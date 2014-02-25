Teresa d'Avila
Biografia
Teresa Sànchez de Cepeda Dàvila y Ahumada, nota storicamente come Santa Teresa d'Avila nasce il 28 marzo del 1515 a Gottarrendura, nei pressi di Avila, in Spagna, figlia di Beatriz e Alonso, discendente di una famiglia di ebrei convertiti. Persa la mamma in giovane età, viene inviata a sedici anni in collegio dalle Agostiniane, dove sceglie la vita religiosa: incontra, però, la disapprovazione del padre, poco convinto della decisione, e per questo nel 1535 scappa e si rifugia presso suor Juana Suarez, una sua amica del Carmelo dell'Incarnazione.
In questo periodo, soffre a causa di continui e forti attacchi di brucellosi, malattia che le causa malori, svenimenti e febbre: entra addirittura in coma, ma riesce a riprendersi. In seguito, abbandona progressivamente le amicizie coltivate nel tempo per dedicarsi completamente alla preghiera.
La conversione
Tra il 1554 e il 1555 si verifica l'episodio che le cambia la vita, quando vede un'immagine che raffigura il Signore pieno di piaghe: è, questo, l'inizio della sua conversione, che la porta a leggere anche le "Confessioni" di Sant'Agostino.
Fino al 1558, Teresa intrattiene rapporti con Giovanni de Pradanos e altri gesuiti, tra cui Baltasar Alvarez: quest'ultimo, impaurito dall'esperienza interiore della ragazza, sancisce che Teresa è vittima di possessione diabolica.
La riforma
Mentre le viene impedito di prendere la comunione e si pensa ad esorcizzarla, l'intervento di Pietro d'Alcantara, frate francescano, la salva: Teresa, quindi, inizia a pensare a una riforma dell'ordine carmelitano, e ottenuto il consenso di Gregorio Fernandez, padre provinciale, dà il via ai lavori per la realizzazione ad Avila del primo monastero riformato.
La città si oppone al progetto, ma Teresa può comunque contare sull'appoggio del domenicano Pietro Ibanez: il 24 agosto 1562, quindi, il conventino apre le porte per la prima volta, accogliendo le prime quattro carmelitane scalze. Teresa viene, poco dopo, richiamata in convento: il suo progetto di riforma del Carmelo non è stato accolto positivamente dalle consorelle, e per questo viene sottoposta a una sessione di tribunale monastico, dal quale comunque esce vincitrice.
Negli anni successivi la religiosa si dedica alla propria opera, concludendo anche la propria autobiografia e scrivendo un libro di formazione spirituale, il "Cammino di perfezione". Nel 1567, poi, le viene dato il permesso di fondare nella provincia di Castiglia altri monasteri di scalze; di lì a poco, la Riforma carmelitana coinvolgerà anche gli uomini.
Nel frattempo Teresa d'Avila viene chiamata alla corte del re Filippo II a Madrid e riceve l'incarico di risistemare il monastero fondato da Giovanna, sorella del sovrano.
Nel 1573 viene nominata priora dell'Incarnazione, vale a dire il monastero in cui aveva vissuto da ragazza e che aveva lasciato per iniziare la Riforma: la nomina viene però osteggiata da molte delle consorelle, che la aggrediscono al suo ingresso.
Nonostante ciò, nel tempo Teresa riesce a farsi accettare anche dalle oppositrici, ma ben presto deve affrontare un nuovo problema: i dissapori tra i carmelitani calzati, cioè quelli della prima riforma, e i carmelitani scalzi. Sulla questione interviene persino il re, fino a quando, il 27 giugno del 1580, da Roma papa Gregorio XIII autorizza la formazione della provincia degli scalzi.
Gli ultimi anni
Sempre più affaticata a causa dell'età e della salute cagionevole, Teresa d'Avila dedica gli ultimi anni della propria vita alla visita delle comunità già fondate, tramutando una comunità di terziarie di Villanueva in un monastero carmelitano e fondando a Palencia una Casa della Consolazione, dove il vescovo della diocesi aveva richiesto un monastero di scalze.
Teresa muore nella notte tra il 4 e il 15 ottobre del 1582 (non si tratta di un errore: in quella notte, infatti, vengono riallineate le date tra il calendario giuliano e il calendario gregoriano; ciò comporta la "cancellazione" di dieci giorni). Sorretta da una sua collaboratrice, Anna di San Bartolomeo, Teresa spira tra le consorelle del monastero di Alba de Tormes.
Il capolavoro del Bernini
Santa Teresa d'Avila diventerà, in seguito, una delle personalità religiose più venerate, anche per la sua esperienza mistica, al punto da indurre Gian Lorenzo Bernini a creare, tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta del Seicento, l'"Estasi di Santa Teresa d'Avila", scultura in bronzo dorato e marmo situata a Roma nella chiesa di Santa Maria della Vittoria.
Il corpo di Teresa è ancora oggi conservato ad Alba de Tormes nella chiesa dell'Annunciazione.
Frasi di Teresa d'Avila
In un'estasi mi apparve un angelo tangibile nella sua costituzione carnale e era bellissimo; io vedevo nella mano di questo angelo un dardo lungo; esso era d'oro e portava all'estremità una punta di fuoco. L'angelo mi penetrò con il dardo fino alle viscere e quando lo ritirò mi lasciò tutta bruciata d'amore per Dio. […] Nostro Signore, il mio sposo, mi procurava tali eccessi di piacere da impormi di non aggiungere altro oltre che a dire che i miei sensi ne erano rapiti.
Chi commette un peccato mortale intende di contentare, non Dio, ma il demonio; e siccome il demonio non è che tenebra, la povera anima si fa tenebra con lui.
Sappiamo di avere un'anima, perché l'abbiamo sentito e perché ce l'insegna la fede, ma così all'ingrosso, tanto è vero che ben poche volte pensiamo alle ricchezze che sono in lei, alla sua grande eccellenza e a Colui che in essa abita.
Per il gran desiderio che ho di aver parte nell'aiutarvi a servire questo mio Dio e Signore, vi chiedo che ogni qualvolta leggerete questo scritto, lodiate grandemente in nome mio Sua Maestà, pregando per l'esaltazione della sua Chiesa e per la conversione dei luterani. Supplicate insieme il Signore che mi perdoni i miei peccati e mi liberi dal purgatorio dove forse la sua misericordia mi terrà quando questo libro vi verrà dato a leggere, se, esaminato da uomini dotti, sarà giudicato degno di esser visto. Se contiene qualche errore, è perché io non me n'intendo. Mi sottometto in tutto a ciò che insegna la santa Chiesa Cattolica Romana. Questi i sentimenti in cui ora vivo, e nei quali protesto e prometto di voler vivere e morire. Il Signore Dio nostro sia sempre lodato e benedetto! Amen, amen. Questo scritto è stato terminato nel monastero di S. Giuseppe di Avila l'anno 1577, vigilia di S. Andrea, a gloria di Dio che vive e regna per tutti i secoli! Amen.
[Explicit]
La fede in noi è così debole che crediamo più facilmente a quanto ci cade sotto gli occhi, che non alle verità che essa ci insegna.
È tanta l'importanza dell'amore vicendevole che non dovreste mai dimenticarvene. L'andare osservando certe piccolezze – che alle volte non sono neppure imperfezioni, ma che la nostra ignoranza ci fa vedere assai gravi – nuoce alla pace dell'anima e inquieta le sorelle. Sarebbe una perfezione che costa assai caro!
Chi si scandalizza nell'apprendere che Dio può far tante grazie fin da questo esilio, tengo per certo che sia senza umiltà e senza amore del prossimo.
Purché non abbandoniamo l'orazione, il Signore volge tutto in nostro bene, anche se nessuno ce ne dica il modo.
Il demonio è come una lima sorda che bisogna sorprendere fin dal principio.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Teresa d'Avila
Foto e immagini di Teresa d'Avila
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Teresa d'Avila.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Sant'agostino Papa Gregorio XIII Gian Lorenzo Bernini Vite di santi e beati Religione