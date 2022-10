Biografia

Marco Bellavia è stato uno dei volti più noti del programma per ragazzi Bim Bum Bam, che dai primi anni Novanta ai Duemila fu molto seguito. Dopo altre esperienze minori nell'autunno del 2022, nel corso della breve partecipazione al Grande Fratello Vip, Marco Bellavia è ritornato al centro della scena, a causa di una vicenda che l'ha visto coinvolto e che gli ha permesso di guadagnare la simpatia di tante persone che prima non lo conoscevano. Di seguito scopriamo quali sono le tappe salienti della vita privata e professionale di Marco Bellavia.

Marco Bellavia

Marco Bellavia: giovinezza ed esordi televisivi

Nasce a Milano il 9 dicembre del 1964. Sin da piccolo comprende che la bella presenza può aiutarlo a trovare delle occupazioni grazie alle quali mantenersi durante gli studi. Ecco perché, anche una volta terminato il liceo scientifico, decide di proseguire con l'impegno come modello mentre valuta l'iscrizione a un ateneo.

Sceglie di puntare sulla facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della sua città natale, più precisamente per il corso di laurea in Scienze Geologiche. Tuttavia, comprende dopo poco tempo che probabilmente la strada gli studi specialistici superiori non è destinata a produrre risultati e decide perciò di abbandonare l'università dopo circa tre anni.

Parallelamente porta avanti un'attività che era iniziata già nei primi anni Ottanta. Marco prende parte in qualità di attore a numerosi spot televisivi, tra cui i più importanti sono quelli per la neonata Apple, Normaderm, Shampoo Clear, e infine lo snack in seguito conosciuto come Twix.

Kiss me Licia e Bim Bum Bam

La svolta arriva nel 1986, anno in cui partecipa alla serie in onda su Fininvest Love me Licia, nella quale interpreta la parte di Steve. Dato il successo della serie vengono programmate diverse stagioni e Marco Bellavia riprende dunque il suo ruolo, che lo vede accanto a Cristina D'Avena.

Grazie a questo format Marco Bellavia diventa un nome conosciuto presso il grande pubblico, un successo che si consolida con la nuova edizione Arriva Cristina, dove riprende sempre il ruolo di Steve. Tale è il suo apprezzamento presso diverse fasce di pubblico che Mediaset decide di affidargli la conduzione del programma per ragazzi Bim Bum Bam.

Marco Bellavia rimane il volto più famoso di questa trasmissione per oltre un decennio.

Dal 1990 al 2001 infatti resta saldamente alla guida del format, interpretando anche diversi ruoli nei contenuti speciali. In questo periodo decide di sperimentare anche oltre la televisione per ragazzi e prende parte in veste di attore e di autore a una sit-com intitolata La pattuglia della neve.

Gli anni 2000

Nel 2000 conduce anche la prima edizione italiana del programma Robot Wars. L'anno successivo, terminata l'esperienza decennale di Bim bum bam, decide di entrare a far parte del cast di Forum; mentre nel 2002 viene scelto come inviato del programma Stranamore.

Dopo qualche anno viene coinvolto in un progetto del neonato Gambero Rosso Channel, per il quale scrive e conduce Snow Food, un programma itinerante alla scoperta di diverse realtà gastronomiche.

In questo periodo gli impegni si fanno sempre meno fitti.

Per un biennio, ovvero dal 2006 al 2008, instaura una collaborazione con la rete regionale lombarda Telenova, mentre nel 2009 passa a Canale Italia.

Gli anni 2020

Marco Bellavia è destinato a tornare alla ribalta dopo un periodo di malattia come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo essere entrato si trova ben presto coinvolto in un episodio poco piacevole, che lo vede oggetto di bullismo in quanto depresso. La vicenda si conclude con il suo volontario allontanamento e con la successiva squalifica di altri concorrenti.

Vita privata e curiosità su Marco Bellavia

All'apice della sua carriera, Marco Bellavia si lega alla showgirl Paola Barale, con la quale rimane in una relazione per circa tre anni dal 1992 al 1995.

Successivamente Marco convola a nozze con Elena Travaglia, dalla quale ha un figlio, ma il matrimonio porta alla separazione e al divorzio.

Dal punto di vista della vita privata, Marco non fa mistero di aver sofferto e di soffrire ancora di depressione, una malattia mentale con ripercussioni molto serie sulla quale vuole contribuire a eliminare lo stigma.