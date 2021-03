Biografia

La figura di Santa Elisabetta è centrale all’interno dei Vangeli, e in particolare in quello redatto dall’evangelista Luca. All’interno di questo Libro fondamentale nella storia del Cristianesimo si trovano spesso riferimenti a questo personaggio femminile, descritto come moglie di Zaccaria (sacerdote del Tempio di Gerusalemme), madre di Giovanni Battista (“profeta dell’Altissimo”), e parente di Maria di Nazareth. Pur non essendo specificato nei Vangeli, la tradizione cristiana identifica Elisabetta come cugina della Madonna, madre di Gesù.

Il nome Elisabetta significa Dio è il mio giuramento, dall'ebraico

Santa Elisabetta: episodi salienti della sua vita

L’evangelista Luca riporta alcune informazioni sul conto di Santa Elisabetta (conosciuta anche con il nome “Elisheba”, che significa “colei che giura per Dio”), soffermandosi in particolare su alcuni episodi salienti della sua vita.

Il primo episodio è quello dell’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele, che appare a Zaccaria mentre svolge il servizio sacerdotale all’interno del Tempio. Elisabetta e il marito, definiti nel Vangelo “entrambi giusti davanti a Dio” e quindi integerrimi in ogni loro azione, hanno un’età avanzata e non hanno figli a causa della sterilità della donna. In quel tempo non avere discendenti era considerato un disonore, e per questo la coppia prova vergogna e sofferenza.

L’Arcangelo dice all’uomo:

“Tua moglie ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. Egli sarà per te motivo di contentezza e gioia, molti gioiranno per la sua nascita, perché sarà grande nel cospetto del Signore”.

Zaccaria non crede subito alle parole proferite durante l’Annunciazione. Di conseguenza, l’Arcangelo Gabriele decide di ammutolirlo fino a quando si sarebbe avverato ciò che ha detto. Lo sposo di Elisabetta, quindi, recupera la voce solo nel momento in cui la donna mette al mondo il bambino, al quale viene dato il nome suggerito dall’Arcangelo, ossia Giovanni Battista.

Elisabetta e Maria

L’altro episodio raccontato da Luca nel suo Vangelo riguarda Maria, che al sesto mese di gravidanza, si reca a far visita alla sua parente Elisabetta. Questa viene messa a conoscenza dello stato interessante di Elisabetta durante l’Annunciazione.

Il Vangelo riporta a tal proposito un avvenimento prodigioso che accade durante l’incontro delle due donne:

Ed avvenne che, appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno, ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò: “Benedetta tu sei tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno… Te beata, che hai creduto, perché si compiranno le cose dette a te dal Signore”.

Per i Cristiani Santa Elisabetta è la prima a riconoscere il Messia anche se non è ancora venuto alla luce. Maria, in risposta al suo saluto, intona il “Magnificat”, un cantico di ringraziamento dedicato a Dio. A tale particolare episodio i Cristiani danno il nome di “Visitazione”.

Jacopo da Pontormo (1528-1530 circa, olio su tavola, 202x156 cm, Propositura dei Santi Michele e Francesco, Carmignano) Visitazione, dettaglio tratto da una celebre opera di(1528-1530 circa, olio su tavola, 202x156 cm, Propositura dei Santi Michele e Francesco, Carmignano)

Elisabetta, madre del Battista

Elisabetta e Zaccaria sono ormai anziani quando nasce il figlio. Dopo la nascita di Giovanni Battista anche Zaccaria, illuminato e ispirato dallo Spirito Santo, intona il suo inno di benedizione rivolto a Dio:

“Benedetto sia il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Ha suscitato per noi un potente salvatore – nella casa di David suo servo – come aveva annunziato per bocca dei suoi santi e dei suoi profeti, fin dall’inizio dei tempi ”.

Dopo di che questi due personaggi scompaiono dal Vangelo di Luca, pur rappresentando degli esempi illuminanti di misericordia divina ed umanità nuova.

Il culto di Santa Elisabetta

Santa Elisabetta e suo marito abitavano nei pressi di Gerusalemme, a Ebron, nel luogo che oggi porta il nome di Ain Karem. Qui infatti sono state costruite due chiese, una dedicata a Giovanni Battista e l’altra alla Visitazione.

Santa Elisabetta, secondo la tradizione cristiana cattolica, si festeggia il 23 settembre, assieme al marito San Zaccaria. Santa Elisabetta è patrona e protettrice delle donne sterili e delle donne partorienti.