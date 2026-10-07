1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Silvio Matteoda

Silvio Matteoda

Silvio Matteoda

Biografia

Silvio Matteoda nasce a Saluzzo (CN) nel 1886.

Pittore, architetto, disegnatore, scultore e inventore, intreccia la ricerca artistica con la progettazione e la sperimentazione sui materiali.

La formazione e l'esperienza della guerra

Figlio di Annetta Savio e del notaio Luigi Matteoda, perde la madre alla nascita e il padre a sette anni.

Nell'infanzia soggiorna nella cascina familiare “Il Merlino”, a Ruata Eandi.

Studia all'Accademia Albertina di Torino, quindi a Roma presso l'Istituto superiore di belle arti e la Scuola superiore di architettura.

Tra il 1909 e il 1914 lavora nella capitale come progettista e direttore dei lavori.

Nel 1915 presta servizio nella III Armata sui fronti di Monfalcone, Asiago, Monte Cengio e Carso. Ferito, viene ricoverato nell'ospedale militare di Torino. Continua a disegnare i soldati e la vita al fronte: schizzi e ritratti diventano testimonianze dell'esperienza bellica. Nel 1918 presenta parte dei lavori a Trinità dei Monti, a Roma; seguono esposizioni alla Promotrice delle belle arti di Torino e Genova.

Casa Nostra e la trasformazione di Saluzzo

Nel 1919 ritorna a Saluzzo e sposa la pittrice Anita Peyretti, figlia del chirurgo Francesco Peyretti. Nel 1923 nasce il figlio Michelangelo. In questi anni contribuisce alla crescita della città moderna, progettando il collegamento tra l'ospedale e la stazione ferroviaria, oggi via Piave.

Qui realizza il Condominio–Cooperativa “Casa Nostra”, con ampi portici, quattro piani e due torrini. Anna Cavallera, sul Corriere di Saluzzo, lo indica come il primo esempio di condominio in Piemonte.

Gli vengono attribuiti edifici di via Piave e piazza Dante, palazzine di corso Roma, la palazzina Ardussi e la casa Mondino-Aonzo, tra piazza Cavour e piazza Garibaldi. Lavora anche a Cuneo, nella zona di corso Nizza, a Savigliano e ad Alba; partecipa alla realizzazione del monumento ai caduti davanti alla stazione di Saluzzo.

I brevetti e le costruzioni alleggerite

Nel 1925 si trasferisce a Torino e affianca alla professione una ricerca sulle tecniche costruttive. Tra le sue invenzioni figura il brevetto francese FR637500A, pubblicato nel 1928, con priorità del 6 maggio 1927: il progetto riguarda un edificio su più livelli collegati mediante rampe inclinate.

Con Remo Toselli sviluppa poi un sistema di anime realizzate con fogli di cartone, materiale fibroso, metallo o altre sostanze, destinate alla produzione di blocchi e altri elementi da costruzione. Il brevetto francese FR809990A, con priorità del 17 novembre 1935 e deposito del 15 giugno 1936, viene pubblicato il 12 marzo 1937.

Il cartone sagomato forma un'anima interna attorno alla quale viene eseguito il getto cementizio. Le cavità così ottenute consentono di alleggerire gli elementi e di limitare l'impiego di materiale.

La Cartoncina e il rapporto con il cartongesso

L'11 maggio 1939 Stampa Sera dedica alle sperimentazioni l'articolo “Laterizi… senza cellulosa. Colui che fa le case con i mattoni di cartone”. Il giornale descrive quattro costruzioni sperimentali a Condove, tra cui la “Cartoncina”, una casa di tre piani, e un'applicazione nella Casa rurale della Mostra dell'Autarchia di Torino.

Le ricerche sull'impiego edilizio del cartone vengono talvolta accostate alla storia del cartongesso. Il contributo documentato di Matteoda riguarda però soprattutto anime interne per elementi costruttivi alleggeriti: il sistema Matteoda–Toselli va distinto dalla moderna lastra con nucleo di gesso rivestito di carta. La sua innovazione consiste nella sperimentazione di strutture cave e materiali compositi; senza attribuirgli l'invenzione del cartongesso moderno, Silvio Matteoda è stato però un precursore importantissimo nell’utilizzo di questo materiale.

