziale, tanto che Tommaso si trova costretto a ripetere un anno di scuola a seguito di una bocciatura. Ad ogni modo la sua determinazione è un tratto caratteriale che emerge già da ragazzo.

Nel momento in cui consegue la maturità, Tommaso sceglie di non iniziare un percorso di formazione superiore, quanto piuttosto di continuare a dedicarsi all'attività di videomaker: si diletta inizialmente in maniera amatoriale con la volontà però di convertirla in uno sbocco professionale più concreto.

Tommaso Eletti e la partecipazione a Temptation Island

Nell'estate del 2021 decide di partecipare assieme alla fidanzata Valentina Nulli Agusti al reality show di Canale 5 Temptation Island. Pur non conoscendo molti dettagli sui periodi iniziali della relazione, il pubblico è immediatamente incuriosito rispetto a un particolare che salta all'occhio. Tra i due vi è una differenza di età di ben 19 anni (21 anni lui e 40 anni lei), che ovviamente risulta in uno squilibrio dal punto di vista della maturità emotiva.

Nonostante dichiarino di essere stati fidanzati già per un anno e sette mesi - tanto che Valentina aveva scelto di convivere con il ragazzo presso la casa della madre - i problemi sono emersi immediatamente; è a fronte di questi problemi che i due partecipano al programma.

Oltre alla grande differenza d'età, Valentina lamenta una gelosia patologica da parte di Tommaso, che renderebbe le uscite con gli amici difficili per lei. A dispetto di un'iniziale perplessità nei confronti di Valentina, presto il pubblico si schiera con lei, non solo per la gelosia di Tommaso, bensì per il comportamento tenuto dal ragazzo, che tradisce la fidanzata con la tentatrice Giulia; al tempo stesso recrimina alla fidanzata di non provare sufficiente gelosia di fronte alle immagini che io incriminano.

Sostiene dunque che la donna non sia effettivamente innamorata di lui; nonostante questo, al termine del programma afferma la propria volontà di fare ritorno a casa assieme a lei, che però non è dello stesso avviso; Valentina così lo lascia per via del suo comportamento.

Dalle controversie al Grande Fratello VIP

A seguito della partecipazione di Tommaso Eletti a Temptation Island emergono subito numerose controversie legate al suo nome. In particolar modo due influencer note tra il pubblico italiano affermano di averlo notato spesso tra le stuole di hater, intente a mandare messaggi poco garbati, come commenti sotto le foto da loro pubblicate.

Guendalina Tavassi (ex concorrente del Grande Fratello 11) afferma pubblicamente di averlo riconosciuto tra i profili che erano soliti mandarle regolarmente insulti. Inoltre Deianira Marzano, altro nome noto sui social network, porta alla luce un fatto che desta effettivamente l'attenzione del pubblico, interrogandosi apertamente sul perché la fidanzata Valentina su Facebook avesse solo foto di lei con l'ex marito e nessuna con Tommaso; implica così una potenziale intesa tra i due volta a raggiungere la fama mediatica.

Come spesso accade in queste occasioni le polemiche non fanno che alimentare l'interesse nei confronti del ragazzo; probabilmente anche per questo motivo, nonché per il carattere particolare emerso durante il reality di Canale 5, viene scelto da Alfonso Signorini per prendere parte alla sesta edizione del reality Grande Fratello VIP, in onda sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset a partire dal 13 settembre 2021.

Già prima della trasmissione Tommaso porta con sé una buona carica di polemica, con numerose gaffe ai danni degli altri partecipanti, in particolar modo di genere femminile.

Curiosità su Tommaso Eletti

Eletti è molto appassionato di discipline sportive particolarmente attive, soprattutto quelle acquatiche. Pratica infatti wakeboard, surf e snowboard. Prima delle sue partecipazioni in televisione sognava una carriera in questo settore molto dinamico.