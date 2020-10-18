1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito

Maria Goretti

Maria Goretti

Maria Goretti

Biografia

Santa Maria Goretti fu vittima di omicidio da parte di un vicino di casa, a seguito di un tentativo di stupro. Venne canonizzata da papa Pio XII nell'anno 1950. Maria Goretti, battezzata col nome di Maria Teresa, nasce a Corinaldo, in provincia di Ancona, nelle Marche, il 16 ottobre 1890. La famiglia di origine è composta da Luigi Goretti e Assunta Carlini, braccianti agricoli, e sette figli in totale. Nel 1897 stenti e difficoltà economiche conducono la famiglia ad uno spostamento: non scelgono gli Stati Uniti, come molti in quegli anni, ma si stabiliscono nell'Agro Pontino.

Maria Goretti: la vita da mezzadri

Giunti nell'Agro Pontino, non ancora bonificato con tutte le conseguenze del caso, la famiglia Goretti prende servizio come mezzadri nella tenuta del Senatore Scelsi, a Paliano, nei pressi di Anagni. A distanza di alcuni anni, la famiglia di Santa Maria si trasferisce a Ferriere di Conca, oggi Borgo Montello, frazione di Latina, per un nuovo ingaggio nella tenuta del conte Attilio Gori Mazzoleni.

L'inizio del Novecento è segnato da una grave perdita: il 6 maggio del 1900 il padre di Maria viene stroncato dalla malaria. A seguito di questa perdita, per un debito maturato dei diritti di mezzadria, la famiglia Goretti si associa alla famiglia Serenelli, anche loro marchigiani, con un preciso accordo di lavoro: i Serenelli, padre e figlio, coltivavano i campi e Assunta accudiva i figli e le due case, oltre a occuparsi dei lavori sull'aia.

Maria Goretti, l'infanzia e la spiritualità

Nella sua zona tutti conoscono Maria: la chiamano Marietta e la descrivono come un "angelo di figliola". Vende le uova e i colombi fino a Nettuno, procaccia l'acqua per la sua casa, prepara la colazione per i lavoratori dei campi, rammenda il vestiario. Recita il Rosario ed è molto religiosa. A meno di undici anni, il 16 giugno 1901, riceve la Prima Comunione. Cammina parecchi chilometri per assistere alla messa.

L'adolescenza e Alessandro Serenelli

Sullo sfondo della vicenda che lega tragicamente Santa Maria Goretti e Alessandro Serenelli ci sono i rapporti sempre più difficili fra le due famiglie. In particolare, Giovanni Serenelli agisce per far sottomettere Assunta alla sua volontà, controllandola sul lavoro e nell'economia della casa.

Intanto, Alessandro è un giovanotto, orgoglio del padre perché forte e anche alfabetizzato. Questi si diletta in letture di riviste con artiste in pose e atteggiamenti audaci, procurandosi per questo la collera di Assunta. Gli stessi pruriti incontrollati fino al nefasto li manifesta nei confronti di Maria che lo rifiuta.

La tragica morte di Maria Goretti

Presto, purtroppo, i tentativi di stupro verso Maria diventano omicidio. Il 5 luglio del 1902 i Serenelli e i Goretti stanno sbaccellando le fave, poi Alessandro si allontana in cerca di Maria. Trova la ragazza sul pianerottolo di casa, la trascina dentro con la scusa di necessitare di un rammendo. Tenta lo stupro e la ragazza, in nome di Dio, lo rifiuta. Alessandro va su tutte le furie: prende un punteruolo e comincia a colpirla. Infierisce sul suo corpo, mentre lei lo invoca e lo supplica, fino ad ucciderla.

Presto le urla giungono alle orecchie della madre di Maria che accorre: la trova in una pozza di sangue. Corrono all'ospedale Orsenico di Nettuno con Maria dilaniata da 14 ferite da punteruolo. In seguito sopravviene una peritonite, quindi un intervento d'urgenza e la conseguente setticemia che conduce la piccola Maria alla morte. Santa Maria Goretti muore il giorno dopo, domenica 6 luglio 1902: ha solo 11 anni. Lascia la sua vita terrena solo dopo aver perdonato il suo assassino.

Il suo corpo giace nel cimitero di Nettuno.

Bambina di Dio, tu che hai conosciuto presto la durezza e la fatica, il dolore e le brevi gioie della vita; tu che sei stata povera e orfana, tu che hai amato il prossimo facendoti serva umile e premurosa; tu che sei stata buona e hai amato Gesù sopra ogni altra cosa; tu che hai versato il tuo sangue per non tradire il Signore; tu che hai perdonato il tuo assassino, intercedi e prega per noi, affinché diciamo sì al disegno di Dio su di noi.
Ti ringraziamo, Marietta, dell'amore per Dio e per i fratelli che hai seminato nel nostro cuore.
Amen.