La pittura e la perdita dello studio

Matteoda dipinge e disegna per tutta la vita. Realizza oli, acquerelli, pastelli, ritratti, nudi, nature morte, paesaggi, scorci urbani e sculture. La formazione architettonica emerge nella costruzione geometrica delle immagini; nelle opere mature il colore acquista maggiore libertà. Nell'ambiente artistico riceve anche il soprannome di “Cézanne”.

Nel 1942 i bombardamenti su Torino distruggono lo studio nella mansarda della sua abitazione in San Salvario. Scompaiono numerosi disegni e dipinti, creando una grave lacuna nella documentazione del suo lavoro.

Silvio Matteoda, opera

Le ultime esposizioni

Dal 19 al 29 gennaio 1963 tiene una personale alla Galleria Fogliato di Torino. Nel 1967 espone alla Galleria Etruria di Cuneo. Nel 1968 la Galleria Ippocampo di Bologna pubblica una monografia con una presentazione di Gastone Breddo e riproduzioni dei disegni di guerra.

Silvio Matteoda muore il 5 gennaio 1977 nella sua abitazione di via Saluzzo 47, a Torino. È sepolto nel cimitero di Saluzzo.

Il suo percorso riunisce arte figurativa, progettazione architettonica e ricerca tecnica, con un interesse costante per lo spazio e le possibilità dei materiali.

Silvio Matteoda, opera

Fonti e riferimenti

Anna Cavallera, “Silvio Matteoda”, Corriere di Saluzzo, 2 dicembre 2020. Fonte del riferimento a Casa Nostra come primo esempio di condominio in Piemonte. https://www.corrieredisaluzzo.it/nws/19317/2020/12/2/Acchiappamostre-di-Anna-Cavallera/Silvio-Matteoda

Nino Tagliano, “Silvio Matteoda e le sue arti”, Cuneo Provincia Granda, n. 3, 2003, pp. 46–49.

Silvio Matteoda, brevetto FR637500A, Francia, 1928, citato nel testo fornito per la redazione.

Silvio Matteoda e Remo Toselli, brevetto FR809990A, pubblicato il 12 marzo 1937. https://patents.google.com/patent/FR809990A/fr

“Laterizi… senza cellulosa. Colui che fa le case con i mattoni di cartone”, Stampa Sera, 11 maggio 1939.

Raccolta Terenzio Grandi, Città Metropolitana di Torino, documentazione della personale alla Galleria Fogliato, 19–29 gennaio 1963.

Silvio Matteoda, Silvio Matteoda, presentazione di Gastone Breddo, Galleria Ippocampo, Bologna, 1968.

Carlo Bessone e Alberto Gedda, Il Novecento a Saluzzo 1901–1950, Marene, M. Astegiano, 2004.

Annunci funebri relativi a Silvio Matteoda, Stampa Sera, gennaio 1977.

Archivio d’Arte Contemporanea, Università di Genova, voce “Mattéoda, Silvio”: Saluzzo, 1886–1977. https://adac.unige.it/node/21

Vuoi ricevere aggiornamenti su Silvio Matteoda ?

Inserisci la tua migliore e-mail

5 fotografie

Foto e immagini di Silvio Matteoda

Foto di Silvio Matteoda
Foto di Silvio Matteoda
Foto di Silvio Matteoda
Foto di Silvio Matteoda
Foto di Silvio Matteoda

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Varie

Alfonso La Marmora

Alfonso La Marmora

Generale e politico italiano
α 18 novembre 1804
ω 5 gennaio 1878
Calvin Coolidge

Calvin Coolidge

30° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 4 luglio 1872
ω 5 gennaio 1933
Carlo Porta

Carlo Porta

Poeta dialettale milanese
α 15 giugno 1775
ω 5 gennaio 1821
Caterina de' Medici

Caterina de' Medici

Aristocratica fiorentina, regina consorte di Francia
α 13 aprile 1519
ω 5 gennaio 1589
Eliška Junková

Eliška Junková

Pilota automobilistica cecoslovacca
α 16 novembre 1900
ω 5 gennaio 1994
Ernest Henry Shackleton

Ernest Henry Shackleton

Esploratore irlandese
α 15 febbraio 1874
ω 5 gennaio 1922
Josef Radetzky

Josef Radetzky

Militare austriaco
α 2 novembre 1766
ω 5 gennaio 1858
Marina Ripa di Meana

Marina Ripa di Meana

Stilista, scrittrice e personaggio tv italiana
α 21 ottobre 1941
ω 5 gennaio 2018
Max Born

