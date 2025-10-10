Biografia

María Corina Machado Parisca è una politica venezuelana, Premio Nobel per la Pace 2025. Nasce a Caracas, capitale del Venezuela, il 7 ottobre 1967, in seno a una famiglia venezuelana di grande rilievo storico e sociale.

È la primogenita di quattro sorelle, figlia di Henrique Machado Zuloaga, importante imprenditore del settore siderurgico, e di Corina Parisca, psicologa.

La sua famiglia vanta antenati illustri nella storia del paese, che hanno contribuito alla lotta per la libertà e l'indipendenza del Venezuela.

Cresce in un ambiente familiare che coltiva valori democratici e liberali, elementi che influenzeranno profondamente il suo futuro impegno politico e civile.

Formazione e studi

María Corina Machado si diploma come ingegnere industriale presso l'Universidad Católica Andrés Bello e consegue una specializzazione in Finanze presso l'IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administración).

La sua formazione tecnica e finanziaria le fornisce solide competenze analitiche e gestionali che si riveleranno fondamentali nel suo percorso professionale e politico.

In seguito completa la sua preparazione internazionale frequentando il Programma di Leader Mondiali in Politiche Pubbliche dell'Università di Yale, negli Stati Uniti.

Questo percorso formativo d'eccellenza la pone in contatto con realtà democratiche avanzate e le permette di sviluppare una visione globale delle dinamiche politiche e sociali.

Gli inizi dell'impegno civico e la fondazione di Súmate

Nel 2002 María Corina Machado fonda Súmate, un'organizzazione civile di volontariato che si dedica alla promozione dei diritti politici e al monitoraggio delle elezioni.

Questa iniziativa rappresenta il suo primo passo significativo nel panorama pubblico venezuelano e nasce dalla volontà di garantire maggiore partecipazione democratica e trasparenza nei processi elettorali.

Súmate diventa rapidamente un punto di riferimento per i cittadini venezuelani che desiderano esercitare i propri diritti in modo consapevole e informato.

L'organizzazione si occupa di promuovere l'educazione civica, di verificare l'integrità dei processi elettorali e di fornire strumenti ai cittadini per una partecipazione attiva alla vita democratica del paese.

Il lavoro di Machado con Súmate attira l'attenzione nazionale e internazionale, consolidando la sua reputazione come attivista per i diritti umani e la democrazia.

La carriera politica e l'Assemblea Nazionale

María Corina Machado viene eletta deputata dell'Assemblea Nazionale del Venezuela nel 2010 e mantiene il mandato dal 2011 al 2014.

Durante il suo mandato parlamentare si distingue come una delle voci più critiche nei confronti del governo chavista, sostenendo con fermezza i principi del libero mercato, della democrazia liberale e dei diritti umani.

Le sue posizioni nettamente liberali e la difesa dell'economia di mercato la pongono spesso in contrasto diretto con le politiche socialiste del governo.

Nel 2012 partecipa alle elezioni presidenziali come candidata, ottenendo circa il 3% dei voti, ma consolidando la sua presenza come figura di riferimento dell'opposizione liberale.

La sua attività parlamentare è caratterizzata da interventi appassionati e documentati, spesso censurati o contrastati dalla maggioranza governativa.

Nel 2014 il suo mandato parlamentare viene interrotto a seguito di controversie politiche con il regime di Nicolás Maduro.

La fondazione di Vente Venezuela

Nel 2013 María Corina Machado fonda il movimento politico Vente Venezuela, di cui è membro fondatore e coordinatrice nazionale.

Vente Venezuela si configura come un partito di ispirazione liberale che si batte per la libertà individuale, l'economia di mercato e la democrazia rappresentativa.

Il movimento diventa uno dei principali protagonisti dell'opposizione al regime chavista e madurista, aggregando cittadini, attivisti e politici che condividono una visione liberale e democratica per il futuro del Venezuela.

Attraverso Vente Venezuela, Machado organizza manifestazioni, campagne di sensibilizzazione e iniziative di resistenza civile contro le violazioni dei diritti umani e le politiche autoritarie del governo.

Il partito si distingue per la sua posizione intransigente contro la corruzione e per la richiesta di riforme economiche profonde che possano rilanciare il paese uscendo dal modello socialista.

L'inabilitazione politica e le persecuzioni

Nel 2015 a María Corina Machado viene impedito di ricandidarsi alle elezioni legislative, in quello che molti osservatori internazionali considerano un atto di persecuzione politica da parte del regime.

L'inabilitazione rappresenta un tentativo da parte del governo di silenziare una delle voci più critiche e influenti dell'opposizione venezuelana.

Nonostante le restrizioni imposte, Machado continua la sua attività politica attraverso altri canali, mantenendo un forte seguito popolare e internazionale.

Le pressioni del regime si intensificano negli anni successivi, con accuse pretestuose, minacce e tentativi di intimidazione nei suoi confronti e nei confronti dei suoi sostenitori.

Machado denuncia ripetutamente le violazioni dei diritti umani, la repressione violenta delle proteste e il deterioramento delle condizioni di vita della popolazione venezuelana.

Le primarie dell'opposizione del 2023 e la candidatura presidenziale

Nel 2023 María Corina Machado annuncia la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2024 e partecipa alle primarie dell'opposizione, vincendole con circa il 90% dei consensi.

Questo risultato straordinario dimostra il suo forte radicamento popolare e la fiducia che l'opposizione democratica ripone nella sua leadership.

