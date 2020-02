Biografia • Lotta dura senza paura

Nato il 21 febbraio 1951 a Gioia Tauro (RC), attualmente risiede a Vienna.

E' stato un membro del senato italiano dal 1995 al 1997 e un membro della Camera dei Deputati dal 1994 al 1995. Durante questo periodo, è stato scelto vice presidente della Commissione parlamentare sulla Mafia, per la quale aveva già fornito le sue competenze, in qualità di consigliere, negli anni dal 1984 al 1986.

Come consigliere maggiore al Ministero dell'Interno all'inizio degli anni 90, ha istituito la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), un'agenzia investigativa generata per combattere il crimine organizzato. Già nel 1989, invece, era diventato presidente dell'associazione internazionale per lo studio sul crimine organizzato.

Nel 1992 è stato nominato presidente onorario della Fondazione Giovanni Falcone come riconoscimento per il suo impegno nel combattere il grave fenomeno rappresentato dalle associazioni criminali mafiose.

A parte ciò, Pino Arlacchi era anche un amico personale di Falcone e nessuno meglio di lui avrebbe meritato quel titolo. La Fondazione, infatti, è sorta in seguito all'omicidio del procuratore siciliano nel 1992, ormai diventato un eroe per tutta la nazione.

Fra le altre attività non secondarie che vedono impegnato Pino Arlacchi bisogna anche annoverare l'insegnamento. Comincia infatti la sua carriera accademica nel 1982 come professore associato all'università di Calabria, incarico che detiene fino al 1985. In seguito, diventa professore di sociologia all'università di Sassari in 1994, poi professore di sociologia applicata all'università di Firenze. Da ricordare invece che, nel 1987, fu "visiting professor" presso l'università della Colombia a New York..

Il 1 settembre 1997, è stato nominato Direttore Generale dell'ufficio delle Nazioni Unite a Vienna e direttore esecutivo dell'ufficio delle Nazioni Unite per controllo della droga e la prevenzione di crimine (ODCCP).

I suoi libri e pubblicazioni sul crimine organizzato hanno ricevuto l'acclamazione internazionale e sono stati tradotti in molte lingue. I suoi studi sul fenomeno della Mafia gli hanno guadagnato riconoscimenti in tutto il mondo per i progressi ottenuti nella ricerca e nella metodologia, progressi che hanno anche aperto la strada alla promulgazione di provvedimenti legislativi di anti-Mafia, altamente apprezzate ed utili nella difficile lotta contro il crimine organizzato.

Come già ricordato, attualmente vive e lavora a Vienna, Austria. È sposato ed ha due bambini.

Dal 2008 Pino Arlacchi è responsabile del dipartimento per la sicurezza internazionale dell'Italia dei Valori. Nel 2009 si è presentato alle Elezioni Europee nelle file dello stesso partito ed è stato eletto.

Incarichi ed uffici ricoperti:

Membro del gruppo Sinistra Democratica - l'Ulivo dal 9 maggio 1996 al 31 agosto 1997

Membro della 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) dal 30 maggio 1996 al 14 marzo 1997

Membro della 4^ Commissione permanente (Difesa) dal 14 marzo 1997 al 31 agosto 1997

Membro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia dal 21 novembre 1996 al 31 agosto 1997