Max Born

Fisico polacco, premio Nobel
α 11 dicembre 1882
ω 5 gennaio 1970
Momofuku Ando

Momofuku Ando

Imprenditore giapponese, inventore dei noodles istantanei
α 5 marzo 1910
ω 5 gennaio 2007
Pippo Fava

Pippo Fava

Giornalista e scrittore italiano
α 15 settembre 1925
ω 5 gennaio 1984
Alain-Fournier

Alain-Fournier

Scrittore francese
α 3 ottobre 1886
ω 22 settembre 1914
Alfonso XIII di Spagna

Alfonso XIII di Spagna

Monarca spagnolo
α 17 maggio 1886
ω 28 febbraio 1941
Antonio Banfi

Antonio Banfi

Filosofo italiano
α 30 settembre 1886
ω 22 luglio 1957
David Ben Gurion

David Ben Gurion

Politico israeliano
α 16 ottobre 1886
ω 1 dicembre 1973
Diego Rivera

Diego Rivera

Pittore e artista messicano
α 8 dicembre 1886
ω 24 novembre 1957
Edward Bach

Edward Bach

Medico gallese
α 24 settembre 1886
ω 27 novembre 1936
Karl Barth

Karl Barth

Teologo svizzero
α 10 maggio 1886
ω 10 dicembre 1968
L' Automobile

L' Automobile

-
α 29 gennaio 1886
Ludwig Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe

Architetto e designer tedesco
α 27 marzo 1886
ω 17 agosto 1969
Oskar Kokoschka

Oskar Kokoschka

Pittore austriaco
α 1 marzo 1886
ω 22 febbraio 1980
Sergio Corazzini

Sergio Corazzini

Poeta italiano
α 6 febbraio 1886
ω 17 giugno 1907
Vittorio Pozzo

Vittorio Pozzo

Allenatore di calcio italiano
α 2 marzo 1886
ω 21 dicembre 1968
Carosello

Carosello

Evento tv degli anni '60 e '70
α 3 febbraio 1957
ω 1 gennaio 1977
Achille Campanile

Achille Campanile

Scrittore italiano
α 28 settembre 1899
ω 4 gennaio 1977
Anaïs Nin

Anaïs Nin

Scrittrice statunitense
α 21 febbraio 1903
ω 14 gennaio 1977
Charlie Chaplin

Charlie Chaplin

Attore inglese
α 16 aprile 1889
ω 25 dicembre 1977
Elvis Presley

Elvis Presley

Cantante e attore statunitense
α 8 gennaio 1935
ω 16 agosto 1977
Ernst Bloch

Ernst Bloch

Scrittore e filosofo tedesco, teologo dell'ateismo
α 8 luglio 1885
ω 4 agosto 1977
Groucho Marx

Groucho Marx

Attore comico e scrittore statunitense
α 2 ottobre 1890
ω 19 agosto 1977
Jacques Prévert

Jacques Prévert

Poeta e sceneggiatore francese
α 4 febbraio 1900
ω 11 aprile 1977
Jean Rostand

Jean Rostand

Biologo e filosofo francese
α 30 ottobre 1894
ω 3 settembre 1977
Joan Crawford

Joan Crawford

Attrice statunitense
α 23 marzo 1904
ω 10 maggio 1977
Maria Callas

Maria Callas

Soprano greca
α 2 dicembre 1923
ω 16 settembre 1977
Raoul Follereau

Raoul Follereau

Filantropo francese
α 17 agosto 1903
ω 6 dicembre 1977
Roberto Rossellini

Roberto Rossellini

Regista italiano
α 8 maggio 1906
ω 3 giugno 1977
Sandro Penna

Sandro Penna

Poeta italiano
α 12 giugno 1906
ω 21 gennaio 1977
Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov

Scrittore russo
α 22 aprile 1899
ω 2 luglio 1977
Wernher Von Braun

Wernher Von Braun

Scienziato tedesco
α 23 marzo 1912
ω 16 giugno 1977

Chi l'ha detto?

Il passato è un'illusione. Devi imparare a vivere nel presente ed accettarti per quello che sei ora.
Quello che ti manca in flessibilità e in agilità devi acquisirlo con la conoscenza e la pratica costante.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail