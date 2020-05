Secondo il pensiero di Calvino , lavorare equivaleva a lodare Dio. Calvino faceva del lavoro, un modo per glorificare Dio e per esprimere visibilmente la saldezza della fede e il suo fondamento nella grazia. Solo se subordinato al bene comune, l'arricchimento ed il conseguente profitto erano considerati giusti. In questo senso, Calvino viene considerato il precursore del capitalismo . I puritani del Nord Europa furono i primi discepoli di Calvino, a seguire l'esempio dettato dal teologo francese, utilizzando uno stile di vita rivolto alla diligenza, sobrietà e alla moderazione ed improntato esclusivamente sul lavoro.

