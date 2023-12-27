Biografia

Il vero nome del rapper Alfa è Andrea De Filippi. Nasce a Genova il 22 agosto 2000. Alfa è uno degli artisti più popolari e influenti della scena musicale italiana. La sua musica, che parla di amore, crescita personale e difficoltà dell'adolescenza, ha conquistato il cuore di un'intera generazione.

I temi più ricorrenti nella musica di Alfa sono l'amore, la perdita, la solitudine, la paura e la speranza. Le sue canzoni sono spesso autobiografiche e raccontano storie di vita quotidiana, di relazioni amorose finite, di difficoltà di crescere e di sogni per il futuro.

Alfa (rapper)

Alfa ha una voce calda e melodica che si adatta perfettamente al suo genere musicale. Il suo stile di rap è fluido e ritmato, e le sue canzoni sono spesso accompagnate da melodie orecchiabili.

La carriera musicale

Fin da piccolo dimostra una grande passione per la musica, iniziando a studiare pianoforte e chitarra all'età di otto anni.

Durante l'adolescenza si appassiona al rap e inizia a partecipare a gare di freestyle nella sua città.

Nel 2017 Alfa pubblica il suo primo mixtape, "Alfa-Omega", in collaborazione con altri artisti emergenti genovesi.

Uno dei brani contenuti è "Chiara Ferragni" (feat. Olly e Matsby) – ispirato alla figura della nota influencer Chiara Ferragni.

Il successo arriva nel 2019 con il singolo "Bellissima", che raggiunge la top 20 della classifica italiana.

Nello stesso anno Alfa pubblica il suo primo album in studio, "Before Wonderlust" (con il produttore discografico Yanomi), che ottiene un grande successo di critica e pubblico. Il disco viene certificato disco d'oro dalla FIMI.

Vita privata

Alfa è fidanzato con Sofia Marco, giocatrice di pallavolo. I due si sono conosciuti nel 2020 e hanno reso pubblica la loro relazione nel 2021.

Gli anni 2020

Nel 2020 Alfa collabora con la cantante Annalisa nel singolo "San Lorenzo", che ottiene un grande successo in radio. Nello stesso anno pubblica il suo secondo album in studio, "Nord", che viene certificato disco di platino dalla FIMI.

Alla fine del 2023 viene annunciata la sua partecipazione a Sanremo 2024; il rapper Alfa porta in gara il brano "Vai!".