Preghiera di Papa Giovanni Paolo II

Dopo la morte

Il 26 gennaio 1929 i resti vengono riesumati e trasferiti nel santuario della Madonna delle Grazie di Nettuno, custodito dai Padri Passionisti. Nel 1947, appena proclamata beata, i resti vengono ricomposti in una statua con mani e volto di cera. Nel 1969 vengono allocati definitivamente nella cripta del santuario. Un'altra reliquia è nel santuario a lei dedicato a Corinaldo, sua città natale. La memoria di Santa Maria Goretti liturgica cade il 6 luglio, giorno della morte.

Maria Goretti

Una statua di cera dedicata a Santa Maria Goretti

Il perdono e la conversione di Alessandro Serenelli

Alessandro Serenelli si macchia anche di premeditazione giacché confessa di aver preparato il punteruolo in caso Maria si fosse rifiutata. Il profilo dell'assassino, durante il processo, viene definito partendo da una vita nei campi fatta di stenti e povertà, con una madre morta prematuramente, un padre alcolista e una presunta impotenza.

Il ragazzo viene processato e condannato a 30 anni, schivando l'ergastolo perché minorenne. Al terzo anno di carcere Alessandro sogna Maria. La santa, in un campo di gigli, gli viene incontro e gli porge i fiori: 14, come i colpi inferti da lui. I gigli diventano lingue di fuoco.

La mattina dopo corre dal cappellano e dà inizio alla sua conversione. Successivamente chiede perdono ad Assunta, madre di Maria Goretti. Per il resto della sua vita lavora come ortolano, anche presso conventi cappuccini. Muore il 6 maggio 1970 all'età di 88 anni.

Santa Maria Goretti, martire della purezza

Il 27 aprile 1947 Maria Goretti diventa beata nella Basilica di San Pietro. Viene dichiarata martire: è venerata come martire della purezza. Nel 1949 si riconoscono due guarigioni miracolose per sua intercessione: quella di Anna Grossi Musumarra, da pleurite e quella di Giuseppe Cupo, da grave ematoma. Il 24 giugno 1950 viene iscritta fra i Santi da Papa Pio XII in una cerimonia tanto partecipata da svolgersi in piazza San Pietro.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Maria Goretti ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Maria Goretti

7 fotografie

Foto e immagini di Maria Goretti

Foto di Maria Goretti
Foto di Maria Goretti
Foto di Maria Goretti
Foto di Maria Goretti
Foto di Maria Goretti
Foto di Maria Goretti
Foto di Maria Goretti

Video Maria Goretti

Commenti

Scrivi un messaggio
Domenica 18 ottobre 2020 21:40:37

Vorrei disattivare questa Vs pubblicazione non è di mio interesse

Da: Pao.A
Lunedì 21 ottobre 2019 09:17:27

Sono nato a Nettuno e ho avuto modo di ascoltare dalla mia bisnonna (testimone oculare) della tristissima storia di Santa Maria Goretti. Regnava allora la povertà, l'analfabetismo e la mancanza di cultura in generale, si viveva un po come dire, giorno per giorno ecco ma, non per questo si dia alla vicenda una sorta di attenuanti. Quando la piccola Maria fu straziata dal Serenelli venne portata a Nettuno dove vi era un piccolo ospedale malridotto e con pochi mezzi scientifici tanto che morì per setticemia e non per le ferite, oggi si sarebbe salvata. Il Serenelli dopo aver cercato di scappare venne preso dai Carabinieri a cavallo e trascinato con i schiavettoni ai polsi per le vie pubbliche verso il carcere. A dire dei vecchi la storia fece molto scalpore e in effetti fu cosi. La piccola Maria è un po parte di noi tutti Nettunesi e siamo molto legati alla sua tragica storia. Ma.. se vogliamo dire la verità la povera Maria fù fatta Santa per volere di Benito Mussolini che stava facendo realizzare la città di Littoria " vicino alle Ferriere " oggi con il nome di Latina e voleva dare un Santo Patrono alla città e lo trovò nella piccola Maria Goretti. Delle volte vado nel Santuario di Nostra Signora delle Grazie e accarezzo cio che resta della piccola datta teca in vetro. Per un cumulo di condanna un giorno mi arrestarono in Puglia e portato nel carcere di Trani e poi in quello di Turi di Bari una domenica mi recai alla messa del carcere di Turi, gurdandomi attorno vidi la foto della piccola Santa, mi avvicinai e la baciai accarezzandola e con il pensiero le chiesi, piccola, aiutami, avevo piu di 8 anni da scontare anche se in effetti me ne rimanevano assai meno. Fui trasferito al carcere di Velletri e dopo una ventina di giorni fui scarcerato, no, non è stata una grazia Divina ma, mi piace il dolce ricordo di averla vista a Turi di Bari e in verità, le sono devoto pur non essendo propriamente cattolico ! Riposa in pace piccola, noi tutti Nettunesi ti vogliamo un bene dell'anima

Da: Franco

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Papa Pio XII Vite di santi e beati Religione

