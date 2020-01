98 anni fa

Per la prima volta l'insulina viene usata per curare il diabete in un essere umano: presso l'Università di Toronto l'endocrinologo Frederick Banting somministra un'iniezione di insulina bovina al quattordicenne Leonard Thompson. Banting e John James Rickard Macleod, suo collaboratore, ricevono il Premio Nobel per la Medicina nel 1923.