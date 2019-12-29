Emilia Clarke
Biografia
Il nome completo di Emilia Clarke all'anagrafe è Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. È un'attrice britannica. La notorietà nella cinematografia internazionale si deve principalmente alla sua interpretazione del personaggio di Daenerys Targaryen nella celebre serie "Game of Thrones", nota in Italia col titolo "Il Trono di Spade".
I primi anni
Emilia Clarke nasce a Londra il 23 ottobre 1986 ma trascorre l'infanzia e gli anni di studio prima nel Berkshire, poi nell' Oxfordshire. Suo padre (morto di cancro il 10 luglio 2016) lavora presso i teatri locali: è dopo la visione del musical "Show Boat" per cui il padre collabora come tecnico del suono che lei esprime un primo interesse verso la carriera di attrice. Frequenta prima la Rye St Antony School e, dal 2000 al 2005, la St Edward's School. Frequenta poi il Drama Centre di Londra dove si diploma nel 2009.
Dagli esordi teatrali al successo
Durante gli anni in cui frequenta il Drama centre, Emilia Clarke partecipa a numerose produzioni teatrali tra cui "Wild Honey", Pigmalione, "The Changeling", Emilia Galotti, "Awake and Sing", Sogno di una Notte di Mezza Estate, La pulce nell'orecchio, "The Hot l Baltimore", "The Government Inspector" e Amleto.
Mio papà faceva il tecnico del suono a teatro, non aveva la minima idea che volessi diventare attrice. Quando gliel'ho detto, mi ha risposto scherzando: "Inizia a imparare la frase: Vuole aggiungere le patatine alla sua ordinazione?". Ho studiato recitazione per sette anni prima di fare una parte in Il Trono di Spade e in quegli anni ho fatto di tutto per mantenermi gli studi, anche la cameriera e quella frase la recitavo cosi bene che nessuno ha mai rifiutato le patatine.
Nel 2009, anno in cui si diploma, recita anche nello spettacolo "Sense", per la Company Of Angels. Inizia poi ad essere scritturata per alcune parti in serie TV e film per la televisione: recita in un episodio della soap-opera Doctors e ha un ruolo nel film "Triassic Attack" nel 2010.
Emilia Clarke nei panni di Daenerys Targaryen
La notorietà arriva di colpo quando viene selezionata per il casting della serie "Il Trono di Spade" di proprietà dell'emittente televisiva americana HBO, e tratta dalla saga letteraria di George R. R. Martin. L'attrice inglese è scelta per la parte della bella Daenerys Targaryen a causa della riscrittura dell'episodio pilota della serie, visto lo scarso consenso della produzione e in cui inizialmente recita l'attrice Tamzin Merchant per la stessa parte.
Per la sua interpretazione, nel 2011, Emilia Clarke vince lo Scream Award 2011 come "Miglior Performance Rivelazione Femminile" e il premio come "Miglior Attrice non Protagonista in una serie drammatica" agli EWwy Award; per la stessa categoria, riceve ben tre nomination ai Primetime Emmy Award; rispettivamente nel 2013, 2015 e 2016.
Gli anni 2010
La carriera della Clarke non si ferma e, forte del successo ottenuto dalla serie in cui interpreta la Madre dei Draghi, viene scelta per diverse parti in molti film fra cui "Spike Island" nel 2012, "Dom Hemingway" nel 2013 insieme a Jude Law e "Terminator Genesys" nel 2015, capitolo reboot della saga sui cyborg.
Nel 2016 è protagonista nel film "Io prima di te" tratto dal romanzo della scrittrice Jojo. Viene scelta di nuovo come interprete principale nel film drammatico "La voce della pietra" del 2017, per arrivare infine al 2018, anno in cui prende parte al cast di "Solo", film spin-off della saga di Star Wars.
Parallelamente alla carriera cinematografica, Emilia Clarke continua a recitare in teatro. Si distingue per il suo ruolo da protagonista di Holly Golightly nella trasposizione teatrale di Colazione da Tiffany al Broadway Theatre.
Vita privata e altre attività di Emilia Clarke
Emilia vive a Hampstead nell'area metropolitana di Londra ma possiede anche una casa a Venice Beach, in California.
Sin dall'inizio del suo successo si è dedicata a numerose organizzazioni caritatevoli: è sostenitrice di Open Door, un organizzazione no-profit con lo scopo di aiutare i giovani ad accedere alle audizioni delle scuole di teatro. È anche ambasciatrice della Royal College of Nursing nel Regno Unito. Dal 2018 ha una relazione sentimentale con il regista Charlie McDowell.
Curiosità
Durante un'intervista del 2018 per Vanity Fair, rende pubbliche informazioni riguardo la sua nonna materna, figlia di un rapporto segreto tra la sua bisnonna e un uomo indiano e le difficoltà nel nascondere il colore della sua pelle con del trucco, definendo i trascorsi della sua famiglia come una "storia di combattenti".
