Alfa (rapper)
Biografia
Il vero nome del rapper Alfa è Andrea De Filippi. Nasce a Genova il 22 agosto 2000. Alfa è uno degli artisti più popolari e influenti della scena musicale italiana. La sua musica, che parla di amore, crescita personale e difficoltà dell'adolescenza, ha conquistato il cuore di un'intera generazione.
I temi più ricorrenti nella musica di Alfa sono l'amore, la perdita, la solitudine, la paura e la speranza. Le sue canzoni sono spesso autobiografiche e raccontano storie di vita quotidiana, di relazioni amorose finite, di difficoltà di crescere e di sogni per il futuro.
Alfa ha una voce calda e melodica che si adatta perfettamente al suo genere musicale. Il suo stile di rap è fluido e ritmato, e le sue canzoni sono spesso accompagnate da melodie orecchiabili.
La carriera musicale
Fin da piccolo dimostra una grande passione per la musica, iniziando a studiare pianoforte e chitarra all'età di otto anni.
Durante l'adolescenza si appassiona al rap e inizia a partecipare a gare di freestyle nella sua città.
Nel 2017 Alfa pubblica il suo primo mixtape, "Alfa-Omega", in collaborazione con altri artisti emergenti genovesi.
Uno dei brani contenuti è "Chiara Ferragni" (feat. Olly e Matsby) – ispirato alla figura della nota influencer Chiara Ferragni.
Il successo arriva nel 2019 con il singolo "Bellissima", che raggiunge la top 20 della classifica italiana.
Nello stesso anno Alfa pubblica il suo primo album in studio, "Before Wonderlust" (con il produttore discografico Yanomi), che ottiene un grande successo di critica e pubblico. Il disco viene certificato disco d'oro dalla FIMI.
Vita privata
Alfa è fidanzato con Sofia Marco, giocatrice di pallavolo. I due si sono conosciuti nel 2020 e hanno reso pubblica la loro relazione nel 2021.
Gli anni 2020
Nel 2020 Alfa collabora con la cantante Annalisa nel singolo "San Lorenzo", che ottiene un grande successo in radio. Nello stesso anno pubblica il suo secondo album in studio, "Nord", che viene certificato disco di platino dalla FIMI.
Alla fine del 2023 viene annunciata la sua partecipazione a Sanremo 2024; il rapper Alfa porta in gara il brano "Vai!".
Frasi di Alfa (rapper)
La sfida più grande per uno che viene dall'internet è concretizzare. Concretizzare 50 milioni di streaming non è facile. È per questo che riempire il Fabrique è una delle mie più grandi soddisfazioni. Più di ogni disco d'oro, di platino. Io non punto ad avere mezzo miliardo di follower: io punto a riempire i concerti. In questo periodo i numeri contano più che mai però il cantante così rischia di diventare un influencer, uno che detta moda. E secondo me non è giusto. Anche perché le mode passano mentre la musica deve restare. Ci dovrà pur essere un motivo per cui si fa musica.
Io in questo momento non andrei mai a un talent. A una manifestazione come Sanremo sì: lo guardo sin da piccolo, è un'istituzione della musica italiana. Mentre a X Factor o ad Amici non mi ci vedrei: se avessi iniziato con quel tipo di talent e mi avessero detto "Non vali" io avrei smesso. Pensa a tutta la tensione che ti mette un programma TV, tra giudici, luci, ecc. Il web mi ha permesso di fare anche schifo all'inizio. Di crescere senza sentirmi giudicato più di tanto.
Ringrazio Daniele Silvestri per avermi dato l'incredibile opportunità di poter realizzare la cover di uno dei suoi pezzi più celebri [Le cose in comune]. La canzone è uscita quasi trent'anni fa e mi rendo conto che per i giovanissimi non è sempre immediato accostarsi ai successi degli anni passati. Questo brano è un mio piccolo omaggio ad uno dei cantautori più autorevoli della scorsa generazione; la mia speranza è che non si smetta mai di riferirsi a personaggi della sua statura.
Io ti proteggerò dai mali | so che tra il dire e il fare c'è in mezzo un mare di squali | ed ho capito, nel mondo più sbagli e più impari | faccio "M'ama, non m'ama?" ed è un fiore a petali pari
Ho amato in modo sbagliato ma la persona giusta | o forse ho amato in modo giusto ma la persona sbagliata
In macchina alza il volume, che si alza anche l'umore, di pensieri c'ho un fiume, è un mare di parole | e mento, se dico: "Non ti penso", tu non vieni, ma canto di te a ogni concerto
Il cuore si misura in battiti | credo che l'amore invece si misuri in attimi | lei speciale senza effetti speciali | io vivo da re dentro i miei castelli mentali
Tu bella come quando è estate a Roma | ma fredda come l'inverno a Milano
Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu
Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più
Ma se morirò da giovane
Spero che sia dal ridere
Mi han detto se ti senti così vivo
Non guardare indietro mai e vai uh uh
Non guardare indietro mai e vai uh uh
Non guardare indietro e vai vai
Mi han detto punta al sole ma non come Icaro
Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo
Ma se morirò da giovane
Qualcosa avrò da scrivere
Mi han detto aspetta che arrivi il mattino
Dopo prendi tutto e vai
Io voglio solo vivere
Sia piangere che ridere
Il cielo sarà il limite
Se stai via dalla strada e via dai guai
Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere
E piangere dal ridere
Il cielo sarà il limite
Se stai via dalla strada e via dai guai
Tu non guardare indietro mai e vai uh uh
Non guardare indietro mai e vai uh uh
Non guardare indietro e vai
Mi han detto tempo al tempo
E non avere fretta più
Ricordo che cantavo lì disteso nel letto
Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto
Provo a inseguire il vento
Ma se va fuori rotta
Punterò al cielo aperto
E vedo dove mi porta
Perché anche se non sai dove vai
L'importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere
Sia piangere che ridere
Il cielo sarà il limite
Se stai via dalla strada e via dai guai
Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere
E piangere dal ridere
Il cielo sarà il limite
Se stai via dalla strada e via dai guai
Tu non guardare indietro mai e vai uh uh
Non guardare indietro mai e vai uh uh
Non guardare indietro mai e vai uh uh
E vai uh uh
Se stai via dalla strada e via dai guai
Tu non guardare indietro mai e vai
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Alfa (rapper). Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Alfa (rapper).
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