Tuttavia, nel 2024 il regime le impedisce di candidarsi alle elezioni presidenziali, confermando l'inabilitazione politica nonostante il chiaro mandato ricevuto dagli elettori delle primarie.

Di fronte all'impossibilità di presentarsi personalmente, Machado decide di sostenere il candidato dell'opposizione Edmundo González Urrutia, che diventa il rappresentante ufficiale del fronte democratico contro Nicolás Maduro.

La sua campagna elettorale, pur condotta indirettamente, mobilita milioni di venezuelani che vedono in lei e nel suo candidato la possibilità di un cambio democratico.

La vita in clandestinità

Dopo le elezioni presidenziali del 2024, María Corina Machado è costretta a vivere in clandestinità a causa delle crescenti minacce e persecuzioni del regime di Maduro.

Nel gennaio 2025, uscendo brevemente dalla clandestinità per partecipare a un comizio pubblico, viene arrestata e rilasciata nel giro di poche ore, in un episodio che suscita preoccupazione internazionale.

La sua condizione di leader politica costretta a nascondersi evidenzia la drammatica situazione dei diritti umani e delle libertà democratiche in Venezuela.

Nonostante le difficoltà e i rischi personali, Machado continua a comunicare con i suoi sostenitori attraverso i social media e i canali digitali, mantenendo viva la speranza di un cambiamento democratico.

La sua resistenza diventa simbolo della lotta del popolo venezuelano contro l'autoritarismo e per il ripristino della democrazia e dello stato di diritto.

Il Premio Nobel per la Pace 2025

Il 10 ottobre 2025 María Corina Machado riceve il Premio Nobel per la Pace, un riconoscimento internazionale al suo coraggio e alla sua instancabile lotta per la democrazia e i diritti umani in Venezuela.

Il Comitato norvegese per il Nobel motiva il premio sottolineando il suo impegno pacifista e la sua resistenza contro l'autoritarismo in condizioni di estrema difficoltà e pericolo personale.

In precedenza, nel 2024, insieme a Edmundo González Urrutia, era stata insignita del Premio Sacharov del Parlamento Europeo, un altro importante riconoscimento internazionale alla sua battaglia per la libertà.

La vittoria del Nobel per la Pace rappresenta un momento di grande emozione per Machado, che dichiara di essere "sconvolta" dalla notizia e rinnova il suo impegno per la causa democratica venezuelana.

Il premio porta l'attenzione della comunità internazionale sulla crisi venezuelana e sulla necessità di sostenere le forze democratiche nel paese.

Nota anche come la "Lady di ferro" del Venezuela, è l'incarnazione di "resilienza, tenacia e patriottismo", ha scritto Marco Rubio su Time Magazine che ha inserito il suo nome nell'elenco delle 100 persone più influenti del mondo per il 2025.

Ideologia politica e visione

María Corina Machado si definisce liberale e sostiene con convinzione i principi dell'economia di mercato, della proprietà privata, della riduzione dell'apparato burocratico e della limitazione dell'intervento statale nell'economia.

La sua visione politica si contrappone radicalmente al modello socialista chavista, proponendo riforme strutturali che possano favorire l'iniziativa privata, gli investimenti stranieri e la crescita economica.

Sul piano sociale, difende le libertà individuali, i diritti civili e politici, la libertà di stampa e l'indipendenza del potere giudiziario.

Machado ritiene che solo attraverso un sistema democratico autentico, con elezioni libere e trasparenti, sia possibile ricostruire il Venezuela e restituire dignità e prosperità ai suoi cittadini.

La sua retorica politica è caratterizzata da toni decisi e da una ferma opposizione a qualsiasi forma di compromesso con il regime madurista.

Vita privata e famiglia

María Corina Machado è madre di tre figli, ai quali è profondamente legata e che rappresentano una delle sue principali motivazioni nella lotta politica.

Dal suo matrimonio con Alberto Branger, terminato nel 2001, nascono Ana Corina, Enrique Sosa Machado e Ricardo Sosa Machado.

I suoi figli attualmente vivono all'estero, lontano dal Venezuela, una scelta dettata anche dalle preoccupazioni per la loro sicurezza in un contesto di forte tensione politica.

Nella sua vita sentimentale, da circa dieci anni María Corina Machado è legata a Gerardo Fernández, 64 anni, caraqueño e figlio di Rafael Fernández Heres, riconosciuto educatore, scrittore e storico venezuelano.

Curiosità

María Corina Machado utilizza attivamente i social media, in particolare Instagram e Twitter (X), per comunicare con i suoi milioni di sostenitori e per diffondere messaggi di speranza e resistenza.

Il suo slogan "La libertà si conquista ogni giorno" è diventato un motto per l'opposizione democratica venezuelana.

Nonostante viva in clandestinità e sia costantemente sotto minaccia, Machado continua a mostrare un coraggio straordinario, partecipando a eventi pubblici quando possibile e mantenendo un contatto diretto con il popolo.

La sua figura è diventata iconica non solo in Venezuela ma in tutta l'America Latina, rappresentando la resistenza contro l'autoritarismo e la speranza di un ritorno alla democrazia.

Machado è stata paragonata da molti osservatori ad altre grandi figure della resistenza democratica nella storia, per la sua determinazione e il suo rifiuto di ogni forma di compromesso con regimi oppressivi.

La sua storia personale e politica continua a ispirare milioni di persone che vedono in lei un simbolo di libertà e dignità.