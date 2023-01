Dopo aver ottenuto due dischi di platino , Sirio infrange un altro record, diventando l'album che rimane per il periodo più lungo in testa alla classifica, battendo i "The kolors".

Nel periodo successivo Lazza inizia a produrre alcuni brani per artisti con i quali ha già collaborato, come del resto avviene spesso per quanto riguarda questo genere musicale. Nel frattempo il suo disco d'esordio ottiene la certificazione d'oro.