Durante un'intervista per Glamour dichiara di aver fatto un tatuaggio, una piccola ape sul mignolo, opera per altro di un famoso tattoo artist che si è occupato del rapper canadese Drake.
Grazie alla notorietà raggiunta e alla sua indubbia bellezza, le riviste "AskMen" e "Esquire" le attribuiscono rispettivamente i titoli di "donna più desiderata al mondo" e "donna più sexy del mondo".
Nel 2014, Emilia Clarke rifiuta il ruolo da protagonista di Anastasia in "Cinquanta Sfumature di Grigio" spiegando la difficoltà di interpretare un ruolo con una carica di sensualità così accentuata da risultare quasi deleteria per la sua carriera. Alla fine del 2019 è protagonista del film di Natale "Last Christmas", con Emma Thompson (che ha scritto il soggetto).
Nel 2011 viene colpita da un aneurisma cerebrale, poco dopo il termine delle riprese della prima stagione de "Il Trono di Spade"; ciò la costringe a un delicato intervento chirurgico e a una lunga riabilitazione. Accade di nuovo nel 2013, durante la recitazione del musical "Colazione da Tiffany": subisce un nuovo intervento; dopo questa operazione l'attrice si ristabilisce completamente.
Gli anni 2020
Nel 2019 il Times inserisce Emilia Clarke fra le 100 persone più influenti del mondo. Nel 2020 è prima ambasciatrice globale di Clinique, azienda statunitense di cosmetica e profumeria.
Nell'aprile 2021 viene annunciato che farà parte della serie TV Secret Invasion, ambientata nel Marvel Cinematic Universe. Nello stesso anno viene annunciato che sarà protagonista, insieme a Chiwetel Ejiofor, del film "The Pod Generation".
Nel novembre 2022 è scelta come protagonista del biopic "An Ideal Wife", in cui interpreta la scrittrice e giornalista irlandese Constance Lloyd, moglie dello scrittore irlandese Oscar Wilde.
Frasi di Emilia Clarke
Ho i capelli castani. La parrucca biondo platino che ho in tv è stata la mia fortuna, tolta quella nessuno mi riconosceva, potevo andare in giro inosservata, cosa essenziale per una attore: poter osservare la gente indisturbati.
[Sul film Terminator Genisys] Una fantasia diventata realtà più che un sogno. Sono cresciuta con Terminator. Essere stata chiamata per fare la parte che Linda Hamilton rese famosa mi ha riempito di orgoglio, ma mi ha messo addosso anche una grande paura. Quando ho letto il copione però, mi sono accorta che il personaggio era molto diverso, e quindi potevo benissimo evitare paragoni e interpretare una Sarah Connor tutta mia.
[Su Arnold Schwarzenegger] Non l'avevo mai incontrato prima. Ci siamo conosciuti il giorno in cui abbiamo letto la sceneggiatura [del film film Terminator Genisys]. Io ero molto nervosa, ma lo erano un po' tutti, mentre aspettavamo che arrivasse Arnold. Nella stanza c'era un grande silenzio. Poi, quando è arrivato, è entrata una ventata di buon umore. Scherza molto e ti mette subito a tuo agio. È una persona incredibile. Devo ammettere che mi ha trattato con grande rispetto e protezione.
[Sul film Terminator Genisys]Ho dovuto allenarmi come un’atleta per correre e per imbracciare armi molto pesanti e poter sparare. Forse la scena sul ponte del Golden Gate, a San Francisco, è stata la più difficile, c’era da farsela sotto: tutti i cavi che ci proteggevano erano d’intralcio e quando sono stata sul punto di cadere in mare - tranquilli, Arnold [Schwarzenegger] mi salva - quella scena è stata girata con il minimo di supporto tecnico
Arnold [Schwarzenegger] mi ha fornito degli ottimi consigli: essere sempre riconoscente. E gentile con chi mi riconosce.
È difficile non attraversare qualche cambiamento quando sei la Madre dei draghi. Riuscire a comprendere una donna che è in grado di sconfiggere eserciti nemici e rovesciare intere società mi ha fatto diventare forte come lei.
Sono un disastro con la celebrità, non sono brava a gestire il fatto di essere riconosciuta.
Nel Trono di Spade sono comparsa più volte nuda, ma questo non mi impedisce di essere femminista. Ho il mascara sugli occhi, ma ho anche un quoziente intellettivo sopra la media, quindi le due cose possono stare insieme.
Nel corso della storia le donne sono state grandi leader, e mi sento fortunata a interpretare una di queste [Daenerys Targaryen]. Se qualcuno pensa che un personaggio del genere non sia necessario, basta guardare la situazione politica che stiamo vivendo. È assolutamente indispensabile.
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Foto e immagini di Emilia Clarke
Video Emilia Clarke
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Emilia Clarke. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Emilia Clarke.
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