Alessia Macari

Alessia Macari

Personaggio tv italiano irlandese
α 16 ottobre 1993
Andrei Chikatilo

Andrei Chikatilo

Serial killer russo
α 16 ottobre 1936
ω 16 febbraio 1994
Angela Lansbury

Angela Lansbury

Attrice inglese naturalizzata statunitense
α 16 ottobre 1925
ω 11 ottobre 2022
Casey Stoner

Casey Stoner

Campione di motociclismo australiano
α 16 ottobre 1985
Charles Leclerc

Charles Leclerc

Pilota automobilistico monegasco
α 16 ottobre 1997
David Ben Gurion

David Ben Gurion

Politico israeliano
α 16 ottobre 1886
ω 1 dicembre 1973
Dino Buzzati

Dino Buzzati

Scrittore italiano
α 16 ottobre 1906
ω 28 gennaio 1972
Dorando Pietri

Dorando Pietri

Maratoneta italiano
α 16 ottobre 1885
ω 7 febbraio 1942
Günter Grass

Günter Grass

Scrittore tedesco, premio Nobel
α 16 ottobre 1927
ω 13 aprile 2015
Oscar Wilde

Oscar Wilde

Scrittore irlandese
α 16 ottobre 1854
ω 30 novembre 1900
Tim Robbins

Tim Robbins

Attore statunitense
α 16 ottobre 1958
Wilma Goich

Wilma Goich

Cantante italiana
α 16 ottobre 1945
Joao Gilberto

Joao Gilberto

Cantante e chitarrista brasiliano
α 10 giugno 1931
ω 6 luglio 2019
Arnaldo Forlani

Arnaldo Forlani

Politico italiano
α 8 dicembre 1925
ω 6 luglio 2023
Ennio Morricone

Ennio Morricone

Compositore italiano
α 10 novembre 1928
ω 6 luglio 2020
Georg Ohm

Georg Ohm

Fisico tedesco
α 16 marzo 1789
ω 6 luglio 1854
Goffredo Mameli

Goffredo Mameli

Patriota e poeta italiano
α 5 settembre 1827
ω 6 luglio 1849
Guy de Maupassant

Guy de Maupassant

Scrittore francese
α 5 agosto 1850
ω 6 luglio 1893
James Caan

James Caan

Attore statunitense
α 26 marzo 1940
ω 6 luglio 2022
Louis Armstrong

Louis Armstrong

Musicista jazz statunitense
α 4 agosto 1901
ω 6 luglio 1971
Ludovico Ariosto

Ludovico Ariosto

Scrittore e commediografo italiano
α 8 settembre 1474
ω 6 luglio 1533
Thomas More

Thomas More

Umanista e Santo inglese
α 7 febbraio 1478
ω 6 luglio 1535
William Faulkner

William Faulkner

Scrittore statunitense, premio Nobel
α 25 settembre 1897
ω 6 luglio 1962
Ho Chi Minh

Ho Chi Minh

Rivoluzionario e leader politico vietnamita
α 19 maggio 1890
ω 3 settembre 1969
Agatha Christie

Agatha Christie

Scrittrice inglese
α 15 settembre 1890
ω 12 gennaio 1976
Boris Pasternak

Boris Pasternak

Scrittore russo, premio Nobel
α 10 febbraio 1890
ω 30 maggio 1960
Charles De Gaulle

Charles De Gaulle

Generale e statista francese
α 22 novembre 1890
ω 9 novembre 1970
Dwight Eisenhower

Dwight Eisenhower

34° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 14 ottobre 1890
ω 28 marzo 1969
Fritz Lang

Fritz Lang

Regista austriaco
α 5 dicembre 1890
ω 2 agosto 1976
Giorgio Morandi

Giorgio Morandi

Pittore italiano
α 20 luglio 1890
ω 18 giugno 1964
Groucho Marx

Groucho Marx

Attore comico e scrittore statunitense
α 2 ottobre 1890
ω 19 agosto 1977
Howard Phillips Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft

Scrittore statunitense
α 20 agosto 1890
ω 15 marzo 1937
Man Ray

Man Ray

Artista dadaista statunitense: pittore, fotografo e regista
α 27 agosto 1890
ω 18 novembre 1976
Stan Laurel

Stan Laurel

Attore e comico inglese
α 16 giugno 1890
ω 23 febbraio 1965
Vjaceslav Michajlovic Molotov

Vjaceslav Michajlovic Molotov

Politico russo
α 9 marzo 1890
ω 8 novembre 1986
Charles Dow

Charles Dow

Giornalista, imprenditore ed economista statunitense
α 6 novembre 1851
ω 4 dicembre 1902
Émile Zola

Émile Zola

Scrittore e giornalista francese
α 2 aprile 1840
ω 29 settembre 1902
Levi Strauss

Levi Strauss

Imprenditore tedesco-statunitense, fondatore del brand d'abbigliamento Levi Strauss & Co.
α 26 febbraio 1829
ω 26 settembre 1902

Chi l'ha detto?

È divertente combattere, ti dà qualcosa da fare, mitiga la noia.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail