Biografia • Dettagli di moda

Mariuccia Mandelli, in arte Krizia, nome preso a prestito da uno dei dialoghi di Platone, comincia la propria attività nel 1954, in un laboratorio dove, insieme a lei, collaborano la socia Flora Dolci e alcune lavoranti.

La sua ricerca di innovazione stilistica ha inizio dalle gonne che, una volta finite, stipa all'interno di alcune valigie con il fine di portarle in giro per l'Italia, a scopo promozionale, nei negozi che più le sembrano affini.

Nel 1957 presenta la sua prima collezione al SAMIA, una delle prime manifestazioni pubbliche in cui le collezioni di moda venivano presentate al pubblico. In quell'occasione Krizia propone una serie di abiti-frutta in stampati giganti che colpiscono immediatamente per la loro semplicità, ritenuta, da alcuni, addirittura estrema.

Il rigore di Krizia

Qualcuno, però, capisce che il segreto del successo e dell'impatto di quella che ancora non si poteva certo definire una "firma" affermata sarebbe stato proprio la rigorosità e, quando nel 1964 Krizia dispone la prima sfilata autonoma nella prestigiosa sede di Palazzo Pitti, si aggiudica il premio "Critica della moda" assegnato, in precedenza, solo ad Emilio Pucci. Il debutto è dunque folgorante, tanto che il suo nome circola ormai sulla bocca di tutti e nei principali ritrovi degli addetti ai lavori.

Il segreto di questa fascinazione collettiva per gli abiti firmati da Krizia è da ricercare nel fatto che la collezione comprendeva abiti in solo bianco e nero, caratteristica che nel panorama di allora rappresentava una rottura di "costume" e una novità estetica.

Sempre in nome della contraddizione, nel 1971, in un'epoca in cui andava solo il maxi e il midi, i suoi cortissimi pantaloncini le valgono il premio "Tiberio d'oro" a Capri. La moda che da questo momento in poi Krizia proporrà sarà all'insegna del perfezionismo, delle massime rifiniture e della cura dei dettagli, puntando su uno stile sofisticato pur nella sua estrema semplicità.

Muore a 90 anni il 6 dicembre 2015 nella sua casa di Milano, colta da un improvviso malore.