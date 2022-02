Biografia

Tra i protagonisti più conosciuti dell'edizione Trono Over del programma Uomini e Donne, Biagio Di Maro è un volto noto al grande pubblico appassionato del format. Scopriamo di più sui momenti salienti della sua vita privata e professionale.

Biagio Di Maro

Biagio Di Maro: giovinezza e carriera professionale

Biagio Di Maro nasce a Napoli nel 1967. Sin da piccolo mostra una notevole determinazione, che già negli anni della giovinezza si traduce in uno spirito imprenditoriale non comune.

Una volta concluso il percorso di studi, infatti, Biagio decide di dedicarsi alla professione di escavatorista con discreto successo. Nel momento in cui non è impegnato presso cantieri edili importanti, si concentra sulla valorizzazione delle specialità tipiche della sua regione, focalizzandosi sulla selezione e sulla vendita di ottime mozzarelle di bufala.

Biagio Di Maro: esordi a Uomini e Donne

Con la volontà di dare una svolta alla propria vita privata, Biagio di Maro nel 2021 decide di partecipare al programma di Maria De Filippi. Data l'età, la redazione lo propone per il trono over, con l'obiettivo di fargli conoscere la protagonista Gemma Galgani.

Sin dall'inizio si trova a combattere per le attenzioni della donna con Paolo Gozzi. Tra i due contendenti sembra avere la meglio Biagio, che piano piano arriva a conquistare sempre più l'attenzione di Gemma. Tuttavia, qualcosa si incrina nel momento in cui Biagio conosce Sabina e Maria.

Durante lo svolgimento del programma, per motivi diversi le due donne che avevano mostrato un interesse nei confronti dell'affascinante imprenditore, scelgono di smettere di frequentarlo di fronte alla telecamera.

In un primo momento Biagio Di Maro rimane concentrato sul corteggiamento di Gemma, la quale però opta per interrompere le sedute in esterna con lui.

Un paio di mesi più tardi l'attenzione dell'uomo viene catturata da Angela Paone, alla quale richiede una frequentazione esclusiva: è una modalità studiata dal programma per dimostrare l'interesse particolare tra due protagonisti. Angela però non si sente a proprio agio; così ben presto l'imprenditore si trova ad uscire con Isabella Ricci.

Biagio Di Maro: il successo definitivo e il rapporto con il figlio

Nella stagione successiva Biagio Di Maro fa ritorno nel programma dichiarando di voler affrontare degli elementi che non erano precedentemente emersi durante la frequentazione con Isabella Ricci.

Nel frattempo conosce anche Rosy, con la quale dopo qualche malinteso si interrompono bruscamente le uscite.

La sfortuna continua a perseguitare l'imprenditore napoletano, che anche con Daniela - la sua successiva frequentazione - si trova in difficoltà, poiché afferma di sentirsi giudicato e sfruttato per ragioni di visibilità.

Nonostante l'interesse per Bernarda, una signora siciliana che partecipa al programma e con la quale scatta una passione coinvolgente, Biagio Di Maro rimane single e interessato a trovare qualcuno che riesca a colmare il vuoto lasciato dalla compagna.

La decisione di partecipare al programma nasce dalla morte prematura della moglie, un evento luttuoso al quale è seguito un momento molto difficile per Biagio, che è riuscito a superarlo solo grazie all'aiuto dei tre figli. Con quest'ultimi i rapporti non sono sempre facilissimi: in particolare con Giuliano, che vive a Londra da molti anni ed è apertamente omosessuale.

Biagio ha avuto inizialmente delle difficoltà ad accettare le vessazioni subite dal figlio a causa del suo orientamento sessuale, ma anche con qualche esitazione sta cercando di essere un supporto importante per Giuliano e per il suo compagno.

Curiosità su Biagio Di Maro

Appassionato di tatuaggi, Biagio Di Maro si mantiene in forma e si presenta sempre al meglio. L'uomo frequenta molto spesso l'ambiente della palestra, dal momento che per lui l'attività fisica è anche un modo per liberarsi dallo stress accumulato a livello lavorativo.

Non trascura la dimensione sociale che esula dalla sua vita sotto i riflettori: coltiva tutt'ora infatti l'amore per le carte, alle quali gioca assieme agli amici di una vita nella piazza del suo quartiere.